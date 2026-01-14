Od hořícího přímotopu explodovala v bytě tlaková láhev, škoda přesáhne milion

Hasiči na místo přijeli kvůli požáru bytu. „Došlo zde k zahoření plynového přímotopu napojeného na tlakovou láhev. Majitelka se snažila počínající požár svépomocí uhasit. V době, kdy odešla vyhledat pomoc do nižších pater domu, došlo v bytě k explozi,“ uvedla mluvčí.
|
Muži vybuchla tlaková lahev v náklaďáku, vážně popálený skončil v nemocnici
Ještě před příjezdem hasičů evakuovali policisté tři lidi z horního patra budovy. „Na místo byl povolán náš vyšetřovatel. Příčina vzniku požáru je nadále v šetření,“ doplnila mluvčí hasičů. Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů.