Tráva vypadá jako suchá, ale kořínky přežívají, hájí technické služby letní sečení

„Je nutné těsně před příchodem čtyřicetistupňových veder sekat břehy Moravy až na drn?“ ptá se autorka nedávného příspěvku na sociálních sítích a současně upozorňuje, že podobná situace se opakuje. Už koncem června, před první vlnou veder, se sekalo třeba u Mlýnského potoka a pracovníci porost místy odstranili natolik, že při práci křovinořezem odlétávala i hlína.
Je dobré nechávat vyšší strniště, aby tráva a vegetace pokud možno zůstaly zelené a takzvaně transpirovaly. Zeleň potom funguje jako venkovní klimatizace.