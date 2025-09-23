Soutěž EY Podnikatel roku odstartovala i v Olomouckém kraji

Nový ročník soutěže EY Podnikatel roku 2025 se tradičně rozběhl i v Olomouckém kraji, kde pořadatelská společnost EY vyhlašuje vítěze ve spolupráci s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem. Přihlášky mohou podnikatelé podávat do 19. října 2025, do stejného data může zároveň veřejnost či instituce do soutěže zasílat nominace.
Ocenění Podnikatel roku 2024 Olomouckého kraje převzal Roman Tihelka, zakladatel společnosti Blaze Harmony.

Ocenění Podnikatel roku 2024 Olomouckého kraje převzal Roman Tihelka, zakladatel společnosti Blaze Harmony. (19. února 2025) | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Krajské vítěze i držitele titulu v jednotlivých finálových kategoriích vyberou odborné poroty složené mimo jiné z významných podnikatelských osobností oceněných v předchozích ročnících. Hlavní porotě bude předsedat Milan Kratina, který je s dalším spolumajitelem společnosti Accolade Zdeňkem Šoustalem loňským držitelem titulu EY Podnikatel roku 2024.

Krajští vítězové budou oznámeni během ledna a února 2026, finále soutěže proběhne tradičně v březnu na slavnostním galavečeru v Praze.

Přihlásit se i nominovat lze vyplněním formuláře na www.podnikatelroku.cz.

„Letos vstupujeme už do šestadvacátého ročníku soutěže a mě těší, že i po čtvrtstoletí, kdy ji společnost EY v České republice pořádá, se stále daří objevovat a oceňovat nové, inspirativní podnikatelské příběhy. Osobním přijetím na Pražském hradě a poděkováním za kultivaci českého podnikatelského prostředí ocenil letos význam podnikatelských osobností i prezident Petr Pavel. Vnímám to jako potvrzení kvalit a prestiže laureátů i smyslu naší soutěže,“ říká Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

Podle hejtmana Ladislava Oklešťka je soutěž uznáním pro ty, kdo se nebáli vzít odpovědnost do svých rukou a často riskovali, aby nakonec dosáhli toho, co si předsevzali. „Určitě přitom mnohokrát klopýtli nebo třeba upadli. Ale vždycky se zvedli a šli dál. Jejich příběhy nás inspirují a moc děkuji za to, že v Olomouckém kraji takové lidi máme,“ uvedl.

Podnikatel roku Olomouckého kraje expanduje do světa s inovativními kotli

Hlavním hodnoticím kritériem soutěže je tvorba dlouhodobé hodnoty. V soutěži tak vedle ekonomické kondice rozhoduje i celospolečenský přínos konkrétního podnikání s důrazem na jeho udržitelnost. Nezáleží přitom na oboru podnikání nebo velikosti byznysu. Dveře mají otevřené jak start-upy či menší rodinné firmy, tak společnosti s globálním přesahem.

Republikový vítěz bude následně reprezentovat Česko na světovém finále, které se bude konat v květnu 2026 v Monaku.

