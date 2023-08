VIDEO: Intenzivní péče zachraňuje novorozence s vadami i předčasně narozené

Olomoucké novorozenecké oddělení je součástí takzvaného perinatologického centra, což znamená, že se sem koncentrují všechna riziková těhotenství i výrazně předčasné porody z celého regionu.

Podle Lubomíra Dubravy, vedoucího lékaře jednotky intenzivní a resuscitační péče (JIRP), se na oddělení ročně narodí zhruba 2 300 novorozenců, specializovanou pomoc však potřebuje jen velmi malá část. Jde převážně o děti narozené před 33. týdnem těhotenství. Čím je novorozenec nezralejší, tím delší dobu potřebuje intenzivní péči.

„U extrémně nezralých to bývá nakonec i několik týdnů. Máme tu ale i donošené novorozence, byť je jich méně. Jde o děti, které mají nějaký problém třeba s dýcháním nebo krevním oběhem, což bývá po porodní asfyxii, tedy nedostatku kyslíku,“ popisuje Dubrava ve videu, jímž se fakultní nemocnice rozhodla přiblížit práci personálu JIRP.

„Nebo se může jednat o nějakou závažnou infekci, těch diagnóz je celá řada, můžou to být i vrozené vývojové vady, které se potom u nás v nemocnici řeší. Jsou to převážně vrozené vývojové vady zažívacího traktu, míváme však i novorozence po neurochirurgických operacích,“ dodal.

Personál oddělení zajišťuje i převoz dětí vyžadujících intenzivní péči z okolních nemocnic v regionu včetně třeba vzdáleného Jeseníku, nebo naopak transport do dětského kardiocentra v Praze – Motole, jež se specializuje na kritické vrozené srdeční vady u novorozenců.

Lékaři a sestry se stávají součástí rodiny

Dubrava podotkl, že sestry hrají při péči o nejmenší dětí klíčovou úlohu, neboť jsou s nimi v blízkém kontaktu.

„Každý v týmu má svou úlohu. Novorozenec vám nedokáže říct, jaký má problém nebo že ho něco bolí. Ale sestra to na něm pozná a může na to lékaře upozornit. Spoléhá na něj, že ten problém vyřeší, a on zase na ni. Nedovedu si představit pracovat bez sestry, bylo by to pro mě, jako kdyby chirurg pracoval bez ruky,“ shrnul.

Podle Jaroslavy Kubesové Markové, jedné ze sester, je práce na novorozenecké jednotce intenzivní péče výjimečná.

„Stáváme se součástí nejenom procesu zdravotnického, že pečujeme o děti v inkubátorech, ale i celé té rodiny. Jsme s ní ve chvíli, která je pro ni strašně důležitá a křehká. Ty děti jsou stejně jako rodiče zranitelní a vytváří se vazby. U nás se nestává, že přijde pacient, za dvě hodiny odejde a my si na něj za týden nevzpomeneme,“ nastínila.

„Byla tady maminka hospitalizovaná kvůli krvácení na ARO. Po nějaké době se její stav zlepšil a mohli jsme jí dceru Terezku přivézt. Bylo to jejich úplně první setkání. V moment, kdy jsem tam stála, držela Terezku, dávala ji mamince na hrudník a kolem stála její rodina, tak to byl pro mě silný zážitek a tekly mi slzy,“ doplnila její kolegyně Dominika Popková.

Personál se však musí vyrovnávat i s tím, že ne všechny případy mají šťastný konec.

„Někdy je to těžké. Zvlášť když jde o případy, kdy rodičům a miminkům poskytujeme péči, která je v rámci perinatální paliativní péče. To jsou děti, které se rodí s nějakým těžkým hendikepem, narodí se zemřelé či zemřou krátce po porodu. To je nejtěžší, protože rodina měla úplně jiná očekávání,“ přiblížila dětská sestra Dagmar Siegelová.