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Prodáme zoo i s tygrem a pumami. Mezi inzeráty se objevila netradiční nabídka

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  13:11
Areál Faunaparku v Lipové-lázních na Jesenicku je na prodej. Zájemce ho může...

Areál Faunaparku v Lipové-lázních na Jesenicku je na prodej. Zájemce ho může získat včetně zvířat. | foto: Faunapark o.p.s.

Areál Faunaparku v Lipové-lázních na Jesenicku je na prodej. Zájemce ho může...
Areál Faunaparku v Lipové-lázních na Jesenicku je na prodej. Zájemce ho může...
Areál Faunaparku v Lipové-lázních na Jesenicku je na prodej. Zájemce ho může...
Areál Faunaparku v Lipové-lázních na Jesenicku je na prodej. Zájemce ho může...
8 fotografií
Rodinná zoologická zahrada v Lipové-lázních na Jesenicku je na prodej. Zájemce ji může získat i se zvířaty včetně tygra, pumy nebo klokana. Nabídka se objevila na portálu realitní kanceláře.

I když je prodej označený jako zemědělský objekt s přibližně 900 metry čtverečními, podobná záležitost se na trh dostává jen zřídka.

„Zahrada má veškeré licence, povolení, můžete mít vlastního tygra,“ uvádí realitní makléř David Kortla, který prodej zprostředkovává. V klecích a výbězích žijí i klokani, papoušci, lemuři, lamy nebo pumy.

Areál tvoří kromě vnitřních a venkovních výběhů pro veškeré zvířectvo, které je součástí prodeje, apartmánový dům, garáže, restaurace, tančírna a další zázemí včetně tepelných čerpadel, fotovoltaické elektrárny či bateriového úložiště. Cena je 35 milionů korun.

Letní sezona i nadále pokračuje

Majitel a zakladatel Faunaparku Petr Augustýn redakci iDNES.cz sdělil, že rodina se k prodeji „celoživotního díla“ rozhodla, protože provoz je náročný a s manželkou si potřebují odpočinout.

„Sezona ale samozřejmě běží dál, lidé mohou bez obav chodit,“ ujistil Augustýn.

V příštím roce už otevřít neplánuje. Pokud se nenajde kupec, Faunapark podle něj zanikne. „Zvířata bychom museli postupně rozprodat,“ řekl Augustýn specializovanému serveru Ararauna.cz, který na prodej upozornil.

Poslední dobou je velmi těžké sehnat kvalitní zaměstnance nebo brigádníky. I s vysokoškoláky je těžké pořízení ohledně práce v zoo. Mezi lidmi panuje naivní představa, že si budou jen hrát se zvířaty,“ uvedl majitel zoo.

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1. září 2021,  aktualizováno  31. 7. 13:31

Prodáme zoo i s tygrem a pumami. Mezi inzeráty se objevila netradiční nabídka

Areál Faunaparku v Lipové-lázních na Jesenicku je na prodej. Zájemce ho může...

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