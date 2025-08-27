„Pokračujeme v dlouholeté tradici hudebního setkání folkařů na konci prázdnin. Hudební dramaturgie je hodně našlapaná,“ zve hlavní organizátor Jan Štaigl.
Festival navázal v roce 2020 na veleúspěšný Mohelnický dostavník, který organizátoři pořádali už od roku 1974. „Letos jde o jubilejní padesátou přehlídku folku a country v Mohelnici,“ shrnuje Štaigl.
Festival podle něj rozhodně není jen pro starší ročníky. „Přijíždí hodně mladých, rodiny s dětmi. Máme tu i folkaře, kteří k nám jezdí už déle než čtyřicet let,“ vyzdvihuje organizátor.
A dodává, že na FolkFest nemíří jen lidé z Česka. „Objevují se také početné skupiny ze Slovenska, Polska, pravidelně k nám jezdí i rodina z Nizozemska,“ jmenuje organizátor.
Striktně žánrová událost
Mohelničtí se podle něj chtějí vyvarovat toho, aby se z tamního festivalu stala multižánrová přehlídka, jak je to obvyklé u řady „proměněných“ festivalů napříč Českou republikou. „Jde nám o to udržet FolkFest jako žánrovou událost,“ potvrzuje Štaigl.
Na pódiích v městských sadech a blízkém Morava kempu se za desítky let vystřídaly všechny folkové veličiny a mnohé nebudou chybět i ani v letošním roce. Žalman a spol., Nezmaři, Robert Křesťan a Druhá Tráva, Folk Team. Co jméno, to pojem.
Všem vévodí legendární Poutníci, kteří se pohybují na scéně neuvěřitelných 55 let. A právě oni zahájí svým narozeninovým koncertem ve čtvrtek večer na hradě Bouzově letošní ročník FolkFestu. Bouzovský koncert je jedinou akcí v rámci festivalu, která se odehraje mimo město na Šumpersku.
„Mohelnice je naše srdeční záležitost už od dob, kdy festivalu šéfoval Pavel Aligátor Nenkovský. Už jsme tady vystupovali určitě víc než desetkrát. Je tady naprosto neuvěřitelné publikum,“ prozrazuje kapelník Poutníků Jiří Pola, jemuž ve folkových kruzích neřekne nikdo jinak než Karas.
Poutníci si pro bouzovské publikum připravili speciální dramaturgii. „Začneme novými písničkami, potom zahrajeme známé skladby z našich celkově šestnácti nosičů a na závěr přijdou ty největší hity jako Panenka nebo Napsal jsem jméno svý na zdi,“ popisuje repertoár Pola.
Folk není jen pro seniory
Kromě skupin prověřených desítkami let na scéně se na FolkFestu ukazují i nováčci. „Jestli si někdo myslí, že folk provozují jenom senioři pro seniory, tak je to hluboce zakořeněný omyl. Vznikají nové kapely, nové písničky. Aby mělo vznikající podhoubí možnost vystupovat na velké akci, dáváme jim šanci,“ říká Štaigl.
Sám je kapelníkem folkové skupiny Madalen, která FolkFest pořádá. Její členové mají muziku pořád jako koníček, vedle ní má každý své zaměstnání.
„Ročně sice odehrajeme jen asi dvacet koncertů, ale nejvíc času nám sebere příprava festivalu,“ podotýká.
Kapela vznikla v roce 1992. Podobně jako šumperská skupina O5 a Radeček, která pořádá každoročně přehlídku Džemfest a „střihne“ si na ní koncert, také Madalen na FolkuFestu vedle pořadatelských povinností rovněž zahraje.
„Každoročně si zveme hosta, který s námi vystoupí. Letos je to Pavlína Jíšová. V minulých letech jsme tady hráli třeba s Petrem Bendem nebo se zmíněnými Radečky, kteří na Mohelnickém dostavníku kdysi začínali,“ doplňuje Štaigl.
Letos na mohelnickém FolkFestu vystoupí téměř padesátka interpretů. Chybět nebudou ani workshopy a další doprovodné akce. Podrobný program zájemci najdou na webu.