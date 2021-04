Vyřazené hasičské hadice zabaví zvířata v olomoucké zoo

Hasičské hadice mají po zhruba osmi letech odslouženo. Zvířatům v zoo obohatí život.



„Jde o to, aby se zvířata povzbudila k činnostem, které jsou pro ně blízké a přirozené a rozptýlila se jim pozornost. Navíc to má i druhotný dopad - pohled na zvíře, které se baví, baví i návštěvníky,“ vysvětlila Iveta Gronská, mluvčí Zoo Olomouc.

Hadice vybraly sbory dobrovolných hasičů z Olomouce. “Vedení zoo se na nás obrátilo s prosbou, zda takový materiál nemůžeme sehnat. Oslovili jsme proto olomoucké dobrovolné hasiče, ti udělali revizi svých zásob a našlo se třicet pět starších hadic,“ popsal náměstek olomouckého primátora Martin Major.

Hadice darovaly sbory z Černovíra, Droždína, Chomoutova, Chválkovic a Radíkova.

„Zvířata poděkovat nemohou. Činím tak za ně a děkuji za spolupráci sborům dobrovolných hasičů, jakož i zřizovateli statutárnímu městu Olomouc,“ řekl ředitel zoo Radomír Habáň.

Hadice v zoo poslouží takzvanému enrichmentu, tedy zábavě zvířat chovaných v zajetí. “Zvířata prospívají a úspěšně se rozmnožují, mají-li vhodné chovatelské podmínky, mezi které nepatří pouze zajištění dostatečné krmné dávky, ale i jakási přidaná hodnota. Mezi takovou enrichment patří,“ zmínila Gronská.

“Chovatel, který se zvířetem pracuje denně, spokojené zvíře od nespokojeného rozpozná stejně tak dobře jako rodič své dítě. Ve všech pokrokových zahradách je toto slovo skloňováno dnes již automaticky,“ poznamenala.



Do enrichmentu patří vše, co souvisí s prostředím zoologické zahrady, v němž se zvíře pohybuje, s jeho krmením, ale i jeho zábavou.

“Dnes zahrady dbají na to, aby připodobnily výběhy co nejvíce prostředí, v němž zvířata žijí ve volné přírodě. Potrava představuje nejčastější způsob využití enrichmentu. Stačí, když zvíře nedostane svou potravu připravenou do misky a k jejímu získání musí vyvinout činnost a hledat ji,“ podotkla mluvčí s tím, že oblíbeným postupem je zmražení potravy do ledu určitého tvaru.

“Jaguárům se maso věší na strom pomocí kladky. Každý tvor si rád hraje. Nejen mláďata. Proto v zoo není nouze o hračky vyrobené doslova hand made,“ uvedla Iveta Gronská.