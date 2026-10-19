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Ženě selhalo několik orgánů najednou. Manžel se snažil veselit ji i lékaře

Václav Havlíček
  16:56

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Už zase tančí. Zdena Tumpachová se musela kvůli zákeřné nemoci znovu učit chodit. (Říjen 2026) | foto: FNOL

Ještě na začátku loňského roku vedla Zdena Tumpachová se svým manželem taneční kurzy. Věnovala se rodině, vnoučatům, pracovala a plánovala, že s manželem bude trávit více času na chalupě na Vysočině. Pak ale přišel silný žlučníkový záchvat a během několika dnů se její život ocitl na hraně. Příčinou byla akutní biliární pankreatitida způsobená zaklíněným žlučovým kamenem v místě společného vyústění žlučovodu a vývodu slinivky břišní.

Ženě selhávalo dýchání, krevní oběh i ledviny. Lékaři její stav popsali jako multiorgánové selhání. Ačkoliv se žlučový kámen podařilo odstranit, nemoc se i tak rozvinula do vážného, až kritického stavu.

„Asi první hospitalizace byla úplně nejzávažnější,“ vzpomíná přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (KARIM) Fakultní nemocnice Olomouc Olga Klementová.

Byla to operace za velmi obtížných podmínek a jedna z posledních možností.

Martin Stašeklékař Chirurgické kliniky olomoucké fakultní nemocnice

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