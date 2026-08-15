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Putovní festival Chutě kraje chystá první zastávku. Představí kuchařská jména

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  8:00
Celým festivalovým cyklem Chutě kraje 2026 bude provázet herečka a moderátorka...

Celým festivalovým cyklem Chutě kraje 2026 bude provázet herečka a moderátorka Markéta Hrubešová, která je dlouhodobou propagátorkou kvalitní gastronomie a lokálních surovin. (2025) | foto: Olomoucký kraj

Celým festivalovým cyklem Chutě kraje 2026 bude provázet herečka a moderátorka...
Hell’s Kitchen Česko 2025 - Eva „Ave“ Podrazová
Long Story Short
Markéta Hrubešová (30. dubna 2024)
6 fotografií
Gastronomický festival Chutě kraje startuje v neděli v Šumperku. Druhý roční putovní akce se uskuteční v srpnu a září na pěti místech Olomouckého kraje. Letos nově zamíří také do Olomouce.

Na zastavení v šumperských Sadech 1. máje nebudou chybět jídla od Long Story Short, jednoho z nejvýraznějších podniků v Česku oceněného i v prestižních gastronomických průvodcích.

Silným jménem bude také Bistro Paulus, které do regionu přináší zkušenosti šéfkuchaře Romana Pauluse, jenž stál u špičkové světové gastronomie a jeho rukopis je znát v každém detailu. Doplňují je také Asado grill nebo Telegraph. Festival nabídne i zajímavé gastro koncepty z partnerských regionů Olomouckého kraje či ochutnávky cizokrajných kuchyní.

Celým festivalovým cyklem Chutě kraje 2026 bude provázet herečka a moderátorka Markéta Hrubešová, která je dlouhodobou propagátorkou kvalitní gastronomie a lokálních surovin. (2025)
Celým festivalovým cyklem Chutě kraje 2026 bude provázet herečka a moderátorka Markéta Hrubešová, která je dlouhodobou propagátorkou kvalitní gastronomie a lokálních surovin. (2025)
Hell’s Kitchen Česko 2025 - Eva „Ave“ Podrazová
Long Story Short
6 fotografií

„Chutě kraje nejsou jen o jídle, i když právě to bude v hlavní roli. Festival nabídne ochutnávky tradičních i moderních pokrmů z kvalitních místních surovin, prezentaci regionálních značek, farmářů, řemeslných výrobců a gastropodniků. Návštěvníci tak budou mít možnost poznat chuťový potenciál našeho kraje v celé jeho pestrosti,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Festival Chutě kraje

● 16. srpna – Šumperk, Sady 1. máje

● 23. srpna – Jeseník, Smetanovy sady

● 30. srpna – Prostějov, Kolářovy sady

● 6. září – Olomouc, rozárium

● 13. září – Přerov, park Michalov

Kromě gastronomických zážitků bude připraven i bohatý doprovodný program. Fanoušci dobrého jídla mohou počítat i s hudebními a kulturními vystoupeními, dětskou zónou, ochutnávkou jídel, ukázkami z gastronomie našich předků nebo vzdělávací částí o zdravém životním stylu.

Celým festivalovým cyklem bude provázet herečka a moderátorka Markéta Hrubešová. Z dalších hostů se návštěvníci mohou těšit například na zpěvačku Heidi Janků, šéfkuchaře vyhlášených restaurací z regionu, foodbloggery, účastníky televizních soutěží o vaření, kouzelníky, bublináře nebo místní hudební skupiny.

Food festival tentokrát zavítá také do Olomouce. „Na místě budou více než čtyři desítky stánků, které budou nabízet například tvarůžkové speciality, burgery, langoše, paštiky, tradiční českou kuchyni, pečené makrely, grilovaného pštrosa, levandulové a medové produkty, rajčátka z farmy, domácí koláče, borůvkové knedle, ale i speciality italské, vietnamské nebo mexické kuchyně,“ řekl ředitel pořádající Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje Radek Stojan.

Nabídku doplní regionální piva, kraftové limonády, káva z lokálních pražíren nebo moravská vína.

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