Polská hrozba? Farmy čelí nemoci drůbeže. Když se potvrdí nákaza, utratí celé hejno

Autor:
  16:58
V Olomouckém kraji se objevila nová ohniska nebezpečných onemocnění domácího ptactva. Chovatele zatím nepostihly masivní úhyny, přesto mezi nimi rostou obavy. Podle veterinářů se část nákaz mohla rozšířit od severních sousedů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nosnice náhle nemají zájem o krmivo, nesnášejí vejce, jsou netečné a pak najednou hynou. Tak se projevuje Newcastleská choroba označovaná také jako pseudomor drůbeže. Nejprve se objevila v závěru roku 2025 v obci Lipová-Lázně na Jesenicku a na začátku letošního roku v Zámrskách na Přerovsku, v každém regionu zasáhla jeden chov.

V závěru ledna se objevila další zákeřná nemoc: ptačí chřipka v Brníčku na Šumpersku. A na začátku tohoto měsíce opět udeřil pseudomor: tentokrát v Horních Hošticích u Javorníku na Jesenicku.

Ovce živořily v hrozných podmínkách. Na statku se našly i desítky mrtvých jehňat

Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Vorlíčka se obě onemocnění projevují podobně. „Mezi příznaky patří snížená snáška, pokud to jsou nosnice, což u slepic lze sledovat. V případě úhynu je dobré se obrátit na krajskou veterinární správu a zpravit ji o tom,“ doporučil mluvčí.

Veterináři tělo uhynulého zvířete zašlou do laboratoře, kde odborníci ověří, zda se jedná o ptačí chřipku nebo pseudomor. V případě prokázání alespoň jedné z těchto nebezpečných nákaz pak následuje utracení celého hejna.

Ve všech letošních případech šlo podle odborníků o drobné chovy, přičemž žádný z nich nepřesáhl počet 50 kusů drůbeže. Pokud by byly větší, museli by vymezit ochranná pásma. „V nich se nastavuje zpřísněný režim. Pokud jde ale o drobný malochov, který neuvádí vejce nebo maso na trh a je tam nižší počet drůbeže, tak se uzavřená pásma nevymezují,“ přiblížil Vorlíček.

Labutě na louce nedaleko Dřenice na Chebsku.

Proto nyní veterinární správa doporučuje chovatelům, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti – zejména aby zamezili kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky a aby umístili potravu pod přístřešek a zamezili tak kontaminaci z trusu.

Přestože je podle veterinářů situace zatím klidná, mezi chovateli zejména na Šumpersku a Olomoucku panují obavy. „Máme je vždy v zimním období, kdy ptačí chřipka vypukne opakovaně. My ale chov nemůžeme zavřít, takže děláme vše pro to, abychom možnost zavlečení omezili,“ vysvětlil chovatel Daniel Malík z Uničovska, který má v chovu dva tisíce hus.

Opatření: dezinfekční rohože i pozorování slepic

kroky, než doporučuje veterinární správa. „Máme opatření, která nám doporučuje jednak náš veterinář a státní veterinární správa. Dále máme předpisy, které ve vlastním zájmu dodržujeme, protože si nikdo nechce zatáhnout takovou nemoc do chovu,“ uvedl za drůbežárnu Lumix sídlící v Uničově zaměstnanec, který si přál zůstat v anonymitě.

Na Přerovsku našli mrtvého býčka. Veterina pátrá, kdo ho nedovoleně sedlal a uzdil

Chovatelé tak kromě zavírání zvířat do interiéru a zakrytí krmiva omezují také přístup do areálu a instalují dezinfekční rohože, což pomáhá zamezit zavlečení nákazy do chovu například na oblečení nebo botách. V případě menších chovů, jako v Branné na Šumpersku, se k opatřením přidává ještě pozorování slepic.

„Sledujeme, kdyby se nějak nemoc projevila, že by začaly hynout nebo jsme viděli příznaky, abychom mohli hned reagovat,“ upřesnila za Farmu Branná Monika Skřivánková.

Zaměřují se také na pozorování případné malátnosti zvířat. Mluvčí veterinární správy informoval, že Newcastleskou chorobu pravděpodobně do České republiky zavlekli ptáci z Polska. „Tam je ohnisek poměrně hodně. V minulých letech se u nás občas nějaké objevilo, ale bylo to spíš výjimečné. Teď je výskytů více,“ upozornil Vorlíček.

Zatímco proti ptačí chřipce neexistuje žádná komerčně dostupná vakcína, proti pseudomoru drůbeže ano. Podle Vorlíčka platí ve velkých komerčních chovech povinnost zvířata očkovat.

Chcete-li mít spokojené hejno slepic, které spolehlivě a hodně snášejí, kohout...

„Nevím přesně, jak to s vakcinací mají v Polsku, ale ohniska se objevila také v komerčních chovech. To se u nás nikdy nestalo a je to hlavně díky očkování,“ shrnul.

Zvýšený výskyt onemocnění sledují veterináři opakovaně během podzimu a zimy. Vážnější situace byla podle mluvčího především v listopadu 2025. Od té doby doposud sledují veterináři 63 uhynulých ptáků v Olomouckém kraji v souvislosti s ptačí chřipkou.

V případě Newcastleské choroby jde o přibližně 50 kusů. Odborníci proto vyzývají chovatele, aby byli v zimě obezřetní a dodržovali doporučená opatření.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...

