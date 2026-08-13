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Tráva vypadá jako suchá, ale kořínky přežívají, hájí technické služby letní sečení

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  15:00

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Kolem řeky Moravy jsou vidět výrazné dopady sucha, podle kritiků hlavně následkem sečení. (12. srpna 2026) | foto: Kateřina Herelová, MF DNES

Blíží se tropy a veřejné trávníky v Olomouci jsou přesto posečené na minimální výšku. Přesně takovou kritiku v letošním extrémně parném létě schytávají Technické služby města Olomouce. Místním lidem vadí „nesmyslné zásahy“ do městské zeleně těsně před příchodem veder.

„Je nutné těsně před příchodem čtyřicetistupňových veder sekat břehy Moravy až na drn?“ ptá se autorka nedávného příspěvku na sociálních sítích a současně upozorňuje, že podobná situace se opakuje. Už koncem června, před první vlnou veder, se sekalo třeba u Mlýnského potoka a pracovníci porost místy odstranili natolik, že při práci křovinořezem odlétávala i hlína.

Je dobré nechávat vyšší strniště, aby tráva a vegetace pokud možno zůstaly zelené a takzvaně transpirovaly. Zeleň potom funguje jako venkovní klimatizace.

Hana KleinováAgentura ochrany přírody a krajiny ČR

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