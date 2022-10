Olomoucký kraj odsouhlasil větrníky, které naruší výhled na Svatý Kopeček

Postavit 150 metrů vysoké větrné elektrárny s celkovým výkonem deset megawatt na území obce ve výšce kolem 600 metrů nad mořem nedaleko Olomouce chtějí různí investoři zhruba posledních patnáct let. Proti dlouhodobě vystupuje Spolek Nízký Jeseník, jenž při poslední podané námitce zastupoval přibližně 120 obyvatel Jívové.

Větrníky už mají stavební povolení, strategický dokument nazvaný Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR) však postavit větrný park o pěti elektrárnách neumožňoval. Umístění některých z nich bylo v rozporu s požadavky, jak lze zasahovat do kulturně krajinné oblasti Svahy Nízkého Jeseníku.

Investor i obec nejprve věc neúspěšně řešily žalobou, pak ale od dalších soudních sporů upustili a namísto toho se zkusili s hejtmanstvím domluvit. Obec, která měla od firmy Synergion Jívová příslib zhruba milionu korun ročně po dobu pětadvaceti let, se obrátila na kraj, aby dokumentaci upravil.

Konkrétně tak, aby se omezení uvedené v textu ZÚR nevztahovalo na stavby a zařízení obnovitelných zdrojů energie uplatňujících se v krajině, pro něž byla vymezena plocha v platném územním plánu obce ještě před nabytím účinnosti Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo vyšlo návrhu vstříc už koncem loňského roku a zadalo možnou změnu prověřit. Letos v srpnu došlo na veřejné projednání návrhu, kde kritici myšlenky parku podali námitku. Kraj i tak následně získal potřebná stanoviska dotčených orgánů včetně ministerstva pro místní rozvoj. Pořizovatel zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitce.

Vadí narušení pohledů na Svatý Kopeček

Zástupci protestujícího spolku Josefu Kapitánovi ale vadí, že kraj neprověřil námitku upozorňující na narušení výhledu na poutní místo na Svatém Kopečku. Upozornil i na nesoulad územního plánu obce s krajskými pravidly pro využití krajiny. Domnívá se proto, že stavební povolení není právoplatné.

„Hlasovat pro návrh znamená hlasovat ve smyslu zemí, kde zítra znamená včera. Zkrátka, aby podvody minulosti platily i v budoucnosti,“ sdělil krajským zastupitelům Kapitán.

„Všechny osoby spojené s touto protiústavní činností budou potrestány, a to čím později, tím hůře. Stále je čas dát věci do souladu s ústavním pořádkem,“ vyzval zastupitele Kapitán.

V územním plánu Jívové není zohledněna starší úprava ZÚR, která elektrárny na území obce povolovala.

„Územní plán máme platný, jde jen o to, aby se napravila chyba, která se stala v minulosti. Nyní byla vydána všechna kladná vyjádření ke změně,“ zmínil jívovský starosta Jan Pewner (Vše pro Jívovou).

Obec Jívová navíc podle něj obdržela od investora první splátku na provoz. „Jednáme s ním o možné dodávce elektřiny, která by ulevila nejen občanům ve vztahu ke stávajícím cenám, ale i obci, shrnul starosta Jívové.

„Máme s investorem uzavřenou novou smlouvu, která nám navyšuje odměnu za provoz větrných elektráren,“ vysvětlil starosta. Peníze poslouží radnici ke splátce dvacetimilionového úvěru na kanalizaci.

Zajeďte si do Rakouska, řekl kritikům Okleštěk

Smlouvu podpořil i bývalý hejtman a nyní opoziční zastupitel Ladislav Okleštěk (ANO).

„Když se podívám na argumentaci z hlediska estetických záležitostí, doporučuji stěžovatelům zajet si do Rakouska a jiných zemí, kde mají evidentní příklad, jak se s energiemi teď bojuje. Myslím, že Jívová jde dobrým směrem,“ vzkázal.

Odpůrci větrníků zase našli zastánce mezi členy SPD. „Nechtěl bych, aby to tu vypadalo jako v Rakousku, protože na některých místech už neproletí ani pták, kolik je tam vrtulí,“ prohlásil Radim Fiala.

„Určitě nechceme, aby tomu tak bylo například v Jeseníkách. Abychom energetickou krizi řešili větrníky na Moravě na našich kopcích. Pořízení aktualizace vnímáme jako precedens, jak do budoucna zjednodušit povolování další výstavby těchto zařízení v kulturně krajinné oblasti. Proto jsme proti,“ shrnul jeho spolustraník Martin Jirotka.

Kde budou větrníky, bude jasné nejdřív za rok

Že by mělo jít o predecens, odmítla zastupitelka a senátorka Jitka Seitlová (Spojenci), která připomenula chystanou úpravu evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie.

Za rok nebo dva má podle ní vzniknout mapa stanovující místa, kde nejsou takové stavby vhodné. Stav územního plánu obce navíc nesouvisí s jednáním zastupitelstva kraje, podotkla.

„Nejdeme protiústavně, jak jste se snažil upozornit,“ reagovala na Kapitánovo prohlášení. Zástupce spolku ale trval na svém.

„Aplikuje se neplatný územní plán obce a to stavební zákon přímo zapovídá. Je to pojistka proti retroaktivitě, která způsobuje neuvěřitelný právní chaos. Zastupitelé by se měli držet v zákonných mantinelech, a ty zde byly porušeny,“ zopakoval Kapitán.

Hejtman Josef Suchánek (Piráti a Starostové) před hlasováním mírnil případné obavy zastupitelů. „Krajská rada nemá nejmenší zájem postupovat v čemkoli protizákonně, nechci, aby vznikl dojem, že takové věci pouštíme,“ řekl.