Soudy na odstřel, skončit má až čtvrtina okresních. Které mají zmizet

Premium
Jeden z ohrožených? Výrazně méně soudců, než by měl mít, aby měl jistotu, že...

Až čtvrtina okresních soudů má skončit. Podle ministerstva spravedlnosti to má přinést efektivnější justici a úspory. V regionech ale plán vyvolává nejistotu a obavy z odchodů zaměstnanců i zhoršení...

Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci

Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....

Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Na nádraží úzkokolejky v Kamenici nad Lipou

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Polská hrozba? Farmy čelí nemoci drůbeže. Když se potvrdí nákaza, utratí celé hejno

Chcete-li mít spokojené hejno slepic, které spolehlivě a hodně snášejí, kohout...

V Olomouckém kraji se objevila nová ohniska nebezpečných onemocnění domácího ptactva. Chovatele zatím nepostihly masivní úhyny, přesto mezi nimi rostou obavy. Podle veterinářů se část nákaz mohla...

10. února 2026  16:58

Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...

10. února 2026  9:55,  aktualizováno  14:08

Senior nedal přednost kamionu, na místě zemřel. Nedaleko pak bourala další auta

Sedmdesátiletý řidič na Šumpersku nedal přednost kamionu. Na místě zemřel. (10....

Jeden člověk zemřel v úterý ráno při nehodě na Šumpersku, kde se krátce před šestou hodinou střetl kamion s osobním autem. Další nehoda se v pak stala o pár kilometrů dál, na D35 u Unčovic na...

10. února 2026  11:50

Rekordní počty zvířat, ale peněz ubývá. Záchranné stanice samy volají o pomoc

Na dvoře záchranné stanice v Pateříně u Ondřeje a Jany Csikových hosty přivítá...

Srny otrávené řepkou, stáje plné nemocných ježků, zesláblí netopýři, kteří popadali na zem a lidé je posbírali z chodníků, nebo třeba osiřelé veverky. Plné ruce práce měly v uplynulém roce záchranné...

10. února 2026  4:52

Z Hané do slavné Pařížské opery. Sólista baletu se přesouvá na světovou scénu

Baletní sólista Moravského divadla Olomouc Aurélien Jeandot míří do Pařížské...

Olomoucké Moravské divadlo přichází v rozjeté sezoně o svého baletního sólistu. Francouzský tanečník Aurélien Jeandot totiž před pár dny vyhrál konkurz do světoznámé Pařížské opery.

9. února 2026  17:47

Odstoupení mi ušetřilo měsíční pauzu, líčí Menšík. Ve svalu měl trhlinu, cíle už neříká

Jakub Menšík se soustředí na úder ve třetím kole Australian Open.

Obě tváře tenisu si hned na začátku sezony hodně zblízka prohlédl. Jakub Menšík v polovině ledna vyhrál v Aucklandu svůj druhý turnaj na okruhu ATP, pak ale musel kvůli zranění odstoupit z dobře...

9. února 2026  16:27

Zažil obě strany fronty, 99letý český veterán z Dunkerku dostal rytířský řád

Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat předal společně se zástupci armády a...

Za druhé světové války oblékal uniformu německé i československé armády, jako tankista zažil boje u francouzského přístavu Dunkerk. Devětadevadesátiletého Josefa Turka nyní Francie vyznamenala Řádem...

9. února 2026  14:40

RECENZE: I Když se zhasne, zůstane gurmánská komedie bez vůně a bez chuti

30 % Premium
Vojtěch Kotek, Tomáš Maštalír, Petra Hřebíčková, Petra Polnišová a Martin...

Jestli lednoví Šviháci přinesli reklamu na Piešťany, další česko-slovenská taškařice, únorová novinka kin Když se zhasne, oslavuje pro změnu Olomouc. Ale co se humoru a zápletky týče, spadají oba...

9. února 2026

OBRAZEM: Medvěd, vězni či kosmonaut při masopustním veselí dávali sbohem zimě

Průvod plný krojovaných účastníků i rozličných masek se sešel v sobotu v...

Průvod plný krojovaných účastníků i rozličných masek se sešel v sobotu v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích na Olomoucku k oslavě masopustu. Program tradičních ostatků trval až do odpoledního...

9. února 2026  11:53

Soudy na odstřel, skončit má až čtvrtina okresních. Které mají zmizet

Premium
Jeden z ohrožených? Výrazně méně soudců, než by měl mít, aby měl jistotu, že...

Až čtvrtina okresních soudů má skončit. Podle ministerstva spravedlnosti to má přinést efektivnější justici a úspory. V regionech ale plán vyvolává nejistotu a obavy z odchodů zaměstnanců i zhoršení...

9. února 2026  11:38

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Kliment si opět zahrál proti Baníku. Od fanoušků slyšel bučení a nadávky

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Za dva měsíce už to bude rok od utkání, které ovlivnilo fotbalovou Sigmu po zbytek následujícího roku. V semifinále MOL Cupu vybojovala na hřišti Baníku Ostrava postup do finále, v němž porazila...

9. února 2026  11:18

Na hrudi nahmatala zatvrdlinu, následný boj s rakovinou přetavila v umění i zpověď

Jarmila Kalvodová se svým ONKODENÍKEM.

Byla zrovna v irském Dublinu, když se dozvěděla zdrcující zprávu, že má rakovinu. Právě tam si Jarmila Kalvodová od prvního dne své nemoci začala psát ručně tužkou do památníku. Do svého...

9. února 2026  4:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.