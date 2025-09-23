Soutěž EY Podnikatel roku odstartovala i v Olomouckém kraji

Krajské vítěze i držitele titulu v jednotlivých finálových kategoriích vyberou odborné poroty složené mimo jiné z významných podnikatelských osobností oceněných v předchozích ročnících. Hlavní porotě bude předsedat Milan Kratina, který je s dalším spolumajitelem společnosti Accolade Zdeňkem Šoustalem loňským držitelem titulu EY Podnikatel roku 2024.
Krajští vítězové budou oznámeni během ledna a února 2026, finále soutěže proběhne tradičně v březnu na slavnostním galavečeru v Praze.
Přihlásit se i nominovat lze vyplněním formuláře na www.podnikatelroku.cz.
„Letos vstupujeme už do šestadvacátého ročníku soutěže a mě těší, že i po čtvrtstoletí, kdy ji společnost EY v České republice pořádá, se stále daří objevovat a oceňovat nové, inspirativní podnikatelské příběhy. Osobním přijetím na Pražském hradě a poděkováním za kultivaci českého podnikatelského prostředí ocenil letos význam podnikatelských osobností i prezident Petr Pavel. Vnímám to jako potvrzení kvalit a prestiže laureátů i smyslu naší soutěže,“ říká Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.
Podle hejtmana Ladislava Oklešťka je soutěž uznáním pro ty, kdo se nebáli vzít odpovědnost do svých rukou a často riskovali, aby nakonec dosáhli toho, co si předsevzali. „Určitě přitom mnohokrát klopýtli nebo třeba upadli. Ale vždycky se zvedli a šli dál. Jejich příběhy nás inspirují a moc děkuji za to, že v Olomouckém kraji takové lidi máme,“ uvedl.
Podnikatel roku Olomouckého kraje expanduje do světa s inovativními kotli
Hlavním hodnoticím kritériem soutěže je tvorba dlouhodobé hodnoty. V soutěži tak vedle ekonomické kondice rozhoduje i celospolečenský přínos konkrétního podnikání s důrazem na jeho udržitelnost. Nezáleží přitom na oboru podnikání nebo velikosti byznysu. Dveře mají otevřené jak start-upy či menší rodinné firmy, tak společnosti s globálním přesahem.
Republikový vítěz bude následně reprezentovat Česko na světovém finále, které se bude konat v květnu 2026 v Monaku.