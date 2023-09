Olomoucká nemocnice otevřela nový pavilon, postavili ho v rekordním čase

Pacienti v budově najdou oddělení alergologie a imunologie, onkologie, infektologie a další zázemí včetně administrativního a výukového centra či sídla nemocničního ombudsmana. První pracoviště se sem začala stěhovat na začátku prázdnin, od nynějška už pavilon plně slouží veřejnosti.

„Budova G není koncipována jako čistě zdravotnický pavilon šitý na míru danému pracovišti. Přesto nám její otevření velmi pomohlo vyřešit aktuální požadavky na umístění některých zdravotnických i nezdravotnických provozů v zájmu komfortu našich klientů a personálu,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.

„Vznik a rozvoj špičkových pracovišť spolu se stavebním ruchem a mimo jiné i demolicí naší nejstarší budovy známé jako Franz Josef nás totiž staví před každodenní výzvy, jak vše zvládnout nejen po odborné a personální stránce, ale i po té prostorové,“ dodal. Doufá, že se všem návštěvníkům i pracovníkům bude v nových prostorách líbit.

Významnou část géčka zaujímá oddělení alergologie a klinické imunologie, které sídlí v druhém podlaží novostavby. Pacientům s alergiemi a poruchami imunity je zde k dispozici deset ordinací, vyšetřovny EKG a BKT a spirometrie, alergenní aplikace, stacionář a testovací místnost.

„Přestěhovali jsme se sem ze stávajícího sídla v budově F z roku 1982, která byla stará, panelová a hlavně z hlediska zázemí nevyhovující. V novém pavilonu jsme získali moderní prostory i kompletní vybavení,“ pochvaluje si primářka oddělení alergologie a klinické imunologie Beáta Hutyrová.

Pacienti si chválí nový vyvolávací systém

V novém zázemí si libují i pacienti. „Je to tu nové a krásné. Navíc je vše přehledné a dobře značené, nikde nemusím nic hledat,“ říká například Ivana Blaťáková, která sedí v čekárně kvůli své pylové alergii.

Novinkou je i vyvolávací systém, jenž je pro pacienty i personál komfortnější. „Je to velký posun. Člověk už nemusí čekat na to, až si vás všimne sestřička a zavolá si vás do ordinace, jako tomu bylo ve starém sídle kliniky. Vše se zrychlilo,“ přidává další pacient Martin Farkaš z Olomouce.

V prvním podlaží a přízemí pavilonu G najdou pacienti oddělení onkologie a infekční oddělení, v třetím patře vzniklo oddělení léčebné výživy, zázemí Národního onkologického registru a kromě administrativního a výukového centra zde sídlí také nemocniční ombudsman.

Budova poslouží nejen zdravotníkům a pacientům, ale i medikům. Podle děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého Milana Koláře je to doklad vzájemné spolupráce mezi fakultní nemocnicí a univerzitou.

„Máme společné ambice vybudovat v areálu mezi ulicemi Zdravotníků a Hněvotínskou excelentní centrum zdravotní péče, výuky a vědy v rámci Olomouckého kraje, České republiky a já věřím, že i v rámci celé Evropy,“ poznamenal Kolář.

Projekt i stavbu měla na starost stejná firma

Budovu postavila firma OHLA ŽS v režimu „design and build“, kdy je zhotovitel autorem projektu a současně i samotné stavby. Je to vůbec poprvé, kdy největší zdravotnické zařízení na střední Moravě po tomto inovativním řešení sáhlo.

„Tento přístup se odlišuje od tradičního modelu, kdy se návrh a výstavba provádí zvlášť projektanty a stavebními dodavateli. V modelu ‚design and build‘ je jedna firma zodpovědná za celý projekt od začátku do konce,“ popisuje vedoucí odboru investic fakultní nemocnice František Valíček.

„Přímá komunikace pouze s jedním partnerem, který sehrál roli autora projektu i jeho realizátora, se během stavby ukázala jako velká výhoda. I díky tomu jsme zkrátili dobu celé akce a stavba byla předána za pouhých deset měsíců od podpisu smlouvy o dílo,“ dodal.

Pavilon G je po novostavbách sídel II. interní kliniky a ambulantní části Hemato-onkologické kliniky dalším projektem z obří proměny areálu nemocnice, jež v horizontu patnácti až třiceti let počítá s investicemi přes patnáct miliard. Zřejmě již v listopadu se dočká otevření rozšířená Klinika nukleární medicíny v rámci dostavby pavilonu X.