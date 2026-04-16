Ačkoli podle soudu neměl Holibka v úmyslu dívce ublížit, za její smrt je zodpovědný. „Přímým důvodem úmrtí sice bylo udušení, ale nastalo v důsledku užití drogy. Látku připravil obžalovaný, nikdo jiný. Poškozené poskytl vědomě injekční stříkačku s látkou k aplikaci, i když k tomu měl varovný komentář,“ řekl soudce Eduard Ondrášek.
Holibkovo chování označil za vědomou nedbalost. „V komunitě uživatelů drog se vědělo, že dívka je nezodpovědná uživatelka. Holibka si toho musel být vědom. Přesto nechal drogy nezabezpečené,“ dodal soudce.
Během jednání ostatně zaznělo přirovnání výskytu drog v domě ke „švédskému stolu“. Drogy sice nebyly volně přístupné, obyvatelé i návštěvníci ale věděli, kde jsou a volně si je brali.
Holibka čelil obžalobě z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což mu hrozilo 10 až 18 let vězení. Trest je tak při spodní hranici sazby.
Kromě toho má muž vyplatit příbuzným zemřelé jako náhradu nemajetkové újmy celkem 1,6 milionu korun. Rovněž mu byla uložena ochranná toxikologická léčba v ústavní formě. Verdikt nicméně není pravomocný. Muž se na místě odvolal, státní zástupce i zmocněnec příbuzných si ponechali lhůtu na zvážení odvolání.
Poskytl první pomoc, ale lékaře nezavolal
Holibka měl podle obžaloby zhruba od roku 2022 do listopadu 2024 přibližně patnácti lidem distribuovat omamné a psychotropní látky včetně fentanylu, nastínil už dříve státní zástupce Jindřich Pazdera.
Holibka podle něj dal dávku také zemřelé dívce, která si ji sama aplikovala. „Poté zkolabovala a následně zemřela. Je proto stíhán za to, že tímto jednáním způsobil smrt poškozené,“ objasnil Pazdera.
Dále uvedl, že muž si byl vědom kolapsu zhruba dvacetileté dívky, ale záchranku nezavolal. „Snažil se jí poskytnout laickou první pomoc. Zpočátku byla úspěšná, poškozená se probrala, nicméně následně opět zkolabovala a zemřela,“ dodal státní zástupce.
Holibka byl součástí skupiny lidí, se kterými si podle svých slov vyměňoval nebo sdílel drogy. Někteří z nich u něj v rodinném domě v olomoucké čtvrti Povel také bydleli, což byl i případ zemřelé mladé ženy. Podle výpovědi obžalovaného měla problémy v rodině, protože se zadlužila, hrála automaty a brala drogy, a tak ji u sebe nechával bydlet.
Pobyt ve vazbě mu podle něj pomohl
Osudnou noc si Holibka podle spisu odstřihl asi osminu z použité lékové fentanylové náplasti, které kupoval zhruba po šesti kusech, a vyvařil ji krátce s pomocí zapalovače v plechové nádobě. Látku pak natáhl do dvou injekčních stříkaček, protože si ji chtěl píchnout se svou tehdejší přítelkyní.
V ten moment na dveře jeho pokoje začala klepat spolubydlící a ptala se po drogách. Běžně brala pervitin, ale toho se Holibka nechtěl vzdát. Nabídl jí proto fentanyl. Podle něj jen malou dávku, protože si byl vědom rizikovosti drogy.
Když později dívka zkolabovala, nejprve chtěl volat záchranku, ale potom si to rozmyslel. Zároveň ale u soudu uznal, že dívka si možná vzala silnější dávku určenou pro přítelkyni.
„Sám jsem si dal dávku a byl jsem v rauši. Z toho jsem se dostal, když jsem zjistil, že odpadla. Mrkala, zbledla, hlídal jsem ji, aby se nepozvracela,“ popsal.
„Vytáhl jsem měřič saturace kyslíku. Ukazoval 30 nebo 40 procent. Není to moc, ale bývá to tak. Záchranku jsme nevolali, nešlo o ohrožení života, nebyla ani v bezvědomí. Nakonec se probrala, vynadal jsem jí. Přiznala se mi, že mi ukradla psaníčka pervitinu. Byl jsem z toho špatný,“ vylíčil dříve u soudu Holibka. Ráno pak našel dívku v jejím pokoji mrtvou.
Mladý muž nepracoval, žil v domě rodičů, od nichž také dostával peníze. Užívání drog před nimi ale skrýval. Při výslechu se bránil, že na drogách nikdy nevydělával.
„Až po zadržení jsem si uvědomil, že šlo o trestnou činnost, drogy jsem neprodával. Teď už ano a lituji toho,“ řekl s tím, že za pobyt ve vazební věznici je rád, protože mu umožnil skončit s drogami. S těžkou závislostí se v minulosti neléčil, kvůli drogám přitom například přišel o řidičský průkaz.