Každá ovce má svou profilovku. Aplikace s databází zefektivňuje chov a šetří čas

Aplikace se jmenuje Festada, což je zkratka ze slov funkční evidence stáda. Její autorka se v minulosti při práci s daty setkala s pravým opakem. Psaní bakalářské práce o inseminaci ovcí znamenalo opakovaně zpracovávat podobné údaje.

„Dostala jsem tehdy od chovatelů hromadu papírů. Několikrát do roka jsem musela data vyhodnocovat a pořád je dokola hledat, což mne nebavilo. Když je ve stádě pět set šest set zvířat, tak to nechcete, vše potřebujete na jednom místě. To byl moment, kdy jsem začala vymýšlet změnu,“ vzpomíná Dominika Sokolová, jak proto před třemi lety začala pracovat s databázovým nástrojem Access.

Zanedlouho ji kamarádka přihlásila do podnikatelského kurzu na Mendelově univerzitě v Brně, kde dodnes studuje jako doktorandka, a prostá pomůcka k přehledu o stádech začala bobtnat.