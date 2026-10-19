Ještě na začátku loňského roku vedla Zdena Tumpachová se svým manželem taneční kurzy. Věnovala se rodině, vnoučatům, pracovala a plánovala, že s manželem bude trávit více času na chalupě na Vysočině. Pak ale přišel silný žlučníkový záchvat a během několika dnů se její život ocitl na hraně. Příčinou byla akutní biliární pankreatitida způsobená zaklíněným žlučovým kamenem v místě společného vyústění žlučovodu a vývodu slinivky břišní.
Ženě selhávalo dýchání, krevní oběh i ledviny. Lékaři její stav popsali jako multiorgánové selhání. Ačkoliv se žlučový kámen podařilo odstranit, nemoc se i tak rozvinula do vážného, až kritického stavu.
„Asi první hospitalizace byla úplně nejzávažnější,“ vzpomíná přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (KARIM) Fakultní nemocnice Olomouc Olga Klementová.
Byla to operace za velmi obtížných podmínek a jedna z posledních možností.
Martin Stašeklékař Chirurgické kliniky olomoucké fakultní nemocnice