Rozsáhlá stavba začala 10. října 2024, po 580 dnech byla hotová hrubá stavba. Projekt je tedy nyní přibližně v polovině, jelikož kompletně hotovo má být podle smlouvy za 1 306 dní od zahájení. Finální datum vychází na 8. května 2028.
Budova bude mít osm podlaží, zastavěnou plochu přes osm tisíc metrů čtverečních a obestavěný prostor přes 185 tisíc metrů krychlových. Nejvyšší místo objektu se tyčí přibližně 29 metrů nad úroveň budoucího vstupu, zatímco nejhlubší pilota sahá dalších 30 metrů pod něj.
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Nový pavilon zaplní důležité kliniky a stane se jedním z klíčových center moderní medicíny v olomoucké fakultní nemocnici. Už teď však změnila panorama nemocnice.
„V tuto chvíli už je velmi dobře patrné, jak dominantní a důležitou součástí areálu nový pavilon bude. Stavba pokračuje podle harmonogramu a postupně přecházíme do dalších etap, tedy uzavírání objektu a instalace technologií,“ řekl už dříve při dokončení hrubé stavby vedoucí odboru investic FNOL František Valíček.
V novém pavilonu B se počítá s kompletním zázemím pro neurologickou a neurochirurgickou kliniku a kliniku traumatologie a ortopedie. Rozšíří se sem urgentní příjem a další kliniky z budovy A, kterou s pavilonem propojí koridor.
„Nový pavilon je klíčový pro zvýšení kvality zdravotní péče i další rozvoj naší nemocnice. Vznikne moderní zázemí pro špičkovou léčebnou péči, kterou chceme nadále poskytovat,“ uvedl při zahájení stavby ředitel FNOL Roman Havlík s tím, že architektonické řešení budovy se snaží vyjít vstříc pacientům.
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„Vstupní haly, čekárny a interiéry jsou navrženy tak, aby poskytovaly příjemné a klidné prostředí. Součástí budovy bude například i kavárna a výdejna zdravotních pomůcek,“ popsal Havlík.
V roce 1896, kdy se Franz Josef otevíral, to byla na tehdejší dobu moderní budova, která výborně splňovala požadavky a potřeby tehdejšího způsobu léčby. Od té doby se však nemocnice dramaticky rozrostla, přibyly nové pavilony a kliniky, a především se významně změnily způsoby léčby.