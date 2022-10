Topit ve třídě na 20 stupňů je nereálné. Měřit a kontrolovat to nejde

Do třídy v mikině, nebo ve svetru a navrch si navléct raději dvoje ponožky, aby nohy nezábly. Na takovou výuku se kvůli plánům na omezení teploty ve školách připravovala řada žáků a jejich rodičů.

V Olomouckém kraji však ředitelé oslovení redakcí zatím podobná opatření nezavedli.

„Prozatím nepočítáme s tím, že bychom snižovali teplotu v učebnách či mimo ně. Už na jaře, kdy krize začala, jsem v rozpočtu školy přeskládal nějaké položky a vytvořil rezervu na energie tak, abych nemusel řešit snižování teploty vytápění,“ řekl ředitel Základní školy Stupkova v Olomouci Pavel Hofírek.

Minimálně do konce prosince nepředpokládá žádné změny. Ve třídách se v současné době pohybuje teplota od 22 do 23 stupňů Celsia.

„Pokud ministerstvo vydá doporučení, nebudeme se jím řídit. Pokud by se jednalo o příkaz, bylo by to v legislativě, budeme to samozřejmě respektovat,“ předeslal.

Kde je 500 dětí, tam je teplo

Žádné změny zatím neplánují ani na Základní škole Mozartova v Olomouci. „V současné době topíme chvíli ráno, poté už ne. Kde je 500 dětí, je i teplo. Přitopíme pak ještě do školní družiny, kde mohou být děti až do 18. hodiny. V místnostech máme od 20 do 23 stupňů,“ informoval ředitel školy Zbyněk Kundrum.

„Děti i dospělí jsou rozumní, šetrní jsme byli vždycky,“ doplnil.

Také ředitel Základní školy Stupkova podle svých slov dbá na to, aby se škola zbytečně nevytápěla.

„Když je například státní svátek nebo podzimní prázdniny a nikdo ve škole není, předem píšu na Olterm, který nám dodává teplou vodu k vytápění, aby vytápění vypnuli a také aby se neohřívala ani voda,“ upřesnil Hofírek.

Otázkou ovšem zůstává, co bude od Nového roku. „Pokud by Olterm zvedl ceny o 20 až 30 procent, zvládneme to. Pokud by byla cena vyšší o 50 a více procent, musel bych reagovat pravděpodobně snížením teploty v učebnách na nějakých 20 stupňů,“ dodal.

Teplota 19 až 20 stupňů

Ministerstvo průmyslu a obchodu kvůli energetické krizi už v srpnu navrhlo zvláštní vyhlášku, podle níž by se v případě výpadku dodávek plynu snížila teplota v učebnách škol z 20 na 19 stupňů.

Ministerstvo zdravotnictví poté předložilo svůj návrh, kdy by teplota v učebnách měla zůstat na 20 stupních Celsia, ale snížit by se měla mimo učebny, například v tělocvičnách, sprchách nebo na chodbách.

Návrh nyní čeká na projednání pracovními komisemi legislativní rady vlády. Navržené limity podle ministerstva neohrožují zdraví dětí a žáků. Úřad v materiálu k novele poukázal na to, že se inspiroval i zkušenostmi ze zahraničí. Jako další opatření navrhlo ministerstvo omezit větrání.

Například na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově topit vzhledem k příznivému počasí ještě nezačali. Ředitel Jan Raška se nicméně domnívá, že dodržet teplotu 20 stupňů Celsia ve třídě je po praktické stránce naprosto nerealizovatelné.

„Když přijdete do třídy, která je nevyhřátá, je tam zima. Po desetiminutovém pobytu ve třídě, kde sedí třicet dětí, teplota vzroste o pět až sedm stupňů. Měřit a kontrolovat to nejde. Skutečná teplota se neuvěřitelně mění a kolísá,“ upozornil.

Olomoucký kraj coby zřizovatel středních škol v kraji ceny energií také řeší. „Kraj pro ředitele středních škol pořádá v pátek 14. října seminář k čerpání energií a současné situaci. Tam se dozvíme požadavky zřizovatele,“ připomněl Raška.

Dvacet stupňů je běžná teplota

Podle lékaře Petra Kadlečka, který zaštiťuje Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost na Olomoucku, by případné snížení teploty dětem uškodit nemělo.

„Pokud jsou zdravé, vadit by to nemělo. Dvacet stupňů se jako běžná pokojová teplota i uvádí. Samozřejmě je to individuální. Záleží, jestli jsou žáci trochu otužilejší, nebo jsou zvyklí mít doma 25 stupňů,“ uvedl Kadleček.

Vzrůstající ceny elektřiny školy v regionu zatím tolik netrápí. Většina z nich má totiž cenu díky vysoutěženému dodavateli zafixovanou nejen pro letošní, ale i příští rok.

Například na Základní škole Stupkova se i oproti minulým rokům daří na elektřině šetřit. Škola v minulých dvou letech postupně vyměnila světla a nyní je ve třídách i kabinetech LED osvětlení.

„Hospodárnost při nakládání s energiemi řešíme systémově. Už poslední dva tři roky klademe důraz na to, aby zaměstnanec při odchodu z učebny vypnul počítač. Stejně i v kabinetech jsou učitelé povinni počítače vypínat, nenechávat je zapnuté přes noc. Tato opatření máme už delší dobu,“ uzavřel ředitel školy Hofírek.