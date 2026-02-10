Policie prověřuje nemocnici kvůli neodůvodněným implantacím srdečních defibrilátorů

Neodůvodněné implantace srdečních defibrilátorů. Policie prověřuje nemocnici

Autor:
  9:55aktualizováno  10:15
Olomoučtí krajští kriminalisté prověřují provádění neindikovaných implantací defibrilátorů ICD u několika stovek pacientů se závažnými srdečními problémy ve Fakultní nemocnici Olomouc. Mají podezření na spáchání těžkého ublížení na zdraví, podvodu a ublížení na zdraví.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

„Kriminalisté zjistil na základě vlastního šetření a provedeného znaleckého posudku závažná podezření na dlouhodobé a systematické provádění neindikovaných implantací kardioverter-defibrilátorů (ICD) u několika set pacientů se závažnými srdečními problémy ze strany zaměstnanců I. Interní kliniky – kardiologické,“ upřesnil policejní mluvčí Libor Hejtman.

K tomu mělo ve Fakultní nemocnici v Olomouci docházet od roku 2015 do února 2025. „Na základě daného zjištění byly vyšetřovatelem v pondělí 9. února 2026 zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů těžké ublížení na zdraví, podvod a přečinu ublížení na zdraví,“ doplnil Hejtman.

Podle trestního zákoníku lze v daném případě uložit trest odnětí svobody na pět až dvanáct let. Podle policejního mluvčího ovšem v této souvislosti prozatím nebyl nikdo obviněn.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...

Soudy na odstřel, skončit má až čtvrtina okresních. Které mají zmizet

Premium
Jeden z ohrožených? Výrazně méně soudců, než by měl mít, aby měl jistotu, že...

Až čtvrtina okresních soudů má skončit. Podle ministerstva spravedlnosti to má přinést efektivnější justici a úspory. V regionech ale plán vyvolává nejistotu a obavy z odchodů zaměstnanců i zhoršení...

Unie ztěžuje rozmnožování ohroženého siky, varují zoologové. Bojují za jeho přežití

Sika vietnamský je mimořádně ohrožený druh, přesto EU komplikuje jeho...

Na světě žije už jen posledních 430 jedinců, evropská legislativa navíc podle zoologů přispívá k jejich vyhubení. Olomoucká zoo se snaží zajistit přežití siků vietnamských, velmi vzácného druhu...

Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci

Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Na nádraží úzkokolejky v Kamenici nad Lipou

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Policie prověřuje nemocnici kvůli neodůvodněným implantacím srdečních defibrilátorů

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Olomoučtí krajští kriminalisté prověřují provádění neindikovaných implantací defibrilátorů ICD u několika stovek pacientů se závažnými srdečními problémy ve Fakultní nemocnici Olomouc. Mají podezření...

10. února 2026  9:55

Rekordní počty zvířat, ale peněz ubývá. Záchranné stanice samy volají o pomoc

Na dvoře záchranné stanice v Pateříně u Ondřeje a Jany Csikových hosty přivítá...

Srny otrávené řepkou, stáje plné nemocných ježků, zesláblí netopýři, kteří popadali na zem a lidé je posbírali z chodníků, nebo třeba osiřelé veverky. Plné ruce práce měly v uplynulém roce záchranné...

10. února 2026  4:52

Z Hané do slavné Pařížské opery. Sólista baletu se přesouvá na světovou scénu

Baletní sólista Moravského divadla Olomouc Aurélien Jeandot míří do Pařížské...

Olomoucké Moravské divadlo přichází v rozjeté sezoně o svého baletního sólistu. Francouzský tanečník Aurélien Jeandot totiž před pár dny vyhrál konkurz do světoznámé Pařížské opery.

9. února 2026  17:47

Odstoupení mi ušetřilo měsíční pauzu, líčí Menšík. Ve svalu měl trhlinu, cíle už neříká

Jakub Menšík se soustředí na úder ve třetím kole Australian Open.

Obě tváře tenisu si hned na začátku sezony hodně zblízka prohlédl. Jakub Menšík v polovině ledna vyhrál v Aucklandu svůj druhý turnaj na okruhu ATP, pak ale musel kvůli zranění odstoupit z dobře...

9. února 2026  16:27

Zažil obě strany fronty, 99letý český veterán z Dunkerku dostal rytířský řád

Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat předal společně se zástupci armády a...

Za druhé světové války oblékal uniformu německé i československé armády, jako tankista zažil boje u francouzského přístavu Dunkerk. Devětadevadesátiletého Josefa Turka nyní Francie vyznamenala Řádem...

9. února 2026  14:40

RECENZE: I Když se zhasne, zůstane gurmánská komedie bez vůně a bez chuti

30 % Premium
Vojtěch Kotek, Tomáš Maštalír, Petra Hřebíčková, Petra Polnišová a Martin...

Jestli lednoví Šviháci přinesli reklamu na Piešťany, další česko-slovenská taškařice, únorová novinka kin Když se zhasne, oslavuje pro změnu Olomouc. Ale co se humoru a zápletky týče, spadají oba...

9. února 2026

OBRAZEM: Medvěd, vězni či kosmonaut při masopustním veselí dávali sbohem zimě

Průvod plný krojovaných účastníků i rozličných masek se sešel v sobotu v...

Průvod plný krojovaných účastníků i rozličných masek se sešel v sobotu v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích na Olomoucku k oslavě masopustu. Program tradičních ostatků trval až do odpoledního...

9. února 2026  11:53

Soudy na odstřel, skončit má až čtvrtina okresních. Které mají zmizet

Premium
Jeden z ohrožených? Výrazně méně soudců, než by měl mít, aby měl jistotu, že...

Až čtvrtina okresních soudů má skončit. Podle ministerstva spravedlnosti to má přinést efektivnější justici a úspory. V regionech ale plán vyvolává nejistotu a obavy z odchodů zaměstnanců i zhoršení...

9. února 2026  11:38

Kliment si opět zahrál proti Baníku. Od fanoušků slyšel bučení a nadávky

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Za dva měsíce už to bude rok od utkání, které ovlivnilo fotbalovou Sigmu po zbytek následujícího roku. V semifinále MOL Cupu vybojovala na hřišti Baníku Ostrava postup do finále, v němž porazila...

9. února 2026  11:18

Na hrudi nahmatala zatvrdlinu, následný boj s rakovinou přetavila v umění i zpověď

Jarmila Kalvodová se svým ONKODENÍKEM.

Byla zrovna v irském Dublinu, když se dozvěděla zdrcující zprávu, že má rakovinu. Právě tam si Jarmila Kalvodová od prvního dne své nemoci začala psát ručně tužkou do památníku. Do svého...

9. února 2026  4:51

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Na nádraží úzkokolejky v Kamenici nad Lipou

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  8. 2. 16:54

Olomoucké arcibiskupství přispěje milionem na opravu vyhořelé ukrajinské školy

Školu v západoukrajinské Kolomyji v polovině ledna silně poničil požár,...

Olomoucké arcibiskupství věnuje milion korun na opravu školy v západoukrajinské Kolomyji, kterou nedávno silně poničil požár. Katolickou základní a mateřskou školu sv. Jana Pavla II. založila tamní...

8. února 2026  7:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.