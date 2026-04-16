Dal kamarádce fentanyl, zkolabovala a zemřela. U soudu dostal 11 let a musí platit

Ondřej Zuntych
  14:19
Jedenáct let má podle rozsudku olomouckého krajského soudu strávit ve věznici se zvýšenou ostrahou osmadvacetiletý Adrián Holibka, který dal své kamarádce dávku drogy fentanyl. Dívka následně zkolabovala. Obžalovaný jí sice poskytl první pomoc, ovšem nezavolal záchranku a dívka nakonec zemřela.

KRIMI

Ačkoli podle soudu neměl Holibka v úmyslu dívce ublížit, za její smrt je zodpovědný. „Přímým důvodem úmrtí sice bylo udušení, ale nastalo v důsledku užití drogy. Látku připravil obžalovaný, nikdo jiný. Poškozené poskytl vědomě injekční stříkačku s látkou k aplikaci, i když k tomu měl varovný komentář,“ řekl soudce Eduard Ondrášek.

Holibkovo chování označil za vědomou nedbalost. „V komunitě uživatelů drog se vědělo, že dívka je nezodpovědná uživatelka. Holibka si toho musel být vědom. Přesto nechal drogy nezabezpečené,“ dodal soudce.

Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci fentanylu.
Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci fentanylu.
Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci fentanylu.
Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci fentanylu.
5 fotografií

Během jednání ostatně zaznělo přirovnání výskytu drog v domě ke „švédskému stolu“. Drogy sice nebyly volně přístupné, obyvatelé i návštěvníci ale věděli, kde jsou a volně si je brali.

Holibka čelil obžalobě z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což mu hrozilo 10 až 18 let vězení. Trest je tak při spodní hranici sazby.

Kromě toho má muž vyplatit příbuzným zemřelé jako náhradu nemajetkové újmy celkem 1,6 milionu korun. Rovněž mu byla uložena ochranná toxikologická léčba v ústavní formě. Verdikt nicméně není pravomocný. Muž se na místě odvolal, státní zástupce i zmocněnec příbuzných si ponechali lhůtu na zvážení odvolání.

Poskytl první pomoc, ale lékaře nezavolal

Holibka měl podle obžaloby zhruba od roku 2022 do listopadu 2024 přibližně patnácti lidem distribuovat omamné a psychotropní látky včetně fentanylu, nastínil už dříve státní zástupce Jindřich Pazdera.

Holibka podle něj dal dávku také zemřelé dívce, která si ji sama aplikovala. „Poté zkolabovala a následně zemřela. Je proto stíhán za to, že tímto jednáním způsobil smrt poškozené,“ objasnil Pazdera.

Dále uvedl, že muž si byl vědom kolapsu zhruba dvacetileté dívky, ale záchranku nezavolal. „Snažil se jí poskytnout laickou první pomoc. Zpočátku byla úspěšná, poškozená se probrala, nicméně následně opět zkolabovala a zemřela,“ dodal státní zástupce.

Holibka byl součástí skupiny lidí, se kterými si podle svých slov vyměňoval nebo sdílel drogy. Někteří z nich u něj v rodinném domě v olomoucké čtvrti Povel také bydleli, což byl i případ zemřelé mladé ženy. Podle výpovědi obžalovaného měla problémy v rodině, protože se zadlužila, hrála automaty a brala drogy, a tak ji u sebe nechával bydlet.

Pobyt ve vazbě mu podle něj pomohl

Osudnou noc si Holibka podle spisu odstřihl asi osminu z použité lékové fentanylové náplasti, které kupoval zhruba po šesti kusech, a vyvařil ji krátce s pomocí zapalovače v plechové nádobě. Látku pak natáhl do dvou injekčních stříkaček, protože si ji chtěl píchnout se svou tehdejší přítelkyní.

V ten moment na dveře jeho pokoje začala klepat spolubydlící a ptala se po drogách. Běžně brala pervitin, ale toho se Holibka nechtěl vzdát. Nabídl jí proto fentanyl. Podle něj jen malou dávku, protože si byl vědom rizikovosti drogy.

Když později dívka zkolabovala, nejprve chtěl volat záchranku, ale potom si to rozmyslel. Zároveň ale u soudu uznal, že dívka si možná vzala silnější dávku určenou pro přítelkyni.

„Sám jsem si dal dávku a byl jsem v rauši. Z toho jsem se dostal, když jsem zjistil, že odpadla. Mrkala, zbledla, hlídal jsem ji, aby se nepozvracela,“ popsal.

„Vytáhl jsem měřič saturace kyslíku. Ukazoval 30 nebo 40 procent. Není to moc, ale bývá to tak. Záchranku jsme nevolali, nešlo o ohrožení života, nebyla ani v bezvědomí. Nakonec se probrala, vynadal jsem jí. Přiznala se mi, že mi ukradla psaníčka pervitinu. Byl jsem z toho špatný,“ vylíčil dříve u soudu Holibka. Ráno pak našel dívku v jejím pokoji mrtvou.

Mladý muž nepracoval, žil v domě rodičů, od nichž také dostával peníze. Užívání drog před nimi ale skrýval. Při výslechu se bránil, že na drogách nikdy nevydělával.

„Až po zadržení jsem si uvědomil, že šlo o trestnou činnost, drogy jsem neprodával. Teď už ano a lituji toho,“ řekl s tím, že za pobyt ve vazební věznici je rád, protože mu umožnil skončit s drogami. S těžkou závislostí se v minulosti neléčil, kvůli drogám přitom například přišel o řidičský průkaz.

