Policie prověřuje nemocnici kvůli neodůvodněným implantacím srdečních defibrilátorů

„Kriminalisté zjistil na základě vlastního šetření a provedeného znaleckého posudku závažná podezření na dlouhodobé a systematické provádění neindikovaných implantací kardioverter-defibrilátorů (ICD) u několika set pacientů se závažnými srdečními problémy ze strany zaměstnanců I. Interní kliniky – kardiologické,“ upřesnil policejní mluvčí Libor Hejtman.
K tomu mělo ve Fakultní nemocnici v Olomouci docházet od roku 2015 do února 2025. „Na základě daného zjištění byly vyšetřovatelem v pondělí 9. února 2026 zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů těžké ublížení na zdraví, podvod a přečinu ublížení na zdraví,“ doplnil Hejtman.
Podle trestního zákoníku lze v daném případě uložit trest odnětí svobody na pět až dvanáct let. Podle policejního mluvčího ovšem v této souvislosti prozatím nebyl nikdo obviněn.