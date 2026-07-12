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Stavba nového Franze Josefa je v polovině. Největší budova už mění panorama

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  7:07
V olomoucké fakultní nemocnici roste největší stavba v její historii. Rozestavěný pavilon B v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) každý den posouvá k dokončení více než 150 pracovníků a tři stacionární jeřáby. Hrubá stavba budovy označované po své zdemolované předchůdkyni jako „nový Franz Josef“ už je hotová. Po dokončení nabídne špičkové zázemí pro několik významných klinik.

Rozsáhlá stavba začala 10. října 2024, po 580 dnech byla hotová hrubá stavba. Projekt je tedy nyní přibližně v polovině, jelikož kompletně hotovo má být podle smlouvy za 1 306 dní od zahájení. Finální datum vychází na 8. května 2028.

Budova bude mít osm podlaží, zastavěnou plochu přes osm tisíc metrů čtverečních a obestavěný prostor přes 185 tisíc metrů krychlových. Nejvyšší místo objektu se tyčí přibližně 29 metrů nad úroveň budoucího vstupu, zatímco nejhlubší pilota sahá dalších 30 metrů pod něj.

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Nový pavilon zaplní důležité kliniky a stane se jedním z klíčových center moderní medicíny v olomoucké fakultní nemocnici. Už teď však změnila panorama nemocnice.

„V tuto chvíli už je velmi dobře patrné, jak dominantní a důležitou součástí areálu nový pavilon bude. Stavba pokračuje podle harmonogramu a postupně přecházíme do dalších etap, tedy uzavírání objektu a instalace technologií,“ řekl už dříve při dokončení hrubé stavby vedoucí odboru investic FNOL František Valíček.

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Stavba nového ústředního pavilonu B FNOL je zhruba v polovině Otevření se očekává v polovině roku 2028. (17. června 2026).
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Prohlídka staveniště nového ústředního pavilonu B, největší budovy v dějinách Fakultní nemocnice Olomouc (17. června 2026).
38 fotografií

V novém pavilonu B se počítá s kompletním zázemím pro neurologickou a neurochirurgickou kliniku a kliniku traumatologie a ortopedie. Rozšíří se sem urgentní příjem a další kliniky z budovy A, kterou s pavilonem propojí koridor.

„Nový pavilon je klíčový pro zvýšení kvality zdravotní péče i další rozvoj naší nemocnice. Vznikne moderní zázemí pro špičkovou léčebnou péči, kterou chceme nadále poskytovat,“ uvedl při zahájení stavby ředitel FNOL Roman Havlík s tím, že architektonické řešení budovy se snaží vyjít vstříc pacientům.

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„Vstupní haly, čekárny a interiéry jsou navrženy tak, aby poskytovaly příjemné a klidné prostředí. Součástí budovy bude například i kavárna a výdejna zdravotních pomůcek,“ popsal Havlík.

V roce 1896, kdy se Franz Josef otevíral, to byla na tehdejší dobu moderní budova, která výborně splňovala požadavky a potřeby tehdejšího způsobu léčby. Od té doby se však nemocnice dramaticky rozrostla, přibyly nové pavilony a kliniky, a především se významně změnily způsoby léčby.

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