Elektromobilů v kraji přibývá jen velmi pomalu, chybí dobíjecí stanice

Nicméně postupně vznikají v regionu i nové stanice a elektromobilita se rozšiřuje také například do veřejné dopravy nebo příspěvkových organizací.

Osobních elektromobilů a vozů s hybridním pohonem udávala čísla pro Olomoucký kraj ke konci třetího čtvrtletí 891 kusů, z toho elektromobilů bylo 587.

Předloni bylo podle Centra dopravního výzkumu aut šest stovek, rok předtím čtyři sta. Pro srovnání - v České republice jezdilo na konci září téměř 33 tisíc aut poháněných elektřinou, z toho 62 procent jsou bateriová elektroauta a zbývající část hybridy.

Podle webu Čistá doprava, který vychází ze zdrojových dat ministerstva průmyslu a obchodu, bylo v kraji ve stejném období 160 dobíjecích bodů na osmdesáti stanicích, a region tak patřil ve srovnání s ostatními do druhé poloviny. Meziročně se objevily jednotky stanic.

Kromě krajského města, kde jich bylo 67, byly veřejné dobíjecí body v obcích nejhojněji zastoupené v Prostějově (21), poté po desítce v Litovli, Přerově, Hranicích a Lipníku nad Bečvou.

Nejfrekventovanější nabíječka je u dálnice

Oblíbená je dobíječka u dálnice D35 nedaleko litovelské části Unčovice. Ta patří krajskému lídrovi provozovatelů stanic ČEZ a lidé na ní v první polovině loňského roku dobíjeli nejčastěji.

„Rozšiřování veřejné dobíjecí infrastruktury jde ruku v ruce s rostoucím počtem elektromobilů jak v Česku, tak v ostatních zemích,“ uvedl Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

„Kvůli stále relativně nízkému počtu elektrických vozidel s externím dobíjením u nás je však podíl připadající na veřejný bod nižší než ve většině zemí EU,“ upozornil.

Elektroauta využívají i příspěvkové organizace. Jejich většímu rozšíření brání cena, nicméně například hejtmanství připravuje technické zázemí a čeká, až bude vhodná dotační příležitost pro rozšíření bezemisního vozového parku.

„Elektroaut zatím příliš nemáme, bez dotace je to drahé a nevyplatí se to. Připravujeme ovšem osazení desítek střech fotovoltaikou, dosud máme jednotky nabíjecích stanic u našich příspěvkových organizací. Budeme u nich uvažovat o dalších,“ řekl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Šafařík.

„Ve chvíli, kdy budou mít solární panely, tak budou mít nabíječku. Dnes se to dělá velmi jednoduše, dává nám to logiku,“ doplnil. Krajský úřad chce letos a v příštím roce zprovoznit na třicet fotovoltaických elektráren.

Dopravní podnik koupí dvacet elektrobusů

Několik let příprav má za sebou i olomoucký dopravní podnik, který chystá z evropských peněz nákup dvaceti elektrobusů namísto dieselových vozů.

„Chceme pořídit systém s takzvaným průběžným nabíjením, který je v současné době provozován v Ostravě,“ řekl předseda představenstva Dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík.

„Uvažujeme o tom, aby dokovací stanice byly vybudovány jedna na Tabulovém vrchu a druhá u Farmaku, což jsou pro nás velmi významné dopravní uzly,“ nastínil.

V místech se potkává více linek, a nabíječky by tak byly vytížené. Obsloužit by zvládly v první fázi zhruba dvacet autobusů. „Bez změny jízdních řádů jsme schopni využít až čtyřicet autobusů. Znamenalo by to vyřešit ještě jedno další nabíjecí místo,“ dodal Michalík.

Průběžně nabíjené vozy by během pěti až osmi minut získaly energii na ujetí asi 30 kilometrů, tedy jednoho, případně dvou kol.

Krajské město má zatím jediný elektrobus

V Olomouci nyní jezdí jediný elektrobus, model z roku 2018. „Tehdy se uvažovalo o tom, že se bude nabíjet přes noc a přes den jezdit, jako osobní auta,“ vysvětlil Michalík. Problémem ale byla příliš objemná baterie.

„Elektrobus nasazujeme na linku 14, kde jezdí trhaně, tedy ve špičkách. Ráno vyjede, odjezdí špičku, zajede do depa, kde se nabíjí, pak zase jezdí špičku. Takto bychom ale elektrobusy provozovat nemohli, potřebujeme jiný systém,“ objasnil Michalík.

Elektrobusy vozí cestující například také v Hranicích. Ty se dokonce v roce 2017 staly prvním městem v Česku s elektrickými autobusy na všech spojích MHD.

Nedůvěru k elektroautům pomáhají překonávat carsharingové společnosti, kde si mohou zájemci jízdu vyzkoušet, jelikož většina členů Asociace českého carsharingu pracuje s elektroauty.

V kraji je to možné v Olomouci, kde jezdí dvě elektrické Dacie Spring. Od roku 2022 je provozuje Autonapůl ve spolupráci s Autem Kubíček. Praktický dojezd Springu na plnou baterii uvádí firma 150 až 250 kilometrů.

„Je to možnost ukázat, že využití malého elektrického vozu s provozem ve městě dává smysl, a snažíme se tak čelit změnám, které automobilový průmysl přináší,“ uvedl jednatel společnosti Lukáš Kubíček.

Česká republika je na chvostu

V počtu osobních elektrických vozidel s externím dobíjením je Česko v Evropské unii se Slovenskem a Chorvatskem až na konci.

Dobíjecích stanic bylo ke konci září v republice 2 313, veřejných dobíjecích bodů o dva tisíce více. Odpovídalo to třináctému místu v EU, přičemž přes šedesát procent jich je v Nizozemsku, Německu a Francii.