Festival Blues Alive v Šumperku láká na Devona Almanna i oslavu Jany Koubkové

Během tří dnů na akci vystoupí přes třicet kapel a hudebníků patřících jak k mezinárodní, tak domácí špičce žánru. Na pódiu se představí také mladé naděje.

„Žánrově se letos program rozkročí od klasického kytarového blues přes jeho akustickou podobu, americké písničkářství až po garážový rock,“ popsal dramaturg festivalu Ondřej Bezr.

Šumperský Dům kultury letos – díky zvětšení a vylepšení vytápěného stanu v Pavlínině dvoře – nabídne dvě rovnocenné hlavní scény. Ve foyer navíc vznikne nově klidová zóna s větším počtem míst k sezení. Koncerty se uskuteční také v Klášterním kostele a poprvé v hotelu Perk.

Festival, jenž je největší středoevropskou přehlídkou zaměřenou na blues a příbuzné žánry, nabídne jako každý rok bohatý doprovodný program. Třeba noční improvizační jam session nebo projekci ceněného dokumentu And This Is Free v kině Oko o historii legendární obchodní a později bluesové tepny Maxwell Street v Chicagu ze šedesátých let.

Nebudou chybět tři poslechové pořady předních českých publicistů v Knihovně T. G. Masaryka či dvě lekce bluesového písničkářství a hry na slide kytaru pro aktivní muzikanty vedené renomovanými jmény.

Letošní ročník slibuje výrazné žánrové přesahy

„Co se týká vystupujících umělců, podařilo se nám dát dohromady jeden z nejkvalitněji obsazených ročníků,“ láká šéf přehlídky Vladimír Rybička.

Kromě klasických bluesových kytarových hudebníků uslyší fandové i výrazné žánrové přesahy.

„Například u Chucka Propheta do stylu Americana, jenž sdružuje nejlepší bluesové, rockové i countryové tradice, nebo jako u The Courettes do garážového rocku. Jsme stále bluesový festival, ale snažíme se návštěvníkům otevřít nové obzory,“ nastínil Bezr.

Na festivalu zazáří hvězda Devona Allmana

K hlavním hvězdám patří proslulý kytarista a zpěvák Devon Allman, zástupce jednoho z nejslavnějších muzikantských rodů – syn Gregga Allmana a synovec Duana Allmana, zakladatelů legendární jižanské kapely The Allman Brothers Band.

Dále americký bluesový písničkář, držitel řady Blues Music Awards a tří nominací na Grammy Eric Bibb nebo brilantní kytarista z Miami a bluesrockový umělec roku 2023 Albert Castiglia.

Z Evropy se chystá okouzlit náročné bluesové publikum italský lap steel kytarista Marco Bartoccioni, který předvede výbušnou show na pomezí blues, jižanského rocku a soulu. V Šumperku zahraje také skotský hráč na stejný nástroj Dave Arcari, jenž přiveze divoké delta blues s příměsí punku, trash country a rockabilly.

Dále přijedou tři nejlepší kapely vyhledávací soutěže Blues Aperitiv, slovenští Kiero Grande, polští Robert Kordylewski Trio a srbští The Bad Week, nebo vítězové evropské soutěže European Blues Challenge – holandské akustické trio Robbert Duijf Band.

Osmdesátiny Jany Koubkové

Letošní ročník Blues Alive rovněž vzdá hold Janě Koubkové, jež oslavila osmdesátiny. Proto se pořadatelé festivalu rozhodli žijící legendě uspořádat narozeninovou oslavu v rámci sobotního tematického koncertu.

„Kromě brilantně sehraného Jana Koubková Quartetu si oslavenkyně zazpívá i s trojicí svých letitých přátel a kolegů – pianistou Martinem Kratochvílem, kytaristou Tonym Ackermanem a saxofonistou Joem Kučerou,“ shrnul Bezr.