Benzinka u Olomouce prodělává na každém litru nafty. Prodej přerušily i další pumpy

Čerpací stanice Bot-Oil u Těšetic

Se ztrátou až tři koruny z každého prodaného litru nafty nyní Jaroslav Botek provozuje malou čerpací stanici Bot-Oil u Těšetic na Olomoucku. Kvůli státem stanoveným maximálním cenám totiž musí hlavně...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva T426.003 během zkušební jízdy v obvodu stanice Praha-Zličín

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

V lednu podržen, teď odvolán. Za Janotkův konec údajně nemohou jenom výsledky

Tomáš Janotka sleduje své svěřence v odvetném zápase osmifinále Konferenční...

Ještě před pár týdny se na letišti fotil s nadšenými fanoušky Sigmy, kteří mu děkovali za senzační postup do osmifinále Konferenční ligy. V neděli večer se Tomáš Janotka přesvědčil, jak dovede být...

Diamo si pronajímá pozemky zasažené benzenem. Majitelé řeší i další aspekty

Pohled na místo u nádraží v Hustopečích nad Bečvou, kde pokračuje sanace...

Státní podnik Diamo ve středu uzavřel první nájemní smlouvy s majiteli pozemků z oblasti Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku zasažené před rokem toxickým benzenem po havárii vlaku, který chemikálii...

Začínala v Kanadě mytím sudů a tanků, teď bude sládkovou olomouckého pivovaru

Sládková olomouckého pivovaru Twinberg Markéta Pohlová.

Pivovarnictví už dávno není jen doménou mužů. Nová sládková v olomouckém pivovaru Twinberg Markéta Pohlová ukazuje, že ženy mají v oboru své pevné místo a přinášejí do něj nejen nové nápady, ale i...

16. dubna 2026  4:54

Ocelové stěny v Hustopečích zachytily téměř všechen benzen, odčerpána je polovina

Hasiči při práci na odstraňování následků havárie v Hustopečích.

Speciální štětové stěny, které ohraničily po havárii nákladního vlaku v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku území zasažené uniklým benzenem, zachytily 95 procent této toxické látky. Dosud se...

15. dubna 2026  18:36

Hanebné zastřelení dvou vzácných ibisů zůstane bez trestu

Zastřelený vzácný ibis hnědý na rybníku Velká Choryně. (listopad 2025)

Za loňské zastřelení dvou vzácných ibisů hnědých na Choryňských rybnících u Hustopečí nad Bečvou na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje, které loni ochránci přírody označili za mezinárodní ostudu,...

15. dubna 2026  16:51

Opilec naboural sloupek i auto, ale chtěl jet dál. Pohotový svědek mu sebral klíčky

Opilý řidič naboural sloupek a zaparkovaný vůz, poté si prorazil pneumatiky...

Nehodu opilého řidiče vyšetřují od úterka policisté z Olomoucka. Muž tam sedl za volant přestože byl ve stavu, kdy jízdu očividně nezvládal. Nakonec ho zastavil až zásah svědka jeho počínání.

15. dubna 2026  13:31

Příprava VRT pokračuje. Obce chtějí mít z obslužných komunikací cyklostezky

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Příprava vysokorychlostní trati (VRT) mezi Přerovem a Ostravou pokračuje. Správa železnic plánuje zahájení stavby v roce 2029 a odhaduje náklady na 150 miliard korun. Obce sdružené ve spolku Dopravní...

15. dubna 2026  13:20

Slzy radosti, totální euforie. Bouřící plechárna oslavila postup dorostenců Mory

Olomoučtí hokejoví dorostenci slaví ligový titul a současně návrat do...

Hokejový dorost olomoucké Mory se po dvou letech vrací do extraligy poté, co až v posledním sedmém zápase finálové série rozhodl o vítězství nad Kladnem po výhře 2:1. A přestože nešlo o zápas A-týmu,...

15. dubna 2026  11:49

Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

14. dubna 2026  16:41,  aktualizováno  15. 4. 8:08

Psů v olomouckém útulku nebývá tolik jako dřív, nárazově ho plní množírny

Psi v útulku v olomoucké části Neředín čekají na adopci. (4. března 2026)

Zhruba padesátka psů se aktuálně nachází v útulku, jež sídlí v olomoucké čtvrti Neředín. Jejich počet se však průběžně mění – většinou přicházejí jednotlivě, občas však dorazí velká skupina z...

15. dubna 2026  4:53

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva T426.003 během zkušební jízdy v obvodu stanice Praha-Zličín

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  14. 4. 18:18

Nejlepší světlý ležák i desítka. Přerovský pivovar zářil na nejstarší české soutěži

Sládek přerovského pivovaru Zubr Vojte&#780;ch Grecman převzal ocenění...

Mimořádně úspěšná byla letos pro přerovský pivovar Zubr účast v nejstarší české odborné degustační soutěži Pivex. Odvezl si z ní první cenu hned ve třech kategoriích a navrch titul absolutního...

14. dubna 2026  17:34

V Olomouci stěhovali středověkou loď z kmene, lidé ji uvidí poprvé po 64 letech

Olomoucké Vlastivědné muzeum přesunulo z depozitáře do Lapidária historickou...

Zabalit do igelitu a více než čtyřmetrová historická loď ze 16. století vážící kolem 100 kilogramů se mohla dát do pohybu. Na korbě stěhovacího vozu ji odborníci z Vlastivědného muzea v Olomouci...

14. dubna 2026  14:57

