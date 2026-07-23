Drogu v osudný den v listopadu 2024 obžalovaný sám vyrobil a dal ji k dispozici mladé spolubydlící závislé na drogách. Ta se po její aplikaci udusila. Podle soudu šlo o jeho nedbalostní jednání.
Do věznice se zvýšenou ostrahou jej soud poslal za opatřování a rozsáhlou distribuci drog. Muži z Olomouce uložil zároveň ústavní ochrannou protitoxikomanickou léčbu. Pozůstalým musí zaplatit odškodné 1,79 milionu korun.
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Holibkovi hrozila sazba osm až 18 let. Soud zohlednil, že samotná poškozená šla drogám vstříc i to, že dosud nebyl ve vězení. Přesto byl již čtyřikrát odsouzen k výchovným trestům, ze kterých si podle soudu nevzal ponaučení.
„Může za to, že poškozená zemřela, protože vyrobil látku, která to zapříčinila. Trest 11 let byl však nepřiměřený, snížili jsme jej na deset let, který se nám jeví jako adekvátní vzhledem k rozsahu jednání i k následku, který vedl k smrti jiné osoby,“ uvedl předseda senátu Libor Losa.
Holibka podle rozsudku drogy opatřoval a distribuoval nejméně od roku 2022 do listopadu 2024. Šlo o psychotropní látky, mimo jiné ketamin, heroin, pervitin či lékové náplasti s obsahem fentanylu, z nichž měl pomocí vody, kyseliny citronové a zdroje tepla separovat účinnou látku fentanyl.
Tyto látky podle spisu zčásti použil pro svoji potřebu a zčásti je distribuoval dalším narkomanům.
V listopadu 2024 v Olomouci ponechal fentanyl k dispozici závislé dívce, která se po jeho aplikaci udusila. Látku před ní separoval z náplasti a zpracoval, žena si poté drogu nejméně dvakrát aplikovala injekční stříkačkou a následně zkolabovala. Holibka jí podle obžaloby nepřivolal pomoc, poskytl jí laickou pomoc, žena ve stejný den zemřela.
Holibka se hájil tím, že si drogu dívka vzala sama, bez jeho vědomí. Podle soudce Losy však bylo zásadním to, že nechal látku narkomance doma k dispozici. „Když nechám látku na stole, před osobou, která je na drogách závislá, je jasné, že bude zneužita. Jde o velmi nebezpečnou drogu, kvůli které umírají na světě stovky tisíc lidí. Názor, že zde není jednoznačná příčinná souvislost, je mylný,“ podotkl soudce.
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Podle něj je vedlejší, kolikrát si dívka fentanyl vzala a zda jeho účinek násobila pervitinem. Právě i okolnost, že brala pervitin, muž podcenil. Podle znalců měla v sobě takové množství fentanylu, které bylo smrtelné. „To je podstata nedbalostního jednání. Šířil v okolí drogy, sám je vyráběl, prodával, opatřoval. Výsledkem bylo, že se dostaly k dispozici poškozené a ta na ně zemřela,“ dodal soudce.
Krajský soud již dříve přirovnal přístup k drogám, které byly u odsouzeného muže doma k mání dalším konzumentům, ke švédskému stolu. Podle soudu nešlo o klasického komerčního distributora drog, který by si jejich prodejem vydělával.