Open-air festival s elektronickou hudbou se konal od 17. do 20. července v areálu Miroslav. Podle policejní mluvčí Ivany Skoupilové v rámci něj proběhlo běžné bezpečnostní opatření.

„V deseti případech řešili policisté řidiče za řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a u devatenácti osob zajistili omamné a psychotropní látky, jejichž držení je protiprávní,“ sdělila v pondělí. V souvislosti s bezpečností silničního provozu vyřešili policisté více než dvě desítky přestupků příkazem na místě.

Podle pořadatelů komunitní akce se však letošní ročník stal terčem bezprecedentního policejního zásahu.

„Výsledkem byla nejen masivní nespokojenost účastníků, ale také závažné pochybnosti o zákonnosti a přiměřenosti postupu Policie ČR,“ uvedl spolupořadatel Tomáš Jedelský s tím, že podle desítek svědectví byli účastníci opakovaně zastavováni, a to i při cestě do restaurace či obchodu nebo při návratu z festivalu do ubytování. Podstupovali přitom důkladné prohlídky, nasazeni byli i policejní psi.

„Jsme přesvědčeni, že tento zásah byl nepřiměřený, neefektivní a zbytečně represivní. Nepomohl nikomu - pouze narušil důvěru veřejnosti v právní stát a vážně poškodil kulturní scénu regionu Jeseníků,“ sdělil Jedelský.

Fakt na palici, stěžují si kontrolovaní

Pořadatelé rovněž upozorňují na to, že podobná opatření nejsou běžně uplatňována při jiných kulturních nebo sportovních akcích v regionu, argumentují také tím, že při festivalu nebyl zaznamenán žádný incident. Na Facebooku už vyzvali účastníky, aby jim zaslali případná svědectví o nepřiměřenosti postupu policie.

„Taky nás celníci prohledávali. Chtěli vidět obsah kapes a peněženek. Neřeknu, kdybychom jeli autem a dali mi dýchat (to už btw proběhlo v pátek), ale my byli pěšky a šli do centra na oběd. Po cestě z oběda nás zahlédli od benzínky policajti, tak to hned rozjeli a zastavili nás a znova. Kapsy, peněženky, jestli nemáme u sebe drogy. Fakt na palici,“ popsala na profilu akce například uživatelka Míša.

„U nás úplně ta stejná písnička, full prohledávačka a dotazy na drogy, když jsme šli do města na oběd (pěšky) a po cestě si normálně povídali. Dokonce kvůli nám otočili auto. Nic nenašli, protože ani jeden z nás nic nemáme. Nejvíc mě dostal dotaz na lžičku, kterou nosím v ledvince ke svačině. To už jsem se ale zasmál, pak nás po ještě chvilce otravování a otázek pustili,“ přidal se uživatel Jamie.

Policie odmítá, že by kontroly byly nadstandardně zvýšené. „Policisté v rámci běžného opatření zajišťovali bezpečnost a dohlíželi na veřejný pořádek a účastníky silničního provozu,“ reagovala mluvčí Skoupilová.

Open-air festival s elektronickou hudbou se letos v rekreačním středisku konal počtvrté. Podle starosty Lipové-lázní Vladimíra Šantrůčka problémy s účastníky obec v tomto případě nemá.

„Tato akce nás neomezuje, s pořadateli je domluva, je klid, účastníci se jen drží na tom vrchu, měli tam i dětskou zónu. Nemáme s nimi problém, uklidili po sobě. Hodnotím to oproti nelegálním akcím kladně,“ nastínil.

Obec čeká podle něj za dva týdny další akce, tentokrát půjde o technoparty HillRave 2025. Při jejích předchozích ročnících přitom řešila obec problémy především kvůli hluku.