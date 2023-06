Na trávníku Sigmy vyrostlo za dva dny obří pódium pro Festival harmonie

Profesionální četa stavitelů pódia čítala patnáct mužů. Na stavbu kolosu, který váží dvanáct tun měli jen 48 hodin a povedlo se jim to. Včera už se na ploše, kde se obvykle prohánějí fotbalisté, odehrála generálka.

Fotbalový klub SK Sigma Olomouc ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc a dalšími partnery hostí multižánrový open air koncert pod názvem Festival filharmonie. Celovečerní program začíná v 19.00.

Na pódiu se představí Vojta Dyk, Janek Ledecký, Eva Urbanová či Bohuš Matuš. Večerem bude provázet Emma Smetana.

Pořadatelé návštěvníkům slibují unikátní zážitek v podobě netradičního spojení klasického orchestru, pod dirigentskou taktovkou Jana Kučery a hostujícího Hanze Sedláře. Na programu jsou největšími hity předních interpretů. Část výtěžku ze vstupného putuje na projekt Otevřeme zahradu hospice na Svatém Kopečku u Olomouce.

„Snahou klubu je využít Andrův stadion i ke kulturním účelům. Pro rok 2023 jsme našli pochopení u vedení Moravské filharmonie Olomouc. Cílem je nabídnout Olomoučanům něco nového, co si, věříme, získá jejich oblibu a směle položí základ Festivalu filharmonie, možné budoucí koncertní tradici v Olomouci,“ popsal za SK Sigma Olomouc Jiří Ficner.

„Festival filharmonie nabídne všem milovníkům dobré hudby unikátní zážitek v podobě spojení klasického orchestru s pestrými hudebními žánry, a to vše pod širým nebem. Na pódiu se v průběhu jediného večera představí Moravská filharmonie Olomouce v plné velikosti a síle a v počtu více než 65 hráčů doprovodí zpěváky naší hudební scény i s jejich kapelami. To vše dělá z koncertu jedinečnou událost,“ poznamenal ředitel filharmonie Jonáš Harman.

„Těší mě, že můžeme olomouckému publiku přivézt nezapomenutelnou muziku Vojty Dyka, oblíbeného Janka Ledeckého i velký hlas Evy Urbanové. Vzdáme i hold Karlu Gottovi jeho písněmi,“ řekla za realizační tým Festivalu filharmonie Iveta Gronská.

Generální zkouška

Hudba v podání olomouckých filharmoniků a hlasy zpěváků zněly včera fotbalovým Androvým stadionem, kde se konala generální zkouška.

„Pro festival vznikly písně, které fanoušci velmi dobře znají, ale kabát, do kterého budou oděny, už nemůže být honosnější. Každá píseň má sílu poutat, ať už zní něčí hlas bez doprovodu v kostele, s přáteli na potlachu, s malou kapelou nebo big bandem. Když se k němu ale přidá filharmonie, stane se často něco výjimečného. Věříme, že všechny ty nástroje, všechen ten nádherný hřmot lidé uslyší,“ doplnila Gronská.

Zazní hity jako Stokrát chválím čas, Jdi za štěstím, Proklínám nebo Právě teď, rovněž třeba Bohemian Rhapsody a The Show Must Go On od kapely Queen a mnoho dalších pod taktovkou dirigentů Jana Kučery a Hanze Sedláře.