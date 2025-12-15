Neporušili jsme finanční zájmy EU, hájí nemocnice svoji kardiologickou studii

Autor: ,
  9:24
Vedení Fakultní nemocnice Olomouc (FN Olomouc) v souvislosti s policejním prověřováním klinické studie na I. interní klinice-kardiologické popřelo, že by toto největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji porušilo finanční zájmy Evropské unie. Vyplývá to z vyjádření, které FN Olomouc zveřejnila na svém webu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: FN Olomouc

Kriminalisté si minulý týden ve čtvrtek v archivu FN Olomouc vyžádali dokumentaci k činnosti I. interní kliniky-kardiologické. Policejní zásah byl podle serveru Seznam Zprávy součástí zajišťování důkazů v případu, který dozoruje Úřad evropského veřejného žalobce. Policisté při akci v nemocnici nikoho neobvinili, ani nezadrželi.

Policie podle vedení FN Olomouc zajistila materiály k prověřování klinické studie, která byla provedena v roce 2024 na I. interní klinice-kardiologické.

„Podle vyšetřovatele měli být do studie údajně zařazováni i pacienti, kteří nesplňovali některá kritéria požadovaná zahraničním zadavatelem studie. FN Olomouc požádala zadavatele o ukončení studie a vyřazení pacientů z ní,“ stojí ve zprávě FN Olomouc.

„Navzdory názoru vyšetřovatele neinkasovala FN Olomouc žádné finanční prostředky od zadavatele za realizaci studie a nemohla tím pádem poškodit finanční zájmy EU,“ uvádí nemocnice.

Studie byla zaměřena na srovnání optimální medikamentózní léčby bez implantace defibrilátoru s léčbou medikamentózní doplněnou o zavedení defibrilátoru.

Zařazování pacientů do studie je specializovaná problematika

„Oba tyto postupy jsou v současné době na náležité odborné úrovni, nejedná se ani v jednom z uvedených případů o experimentální metodu. Za to, kdo je, či není zařazen do studie, odpovídá odborně a nezávisle na nemocnici tzv. hlavní zkoušející,“ sdělila nemocnice.

Zařazování pacientů do studie a implantace defibrilátorů je podle vedení FN Olomouc odborně vysoce specializovaná problematika.

„Nelze ji bez potřebné profesní odborné erudice a znalosti zdravotního stavu konkrétního pacienta posoudit ani rozporovat jinak než prostřednictvím znaleckých posudků,“ uvedla nemocnice.

Vedení I. interní kliniky-kardiologické prověřilo stav pacientů zařazených do studie. „Byli jsme opakovaně ubezpečeni, že jsou všichni léčeni na náležité odborné úrovni a jejich stav odpovídá diagnóze a léčbě, kterou dostávají,“ stojí v komentáři nemocnice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Outlet Lidlu zavírá po Praze také v Olomouci. Už se chystá třetí prodejna

Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci

Outletová prodejna Lidl v nákupní zóně na okraji Olomouce, jejíž otevření provázely před půl rokem fronty od tří ráno, ale i strkanice a hádky, má před sebou poslední tři týdny provozu. Naposledy...

Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil devět podniků

Michelin Guide představil prvního českého průvodce. Hvězdou ocenil 9...

Michelin představil prvního gastronomického průvodce, který zahrnuje restaurace z celé České republiky. Do výběru zařadil 83 podniků, z čehož 9 dosáhlo na ocenění hvězdou. Největší úspěch zaznamenal...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Dojemné video, roztomilá rozlučka s Pálou. A co dál? Nikam nespěchám, říká Kvitová

Petra Kvitová se na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a...

Záři reflektorů na pódiu v Přerově si během skvostné kariéry užila mnohokrát, v anketě Zlatý kanár třikrát získala hlavní cenu. Ve čtvrtek večer se Petra Kvitová na místo, kde se tradičně vyhlašují...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Bardotka společnosti Rail System v čele vánočního vlaku

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Neporušili jsme finanční zájmy EU, hájí nemocnice svoji kardiologickou studii

Nejnovější generaci náhrady aortální chlopně implantovali v Česku poprvé...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc (FN Olomouc) v souvislosti s policejním prověřováním klinické studie na I. interní klinice-kardiologické popřelo, že by toto největší zdravotnické zařízení v...

15. prosince 2025  9:24

Zlín - Olomouc 5:0, další hanácká ostuda. Petruta vstřelil první ligový gól i hattrick

Stanislav Petruta (Zlín) se raduje potřetí v zápase proti Olomouci.

Olomoučtí fotbalisté po ostudné porážce 1:2 s Lincolnem z Gibraltaru v Konferenční lize zaznamenali další potupnou blamáž. Na půdě Zlína totiž prohráli vysoko 0:5 a počtvrté za sebou v lize...

14. prosince 2025  15:08,  aktualizováno  17:54

Prostějovské strojírny posílají první výhybky pro rychlotrať i okruh ve Velimi

Z Prostějova zamířily v uplynulých dnech na místo určení výhybky projektované...

Dvěma zakázkami pro klíčové stavby české železniční infrastruktury se pyšní prostějovská DT – Výhybkárna a strojírna. V uplynulých dnech zamířilo na místa svého určení několik výhybek, jež musejí...

14. prosince 2025  7:57

Olomoucké fiasko na Gibraltaru? Šrám na psychiku, šance na Evropu je stále slušná

Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...

Cesta domů s ostudou? Určitě. Větší fiasko než vypadnutí s Novými Sady v domácím poháru? Těžko. Ztráta postupu v Konferenční lize? Takřka jistě ne. Ochuzení se o pořádný balík? Nevyhnutelně....

13. prosince 2025  13:27

Vítejte na Drclíkově. Luděk Šebek napsal pohádky pro malé bajkery a bajkerky

Luděk Šebek napsal pohádky pro malé bajkery a bajkerky.

Do světa kouzelných bytostí pomáhajícím malým bajkerům a bajkerkám zavede čtenáře knížka Drclíkov, kterou napsal Luděk Šebek z katedry rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého a...

13. prosince 2025  6:44

Primátor Olomouce Žbánek kvůli zvolení poslancem rezignoval, střídá ho Ferancová

Poslanec hnutí ANO Miroslav Žbánek rezignoval na funkci olomouckého primátora.

Olomoucký primátor a poslanec hnutí ANO Miroslav Žbánek v pátek rezignoval na svou funkci v čele stotisícového města. Byl totiž zvolen poslancem a souběh funkcí odmítá. Z postu odejde k 31. prosinci,...

12. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  15:04

Muž plnil podvodníkovy instrukce, 225 tisíc mu doručil v hotovosti pod strom

ilustrační snímek

Škodu v celkové výši 415 tisíc korun způsobil muži z Přerovska neznámý podvodník, který se zprvu vydával za správce investic. Oběť mu uvěřila a splnila všechny jeho požadavky včetně těžko...

12. prosince 2025  14:12

Dojemné video, roztomilá rozlučka s Pálou. A co dál? Nikam nespěchám, říká Kvitová

Petra Kvitová se na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a...

Záři reflektorů na pódiu v Přerově si během skvostné kariéry užila mnohokrát, v anketě Zlatý kanár třikrát získala hlavní cenu. Ve čtvrtek večer se Petra Kvitová na místo, kde se tradičně vyhlašují...

12. prosince 2025  13:05

Dnes ji svedeš! Novou komedii dotvářejí kulisy Olomouce, podívejte se na trailer

V nové komedii Když se zhasne hraje mimo jiné Martin Pechlát či Petra...

Do kin v únoru zamíří nová česko-slovenská komedie Když se zhasne s hvězdným hereckým obsazením v podobě Petry Hřebíčkové, Martina Pechláta či Vojty Kotka. Námět vychází z úspěšné divadelní hry,...

12. prosince 2025  10:44

První liga odkládá další zápas. Marodka nedovolí nastoupit ani Přerovu

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Zdravotní problémy postihly vedle hokejistů Jihlavy a Vsetína také kádr Přerova, proto klub odložil sobotní zápas první ligy s Frýdkem-Místkem. Duel měl být přitom slavnostní v retro dresech ze...

12. prosince 2025  10:28

Jedeme zpět s ostudou, netajil Vašulín po prohře Sigmy na Gibraltaru

Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...

Od našeho zpravodaje na Gibraltaru Povedených osm minut stačilo olomouckým fotbalistům k získání zdánlivého klidu, když se po zranění se vracející Daniel Vašulín napřáhl na hranici šestnáctky a s pomocí teče o patu obránce poslal míč...

12. prosince 2025  7:40

Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil devět podniků

Michelin Guide představil prvního českého průvodce. Hvězdou ocenil 9...

Michelin představil prvního gastronomického průvodce, který zahrnuje restaurace z celé České republiky. Do výběru zařadil 83 podniků, z čehož 9 dosáhlo na ocenění hvězdou. Největší úspěch zaznamenal...

11. prosince 2025  21:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.