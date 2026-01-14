Od hořícího přímotopu explodovala v bytě tlaková láhev, škoda přesáhne milion

  10:06
V jednom z bytů v Olomouci explodovala v noci na středu tlaková lahev. Nikdo se nezranil. Událost se stala poté, co začal hořet přímotop, který byl na lahev připojen. Výbuch nastal ve chvíli, kdy majitelka bytu odešla vyhledat pomoc do nižších pater domu. Škoda přesáhne milion korun, informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
ilustrační snímek

Hasiči na místo přijeli kvůli požáru bytu. „Došlo zde k zahoření plynového přímotopu napojeného na tlakovou láhev. Majitelka se snažila počínající požár svépomocí uhasit. V době, kdy odešla vyhledat pomoc do nižších pater domu, došlo v bytě k explozi,“ uvedla mluvčí.

Muži vybuchla tlaková lahev v náklaďáku, vážně popálený skončil v nemocnici

Ještě před příjezdem hasičů evakuovali policisté tři lidi z horního patra budovy. „Na místo byl povolán náš vyšetřovatel. Příčina vzniku požáru je nadále v šetření,“ doplnila mluvčí hasičů. Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů.

