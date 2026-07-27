„Obnova vozového parku je pro nás dlouhodobou prioritou,“ uvedl předseda DPMO Jaroslav Michalík. „Nové elektrobusy nám umožní vyřadit nejstarší naftové autobusy, které již mají vysoký kilometrový nájezd a jejich další provoz je spojen s rostoucími náklady na opravy a údržbu. Nové vozy splňují všechny naše technické požadavky a současně nabídnou cestujícím moderní, komfortní a bezemisní dopravu.“
Elektrobusy mají být vybaveny moderním systémem proti kolizím, celovozovou klimatizací, informačním systémem pro cestující a USB zásuvkami pro nabíjení mobilních zařízení. „Samozřejmostí bude nízkopodlažní provedení a bezbariérový přístup,“ dodala mluvčí města Olomouc Lenka Jedličková.
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Na pořízení nových elektrobusů bude DPMO čerpat dotaci z evropských fondů. „Jsem rád, že se nám podařilo tuto dotaci získat, protože bez ní bychom vozy těžko pořizovali. Podpora činí 50 procent způsobilých výdajů projektu, což je opravdu významná částka,“ uvedl investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý.
Cena jednoho dvanáctimetrového vozu činí 12,5 milionu korun bez DPH, cena jednoho kloubového elektrobusu je 16,6 milionu korun bez DPH. Celková cena dvaceti vozidel tak činí 291 milionů korun bez DPH.
Ve městě vznikne nabíjecí infrastruktura
První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura ve městě. „Provoz elektrobusů bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu DPMO v ulici Dolní Hejčínská, během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách,“ shrnula mluvčí Jedličková
„Infrastruktura zahrnuje nejen rychlonabíjecí stanice na konečných zastávkách, ale také nabíjecí místa v areálu DPMO, nové trafostanice, energetický řídicí systém a související stavební a technologické úpravy,“ vysvětlil člen představenstva DPMO Petr Kocourek.
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Při průběžném nabíjení se vozidlo dobíjí vysokým výkonem. Během přibližně deseti minut tak získá energii potřebnou k ujetí dalších zhruba třiceti kilometrů v závislosti na typu vozidla a provozních podmínkách.
DPMO v nejbližších týdnech předpokládá také podpis smlouvy na nákup deseti nových dieselových autobusů. Pět vozů má být dodáno v roce 2027 a zbývajících pět nejpozději do června 2028.
Přestože mají elektrobusy v následujících letech tvořit významnou část olomouckého autobusového vozového parku, DPMO plánuje část dieselových autobusů zachovat i do budoucna.
„Nákup nových vozidel a vybudování nabíjecí infrastruktury představují jeden z nejvýznamnějších modernizačních projektů DPMO v oblasti autobusové dopravy za poslední desetiletí,“ zakončila Jedličková z olomouckého magistrátu.