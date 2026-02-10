Nosnice náhle nemají zájem o krmivo, nesnášejí vejce, jsou netečné a pak najednou hynou. Tak se projevuje Newcastleská choroba označovaná také jako pseudomor drůbeže. Nejprve se objevila v závěru roku 2025 v obci Lipová-Lázně na Jesenicku a na začátku letošního roku v Zámrskách na Přerovsku, v každém regionu zasáhla jeden chov.
V závěru ledna se objevila další zákeřná nemoc: ptačí chřipka v Brníčku na Šumpersku. A na začátku tohoto měsíce opět udeřil pseudomor: tentokrát v Horních Hošticích u Javorníku na Jesenicku.
|
Ovce živořily v hrozných podmínkách. Na statku se našly i desítky mrtvých jehňat
Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Vorlíčka se obě onemocnění projevují podobně. „Mezi příznaky patří snížená snáška, pokud to jsou nosnice, což u slepic lze sledovat. V případě úhynu je dobré se obrátit na krajskou veterinární správu a zpravit ji o tom,“ doporučil mluvčí.
Veterináři tělo uhynulého zvířete zašlou do laboratoře, kde odborníci ověří, zda se jedná o ptačí chřipku nebo pseudomor. V případě prokázání alespoň jedné z těchto nebezpečných nákaz pak následuje utracení celého hejna.
Ve všech letošních případech šlo podle odborníků o drobné chovy, přičemž žádný z nich nepřesáhl počet 50 kusů drůbeže. Pokud by byly větší, museli by vymezit ochranná pásma. „V nich se nastavuje zpřísněný režim. Pokud jde ale o drobný malochov, který neuvádí vejce nebo maso na trh a je tam nižší počet drůbeže, tak se uzavřená pásma nevymezují,“ přiblížil Vorlíček.
Proto nyní veterinární správa doporučuje chovatelům, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti – zejména aby zamezili kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky a aby umístili potravu pod přístřešek a zamezili tak kontaminaci z trusu.
Přestože je podle veterinářů situace zatím klidná, mezi chovateli zejména na Šumpersku a Olomoucku panují obavy. „Máme je vždy v zimním období, kdy ptačí chřipka vypukne opakovaně. My ale chov nemůžeme zavřít, takže děláme vše pro to, abychom možnost zavlečení omezili,“ vysvětlil chovatel Daniel Malík z Uničovska, který má v chovu dva tisíce hus.
Opatření: dezinfekční rohože i pozorování slepic
kroky, než doporučuje veterinární správa. „Máme opatření, která nám doporučuje jednak náš veterinář a státní veterinární správa. Dále máme předpisy, které ve vlastním zájmu dodržujeme, protože si nikdo nechce zatáhnout takovou nemoc do chovu,“ uvedl za drůbežárnu Lumix sídlící v Uničově zaměstnanec, který si přál zůstat v anonymitě.
|
Na Přerovsku našli mrtvého býčka. Veterina pátrá, kdo ho nedovoleně sedlal a uzdil
Chovatelé tak kromě zavírání zvířat do interiéru a zakrytí krmiva omezují také přístup do areálu a instalují dezinfekční rohože, což pomáhá zamezit zavlečení nákazy do chovu například na oblečení nebo botách. V případě menších chovů, jako v Branné na Šumpersku, se k opatřením přidává ještě pozorování slepic.
„Sledujeme, kdyby se nějak nemoc projevila, že by začaly hynout nebo jsme viděli příznaky, abychom mohli hned reagovat,“ upřesnila za Farmu Branná Monika Skřivánková.
Zaměřují se také na pozorování případné malátnosti zvířat. Mluvčí veterinární správy informoval, že Newcastleskou chorobu pravděpodobně do České republiky zavlekli ptáci z Polska. „Tam je ohnisek poměrně hodně. V minulých letech se u nás občas nějaké objevilo, ale bylo to spíš výjimečné. Teď je výskytů více,“ upozornil Vorlíček.
Zatímco proti ptačí chřipce neexistuje žádná komerčně dostupná vakcína, proti pseudomoru drůbeže ano. Podle Vorlíčka platí ve velkých komerčních chovech povinnost zvířata očkovat.
„Nevím přesně, jak to s vakcinací mají v Polsku, ale ohniska se objevila také v komerčních chovech. To se u nás nikdy nestalo a je to hlavně díky očkování,“ shrnul.
Zvýšený výskyt onemocnění sledují veterináři opakovaně během podzimu a zimy. Vážnější situace byla podle mluvčího především v listopadu 2025. Od té doby doposud sledují veterináři 63 uhynulých ptáků v Olomouckém kraji v souvislosti s ptačí chřipkou.
V případě Newcastleské choroby jde o přibližně 50 kusů. Odborníci proto vyzývají chovatele, aby byli v zimě obezřetní a dodržovali doporučená opatření.