Exotická koza se po týdnech toulání našla. Hasiči ji odchytli ve sklepě paneláku

Autor: ,
  10:36
Několik týdnů putovala jesenickými lesy i zastavěnou krajinou exotická koza s himálajskými kořeny, která se loni na podzim zaběhla chovateli v Rychlebských horách. Tento týden se za nevyjasněných okolností objevila ve sklepní části panelového domu v Jeseníku.
Zatoulaná exotická koza se našla ve sklepě panelového domu v Jeseníku. (leden...

Zatoulaná exotická koza se našla ve sklepě panelového domu v Jeseníku. (leden 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

Zatoulaná exotická koza se našla ve sklepě panelového domu v Jeseníku. (leden...
Zatoulaná exotická koza se našla ve sklepě panelového domu v Jeseníku. (leden...
Hasiči odchytili exotickou kozu, která se loni na podzim zaběhla chovateli v...
Hasiči odchytli zatoulaného tahra himalájského. (leden 2026)
6 fotografií

Divokou kozu opatrně odchytili hasiči, kteří posléze netradičního sudokopytníka identifikovali jako tahra himálajského a našli i jeho majitele. Koza už pobíhá zpět ve svém výběhu v Nýznerově na Jesenicku.

Divoká koza chovateli v Nýznerově utekla na konci listopadu a absolvovala několikatýdenní túru až do zhruba 20 kilometrů vzdáleného Jeseníku.

„Tento týden se pak zaběhla do sklepních prostor jednoho z panelových domů v Jeseníku. Sama by se těžko vrátila do svého výběhu a bylo by to pro ni velmi nebezpečné. Proto jsme ji odchytili, opatrně svázali, abychom s ní mohli manipulovat. Poté jsme ji převezli na stanici,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Zatoulaná exotická koza se našla ve sklepě panelového domu v Jeseníku. (leden 2026)

Odchycená koza nebyla zraněná a chybělo jí označení. Hasiči proto zahájili téměř detektivní pátrání po jejím majiteli. „Dle nezvyklého vzhledu zvířete jsme usoudili, že nejde o obyčejnou kozu,“ nastínila Balážová.

„Pomocí fotografií jsme zjistili, že by se mohlo jednat o tahra himálajského, což není druh, na který mohou lidé v Jeseníkách běžně natrefit a nepatří ani k oblíbeným chovatelským plemenům. Nakonec jsme rozhodili sítě a díky známostem místních farmářů, chovatelů a veterinářů jsme se dopátrali majitele obory až v Nýznerově,“ podotkla mluvčí.

VIDEO: Do obchoďáku zabloudil srnec, zaujala ho prodejna s telefony

Tahr himálajský je velký sudokopytník a blízký příbuzný divoké kozy. Vyskytuje se na zalesněných hrbolatých stráních a na horských svazích Himálaje od severní Indie po Tibet. Léto tráví na pastvinách ve větší výšce a na zimu sestupují z hor.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Rozkaz zněl jasně, glosují lidé odfláknuté značení. Šlendrián, přitakává radnice

Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky.

Tak tohle se nepovedlo. Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky. Pracovníci totiž piktogramy označující cyklistický pruh namalovali bez předchozího úklidu na zamrzlý...

Úřednici odsoudili v korupční kauze, dnes jako bezúhonná už zase vede odbor

Premium
Před olomouckým okresním soudem stanula v září 2025 v kauze Autostráda úřednice...

Úřednice krajského úřadu Olomouckého kraje Svatava Špalková, odsouzená v korupční kauze Autostráda, znovu zastává na úřadě vedoucí funkci. Do čela nově vytvořeného odboru se vrátila po dočasné...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1515 s přívěsným vozem na točně chebské výtopny

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Náledí a chvíle hrůzy. Řidič skončil v potoce koly vzhůru, další boural opilý

Řidič auta v Újezdu na Olomoucku se zřítil do potoku. Posádka zůstala zaklíněná...

Složky integrovaného záchranného systému v Olomouckém kraji v neděli řešili krátce po sobě tři závažnější dopravní nehody. Havárie spojovala nezvládnutá jízda na zasněžené a namrzlé silnici. Ve dvou...

Investoři už se hrnou. Z Přerova a okolí může být po dostavbě D1 ekonomický tygr

Slavnostní otevření posledního úseku D1 (19. prosince 2025)

Nedávné dokončení nejstarší a nejdelší české dálnice D1 je dobrou zprávou pro plány investorů, kteří chystají na Přerovsku průmyslové zóny. Přímý dopad to má například i do rozpočtu obce Troubky, kde...

Exotická koza se po týdnech toulání našla. Hasiči ji odchytli ve sklepě paneláku

Zatoulaná exotická koza se našla ve sklepě panelového domu v Jeseníku. (leden...

Několik týdnů putovala jesenickými lesy i zastavěnou krajinou exotická koza s himálajskými kořeny, která se loni na podzim zaběhla chovateli v Rychlebských horách. Tento týden se za nevyjasněných...

