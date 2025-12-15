Neporušili jsme finanční zájmy EU, hájí nemocnice svoji kardiologickou studii

Kriminalisté si minulý týden ve čtvrtek v archivu FN Olomouc vyžádali dokumentaci k činnosti I. interní kliniky-kardiologické. Policejní zásah byl podle serveru Seznam Zprávy součástí zajišťování důkazů v případu, který dozoruje Úřad evropského veřejného žalobce. Policisté při akci v nemocnici nikoho neobvinili, ani nezadrželi.
Policie podle vedení FN Olomouc zajistila materiály k prověřování klinické studie, která byla provedena v roce 2024 na I. interní klinice-kardiologické.
„Podle vyšetřovatele měli být do studie údajně zařazováni i pacienti, kteří nesplňovali některá kritéria požadovaná zahraničním zadavatelem studie. FN Olomouc požádala zadavatele o ukončení studie a vyřazení pacientů z ní,“ stojí ve zprávě FN Olomouc.
„Navzdory názoru vyšetřovatele neinkasovala FN Olomouc žádné finanční prostředky od zadavatele za realizaci studie a nemohla tím pádem poškodit finanční zájmy EU,“ uvádí nemocnice.
Studie byla zaměřena na srovnání optimální medikamentózní léčby bez implantace defibrilátoru s léčbou medikamentózní doplněnou o zavedení defibrilátoru.
Zařazování pacientů do studie je specializovaná problematika
„Oba tyto postupy jsou v současné době na náležité odborné úrovni, nejedná se ani v jednom z uvedených případů o experimentální metodu. Za to, kdo je, či není zařazen do studie, odpovídá odborně a nezávisle na nemocnici tzv. hlavní zkoušející,“ sdělila nemocnice.
Zařazování pacientů do studie a implantace defibrilátorů je podle vedení FN Olomouc odborně vysoce specializovaná problematika.
„Nelze ji bez potřebné profesní odborné erudice a znalosti zdravotního stavu konkrétního pacienta posoudit ani rozporovat jinak než prostřednictvím znaleckých posudků,“ uvedla nemocnice.
Vedení I. interní kliniky-kardiologické prověřilo stav pacientů zařazených do studie. „Byli jsme opakovaně ubezpečeni, že jsou všichni léčeni na náležité odborné úrovni a jejich stav odpovídá diagnóze a léčbě, kterou dostávají,“ stojí v komentáři nemocnice.