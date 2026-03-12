Ruší noční klid, volal senior strážníky na florbalisty. Protáhl se jim zápas

Václav Havlíček
  11:48
I divácká kulisa na nižších soutěžích a v ne tolik populárních sportech dovede být pořádně hlučná. Přesvědčili se o tom také florbalisté Olomouce, kteří hrají druhou nejvyšší soutěž v Česku. Rozhodující zápas osmifinálové série první ligy proti krajským rivalům ze Šumperku dospěl až do nájezdů. A fandění tak neutichalo. Naopak. Ale jelikož už se hodiny přehouply přes 22. hodinu, dorazila na místo hlídka městské policie, kterou přivolal nespokojený senior.

Momentka ze zápasu olomouckých florbalistů | foto: Michal Struž

Zápas mezi Olomoucí a Šumperkem začal v olomoucké Čajkaréně v úterý ve 20:00. Kvůli prodloužení a nájezdům se ale protáhl. Rozhodující nájezd proměnili hráči Šumperku ve 22:16, a mohli tak slavit postup do čtvrtfinále.

V tu dobu už na místo směřovala městská policie. „Kolem 22:15 byla hlídka městské policie vyslána do lokality na ulici Čajkovského, kde mělo podle oznamovatele docházet k rušení nočního klidu, a to fanděním v místní sportovní hale,“ informoval mluvčí olomouckých strážníků Petr Čunderle.

Rušení nočního klidu se podle seniora, který strážníky přivolal, opakuje. „Té noci už mělo být rušení v takové intenzitě, že oznamovatel nemohl spát. Muž se svojí chotí a s hlídkou vyrazili do předmětné arény, aby zjistili jaký je skutečný stav věci,“ pokračoval Čunderle.

„Při vstupu do haly byl slyšet hluk, a to fandění a bubnování, jelikož zde probíhalo florbalové utkání. Následně byl kontaktován pořadatel a od toho jsme se dozvěděli následující. Vše mělo být ukončeno před dvaadvacátou hodinou, ale protáhlo se to kvůli nájezdům,“ popsal mluvčí.

Podle jeho slovo nakonec všechny zúčastněné seznámili s faktem, že vše oznámí příslušnému správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku.

Jak potvrzují zdroje iDNES.cz, nejde o první podobnou stížnost, kterou musí florbalový klub FBS Olomouc řešit.

„Několik zasvěcených lidí mi potvrdilo, že to rozhodně není první stížnost. Když se hrají zápasy od osmi, mohou končit až po desáté večer a samozřejmě z blízkých paneláků může být ten buben a skandování slyšet. Ale nedokážu si představit, že by to bylo něco opravdu nepřekonatelně rušivého. To spíš se důchodci nudí a berou podobné stížnosti podle mě jako formu vlastního zabavení,“ popsal redakci jeden z přítomných na zápase, který si ovšem nepřál být jmenován.

Živit se florbalem? To v Česku možná nepůjde nikdy, soudí nejlepší střelkyně

„Atmosféra byla opravdu hlasitá a bouřlivá, kotle obou týmů měly bubny, domácí i megafon. Jely se pokřiky i chorály celou dobu. Šumperský kotel vyvěsil na svou stranu transparent odkazující na to, že Šumperk si postup do první ligy vybojoval sportovně vítězstvím loni ve finále právě proti Olomouci, naproti tomu Olomouc postoupila až následně administrativně. Takže i lehké hecování mezi oběma tábory, ale v rámci slušného chování. Celkově na florbalový zápas druhé nejvyšší soutěže ta kulisa byla nad očekávání,“ dodal dále muž, jenž si přál zůstat v anonymitě.

Rozhodující zápas série skončil pro FBS Olomouc prohrou 5:6 po nájezdech. Aby toho nebylo málo, tak domácí celek musí řešit nepříjemnost se strážníky. Celá záležitost nyní poputuje do přestupkového řízení, ve kterém se rozhodne o opodstatněnosti podnětu a případné sankci.

„Musíme uznat, že došlo k porušení, konec zápasu jsme nedokázali ovlivnit. Policisté hovořili o možnosti výjimky z nočního klidu. Budeme se snažit nehrát tak pozdě, případně si zažádat právě možnost výjimky,“ citoval prezidenta FBS Olomouc Martina Reimera server Hanácká Drbna.

„Stížnosti od těchto dvou lidí jsou prý dlouhodobé. Mají pravdu, že bylo po desáté hodině, ale přijdou si stěžovat klidně i v pět odpoledne. Ale takto pozdě hrajeme výjimečně. V hale jsou i zápasy basketbalu a dalších sportů, nevím, jestli i vůči jiným klubům měli stížnosti,“ řekl Reimer.

