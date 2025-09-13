Kouzelná zákoutí města otevře lidem festival Přerovské dvorky

Rostislav Hányš
  6:08
Po dvouleté pauze se do historického srdce Přerova vrací jedinečný festival, který proměňuje běžně skryté kouty města v místa plná života, zvuků, barev a inspirace. Nese název Přerovské dvorky. Jde o originální multižánrovou akci pořádanou v rámci Dnů evropského dědictví.
Fotogalerie2

Přerovské dvorky v roce 2022 | foto: Magistrát města Přerova

Letos proběhne v sobotu 13. září a rozezní symbolických třináct stanovišť a každé z nich bude vyprávět svůj jedinečný příběh skrze vodu. Zahajuje opět symbolicky ve 13 hodin.

„Od 13 do 18 hodin se návštěvníci mohou vydat na cestu, která je zavede do dvorků, zákoutí i k řece Bečvě. Voda se stane tématem i průvodcem – jako živel, jako vzpomínka, jako metafora života,“ zve spoluorganizátorka akce Marta Jandová.

V Přerově se otevřou dvorky a umožní návštěvníkům podívat se do jinak nedostupných vnitrobloků. Snímek je z roku 2019.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Festival vzniká díky práci dobrovolníků a podpoře města, které na tuto akci přispělo částkou 250 tisíc korun.

„Je skvělé, že se v Přerově daří oživovat veřejný prostor a vytvářet příležitosti, kdy se lidé mohou potkávat, sdílet zážitky a objevovat krásu města z nových perspektiv,“ říká primátor Petr Vrána (ANO).

Zákoutí Přerova v rytmu vody a umění

Na Horním náměstí číslo 14 se na chvíli zastaví čas. Starodávná prádelna ožije díky folklornímu souboru Haná a kapele MDŽ (muzikantky, dámy, ženy). Lidé uvidí nejen praní, ale také uslyší hudbu na předmětech, jako je valcha, necky a plácačka.

Na dvoře muzea téhož náměstí se otevře příběh staleté studny, který propojí archeologické nálezy a svět Jana Amose Komenského s přítomností. Dvůr Památníku jednoty bratrské se zase promění v originální taneční prostor.

Na náměstí T. G. Masaryka 14 bude program v režii studentů přerovského Gymnázia Jakuba Škody, kteří otevřou Ateliér Škodárna zahrnující výtvarný workshop a divadelní dílnu, kde bude hlavním tématem opět voda.

Jak se cítí voda v přírodě nebo ve městě, se dozví lidé v prostoru pod lávkou u loděnice. Umělci zde nabídnou interaktivní modely a experimenty, k vidění bude i výstava obrazů zachycujících pohyb vody.

Keltská hudba i sport

Na náměstíčku Na Marku zazní večer od 20 hodin keltská hudba. Oblíbená Trafačka nabídne improvizovanou dílnu na výrobu pigmentů, další dvorek nabídne alternativní umění.

V prostoru u sokolovny vznikne prostor pro nejrůznější sportovní aktivity. Velkým tahákem bude laserové bludiště v sokolovně, které přiveze z Brna Úžasné divadlo fyziky. Na Tyršově mostě divadlo představí vodní pokusy, návštěvníci uvidí rakety i bublifuky.

Tyršův most obsadí v době festivalu trhovci. Lidé si zde koupí regionální produkty, květiny, nebude chybět ani pánské kadeřnictví. Celé sobotní odpoledne bude most uzavřen pro dopravní provoz.

Vstoupit do diskuse

13. září 2025  6:08