16. ledna 2026  10:36

Sigma nezastavuje. Chci útočit na první trojku, hlásí nová olomoucká posila Baráth

Nová posila Sigmy Olomouc Péter Baráth (uprostřed) už trénuje s týmem na...

V zasněžené Olomouci rychle podškrábl novou smlouvu, vyfotil se pro klubové kanály a pak s novým týmem odletěl na soustředění do Španělska. Fotbalisté Sigmy mají novou posilu - maďarského...

15. ledna 2026  14:43

Řidič srazil na přechodu školačku, omluvil se jí a odjel. Hledá ho policie

Policie hledá řidiče, který na Olomoucku srazil na přechodu školačku. Z místa...

Policisté z Olomoucka už více než týden marně pátrají po řidiči osobního auta, který v obci Červenka srazil na přechodu nezletilou dívku a odjel. O pomoc s vyšetřováním proto nyní požádali i...

15. ledna 2026  13:55

Řidič popelářského auta nezvládl couvání a urazil roh domu, škoda je čtvrt milionu

Řidič popelářského vozu nezvládl couvání a narazil do domu, kterému urazil část...

Nemalé starosti způsobil na Přerovsku obyvatelům rodinného domu šofér popelářského vozu jedoucí vyvézt odpad. Při couvání totiž nezvládl udržet přímý směr a narazil do rohu nemovitosti, kterou tím...

15. ledna 2026  13:06

Trh s byty v kraji podle makléřů ochladne, poroste zájem o nájemní bydlení

ilustrační snímek

Realitní trh v Olomouckém kraji podle zástupců oboru letos zřejmě nezažije žádný bouřlivý růst. Očekává se spíše stagnace jak v objemech kupovaných nemovitostí, tak v jejich cenách. Podle makléřů...

15. ledna 2026  12:01

Boj o zubaře. Radnice utrácejí miliony, mladí lékaři upřednostňují velká města

Ilustrační snímek

Nová zubařská ordinace slouží od začátku roku lidem v Hanušovicích na Šumpersku a okolí. Aby radnice pozvedla dostupnost stomatologické péče v odlehlém regionu, investovala přes dva miliony korun do...

15. ledna 2026  6:43

Olomouc stojí před otázkou zda a jak podpoří sdílená kola. Jinak zmizí z ulic

Veřejná podpora sdílených kol v Olomouci skončila a cyklisté čekají, jestli...

Veřejná podpora sdílených kol v Olomouci skončila a cyklisté čekají, jestli radnice vypíše výběrové řízení na pokračování služby. Nejhorší scénář je, že by bikesharing z města zmizel, jako se to...

14. ledna 2026  13:43

Od hořícího přímotopu explodovala v bytě tlaková láhev, škoda přesáhne milion

Byt v Olomouci po požáru přímotopu a výbuchu tlakové láhve.

V jednom z bytů v Olomouci explodovala v noci na středu tlaková lahev. Nikdo se nezranil. Událost se stala poté, co začal hořet přímotop, který byl na lahev připojen. Výbuch nastal ve chvíli, kdy...

14. ledna 2026  10:06,  aktualizováno  12:30

Konec Breiteho éry, Sigmě odešel kapitán. Zájem je i o Mikulenku. Na Hanou míří Sejk

Olomoucký kapitán Radim Breite vynadal Slávistovi Davidu Douděrovi.

Když v zimě roku 2020 přestoupil do fotbalové Sigmy záložník Radim Breite, ani o sám si nemohl myslet, že na Hané zanechá tak velkou stopu. V Olomouci nakonec strávil šest let, odehrál 181 ligových...

14. ledna 2026  11:44

Olomoucký kraj se stává mekkou gastronomie, i díky michelinským oceněním

Šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée Přemek Forejt

Šéfkuchař a rodák z Jeseníku Jan Knedla získal dvě michelinské hvězdy, špičkové renomé získal také olomoucký kuchař Přemek Forejt, díky němuž a jeho restauraci Entrée se nejvyšší gastronomické...

14. ledna 2026  4:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Jeseníkách platí druhý stupeň lavinového nebezpečí, napadlo čtvrt metru sněhu

Ilustrační snímek

Horská služba v Jeseníkách kvůli vydatnému sněžení zvýšila výstrahu před lavinami z prvního na druhý stupeň z pětibodové škály. Na horách napadlo za poslední dny čtvrt metru sněhu, který se hromadil...

13. ledna 2026  15:29

Krkavci klovou ovcím oči, udolají i tele, říkají farmáři. Ochráncům chybí důkazy

Premium
Den sokolnictví a lovectví na Horním hradě zvaném Hauenštejn letos poprvé lákal...

Jehňatům vyklovou oči, vytrhnou maso z kýty či vytahají vnitřnosti, podle některých svědectví dokonce udolají i tele nebo zaútočí na plemenného býka. Až dvousethlavá hejna krkavců podle chovatelů ze...

13. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.