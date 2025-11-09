Poutníci i výletníci získali u polských hranic nové útočiště, faru v Travné

Rodiny, skauti i poutníci po jesenických poutních místech získali nové útočiště v Rychlebských horách. Faru v Travné na Jesenicku má od ledna ve výpůjčce organizace Brontosaurus Slezsko a spolu s dobrovolníky ji nabízí k víkendovým i delším pobytům. Faře po opravě požehnal jesenický děkan Páter Stanislav Kotlář.
Rodiny, skauti i poutníci po jesenických poutních místech získali nové útočiště v Rychlebských horách. Faru v Travné má od ledna ve výpůjčce organizace Brontosaurus Slezsko a spolu s dobrovolníky ji nabízí k víkendovým i delším pobytům. | foto: Brontosaurus Slezsko

Farní budova z režného červeného zdiva, táborové chatky, ovocné stromy nad korytem potoka a neogotický kostel Neposkvrněného početí Panny Marie tvoří v úzkém horském údolí pod polským hraničním hřebenem kompaktní celek.

Tomáš Hradil z Brontosaurus Slezsko – jeden z hybatelů obnovy místa – se k faře dostal díky Velkým pěším poutím za Jesenicko, kterou spolupořádá.

„Trasa vede přes čtrnáct poutních míst našeho kraje a jedním z nich je i blízká kaple Panny Marie Lasalettské. Na místní faře jsme s poutníky přespávali. Nějakou dobu byla neobydlená,“ přiblížil Hradil.

„Pro některé byl ten nocleh nejhorší částí pouti. Pro některé ale nejhezčí, protože i ve spartánských podmínkách má toto místo zajímavou atmosféru,“ popsal Hradil.

Problémem místa byla špatná kvalita vody a scházela vize a elán, které by místu po nezbytných opravách vdechly nový smysl.

„O stav fary jsme projevili zájem a z biskupství přišel nápad, že bychom si faru mohli vzít do dlouhodobé výpůjčky. Na Jesenicku děláme hodně projektů, ale nakonec jsme se rozhodli rozjet další,“ vysvětlil Tomáš Hradil.

S partou brigádníků, která se rekrutuje také z řad účastníků Velké pěší poutě za Jesenicko, se po sobotách pustili do práce.

„Vybíráme termíny, kdy se v kostele slaví mše svatá, abychom svou práci propojili s životem farnosti,“ poznamenal Hradil s tím, že snem spolku je, aby na faře s podkrovní kaplí našly zázemí zejména křesťanské skupiny.

Čisté koupelny a pokoje, nová kuchyně

Spolek vložil do obnovy fary stovky tisíc korun. Kompletní proměnou prošla kuchyně, voda ze studny prochází filtrováním. Dobrovolníci vyčistili koupelny, škrábali omítky, upravovali terén kolem fary.

Část prací provedla Hradilova stavební firma, kterou založil po loňských zářijových povodních.

Před farou stojí nové posezení s ohništěm a také uvnitř je útulně. „Už v létě se tu uskutečnil první tábor. Další zájemci se začali hlásit,“ podotkl nový správce fary, která nabízí dvacet paland na přespání.

V létě jsou k dispozici i táborové chatky. Nabídku pronájmu najdou zájemci na portálu e-chalupy a ozvat se mohou také na e-mail.

Ještě v říjnu před zimní pauzou stihli brontosauři uspořádat Den otevřených dveří. „V sobotu 25. října začal brigádou a odpoledne pokračoval bohoslužbou s farářem z Javorníku, páterem Tomaszem Salagou. Poté faru po opravě požehnal jesenický děkan Stanislav Kotlář,“ popsal Hradil.

Fara v Travné znovu ožívá

Fara v Travné donedávna působila jako zapomenutý a lehce chátrající klenot. V sobotu 25. října tam ovšem slavnostně zakončili první sezonu dobrovolnických brigád.

„Během roku proběhlo pět brigád, pomáhali s praktickými úkoly — úklidy, čištěním omítek, sekáním trávy — a zároveň kolem fary vytvářeli přátelské prostředí, které dává celému dění další smysl,“ uvedli brontosauři.

„Mnozí se vracejí opakovaně, a právě díky nim vzniká společenství, které má v dnešní době zvláštní hodnotu.“ Na místě vznikla i výstava fotografií.

Fara ovšem potřebuje další péči od běžné údržby až po technické opravy. „Aby si na sebe částečně vydělala, bude sloužit i táborům a jiným akcím. Její hlavní poslání však zůstává: být zázemím pro poutníky a přátele, kteří se sem pravidelně vracejí,“ zdůraznil Tomáš Hradil z Brontosaurus Slezsko.

Dobrovolnické akce budou pokračovat zase na jaře: od března či dubna, tradičně každý poslední víkend v měsíci.

