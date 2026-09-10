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Za bolestmi břicha byla rakovina, většina pacientů jí podlehne. Žena měla štěstí

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  15:43
Alice Vondráčková absolvovala v rámci boje s rakovinou slinivky operaci s...

Alice Vondráčková absolvovala v rámci boje s rakovinou slinivky operaci s využitím robota. | foto: Ilustr. snímek MAFRA a archiv A. Vondráčkové; koláž: David Votruba, iDNES.cz

Olomoucká fakultní nemocnice si pořídila druhý robotický operační systém da...
Olomoucká fakultní nemocnice si pořídila druhý robotický operační systém da...
Olomoucká fakultní nemocnice si pořídila druhý robotický operační systém da...
Americký robotický operační systém da Vinci Xi se skládá z pacientského vozíku...
13 fotografií
Rakovina slinivky je jedno z nejagresivnějších a nejzávažnějších onkologických onemocnění s vysokou úmrtností. Když si tedy tuto diagnózu loni vyslechla Alice Vondráčková ze Šumperka, doslova se jí zhroutil svět. Díky shodě příznivých okolností, odhodlání a hlavně špičkové lékařské péči ale nakonec boj o život vyhrála.

Alici Vondráčkovou trápily dlouhodobě chronické bolesti břicha a nakonec se rozhodla vše řešit s lékaři. Po gastroenterologickém vyšetření si loni na jaře vyslechla děsivou zprávu.

„Sdělení diagnózy tumor pankreatu pro mě znamenalo obrovský šok a zásadní životní zlom. A okamžik naprostého chaosu – strach, stres, bezmoc a emoce, které se jen velmi těžko popisují. Najednou stojíte tváří v tvář vážné diagnóze, o které jste do té doby neměli ani tušení, a celý váš svět se během jediné chvíle zúží na vás a vaši nemoc,“ vzpomíná.

Zásadní roli měl podle ní přístup lékařů, konkrétně primáře Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Martina Lovečka, do jehož péče se dostala loni v květnu.

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„V této situaci se ukázalo, jak mimořádným lékařem a především člověkem pan profesor Loveček je. Vše mi srozumitelně, klidně a lidsky vysvětlil, během hospitalizace byl se mnou v osobním a každodenním kontaktu, a to bez ohledu na to, zda šlo o všední den nebo víkend,“ shrnula Vondráčková.

„Ráda bych mu poděkovala nejen za vysoce odbornou, náročnou a precizní operaci, na které se podílel celý špičkový tým chirurgické kliniky nemocnice, ale především za lidský, vstřícný a mimořádně empatický přístup, který dnes bohužel není samozřejmostí,“ doplnila.

Klíčovou roli sehrála i operace s využitím robota

Ženu čekalo poměrně složité operační odstranění nádoru společně s okolními tkáněmi a orgány, takzvaná pankreatoduodenektomie.

„Šlo o odstranění hlavy slinivky s nádorem, dvanáctníku, žlučovodu se žlučníkem, výtokové části žaludku, okolních mízních uzlin a kolem slinivkového tuku s nervovými pleteněmi,“ popsal náročnou metodu Loveček.

„Následně byla nutná obnova celistvosti zažívacího traktu spojením zbývající části slinivky, žlučovodu a žaludku s tenkým střevem v zájmu zachování všech trávicích funkcí, doplněné o pooperační protinádorovou onkologickou léčbu,“ dodal.

V tomto případě měla podle něj pacientka štěstí, že stadium nemoci a její fyzická konstituce umožňovaly provedení operace, a to s využitím robotického systému Da Vinci.

Jak vypadá operace pomocí robota

Alice Vondráčková absolvovala v rámci boje s rakovinou slinivky operaci s využitím robota.
Olomoucká fakultní nemocnice si pořídila druhý robotický operační systém da Vinci. Ten simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta, ale zákrok provádí přes vpichy v kůži nebo ústní dutinu.
Olomoucká fakultní nemocnice si pořídila druhý robotický operační systém da Vinci. Ten simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta, ale zákrok provádí přes vpichy v kůži nebo ústní dutinu.
Olomoucká fakultní nemocnice si pořídila druhý robotický operační systém da Vinci. Ten simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta, ale zákrok provádí přes vpichy v kůži nebo ústní dutinu.
13 fotografií

„Výkon jsme provedli loni 9. června. Operace dělaná tímto způsobem je velmi šetrná a přesná s minimálním operačním traumatem a krevní ztrátou. Délka hospitalizace byla šest dnů a pacientka se tedy velmi záhy vrátila do svého rodinného prostředí a zázemí. Jedná se o velmi motivovanou dámu s velkým zájmem se vyléčit,“ nastínil lékař.

Vondráčková se dnes cítí zcela zdráva a pro Martina Lovečka a jeho kolegy má jen slova chvály. „Fakultní nemocnice Olomouc je velká nemocnice. Ale to, co ji skutečně tvoří, jsou lidé. A já vám z celého srdce přeji, abyste měli co nejvíce takových osobností. Lidskost, pokora a respekt k pacientům jsou stejně důležité jako mimořádná odbornost,“ podotkla.

„Tuto podporu si pacient často ani neumí plně uvědomit, natož popsat, ale byla polovinou mého uzdravení. Pane profesore, zachránil jste mi život. Nikdy vám za to nebudu dostatečně vděčná,“ doplnila žena.

16. dubna 2025
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