Šetřete za elektřinu s námi, vybízí přerovský magistrát ke komunitní energetice

,
  5:45
Nejen se začátkem podzimu kdekdo přemýšlí, jak držet výdaje za elektřinu pod kontrolou. Přerov nyní začal nabízet lidem možnost přidat se do energetického společenství a ušetřit i několik tisíc korun. Oproti jiným místům v kraji mají totiž příležitost zapojit se i domácnosti.
Přerovská radnice na náměstí T. G. Masaryka.

Přerovská radnice na náměstí T. G. Masaryka. | foto: Luděk Peřina, MAFRA

Město se rozhodlo stát se průkopníkem komunitní energetiky a zapojuje i přerovské domácnosti. Nemusejí přitom samy ani energii vyrábět, není ani nutné měnit dosavadního dodavatele, protože spotřeba energie z lokálních zdrojů bude jen doplňkem. Město jde touto cestou jako jedno z prvních.

Spolek formálně vznikl uprostřed letních prázdnin, teď pilotně rozbíhá činnost a začíná oslovovat možné členy. Ostrý provoz společenství má začít v listopadu.

Základní myšlenkou je sdílet lokálně vyráběnou energii z obnovitelných zdrojů. „Energetické společenství jsme postavili a chceme spravovat tak, aby bylo maximálně vstřícné pro každého zájemce, ať už jde o domácnost v bytovém domě, rodinný dům, podnikatele nebo školu,“ sdělil ke komunitní energetice přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Právě město je s několika svými společnostmi a odbornými garanty zakládajícím členem. Výhodou má být kromě větší soběstačnosti i stabilita cen. Jedním z dodavatelů elektrické energie ve společenství bude městská společnost Teplo, která již má fotovoltaické elektrárny umístěné na výměníkových stanicích, na bazénu a zimním stadionu.

Další mají přibývat i na městských budovách. „Máme celou řadu nemovitostí, které jsou pro instalaci fotovoltaických panelů vhodné. V úvahu přicházejí například školy, zařízení školního stravování, bytové domy i různé nebytové prostory,“ informoval náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Město se může stát dodavatelem energie

Z čistého příjemce elektrické energie by se podle něj město mohlo stát jejím dodavatelem.

Zmiňovanými možnými zdroji jsou například solární panely, bioplynové stanice nebo vodní elektrárny, přičemž o fotovoltaice se mluví nejčastěji. Vstoupit do společenství jde ovšem i bez nich.

„Podmínkou není být výrobcem, stačí být aktivním členem komunity. Cílem je, aby výhody sdílené energie mohli využívat i lidé, kteří nemají možnost si solární panely pořídit třeba kvůli typu bydlení nebo financím,“ vysvětlil Vrána.

Velmi snadné přihlášení

Přidat se má být podle něj stejně jednoduché jako přihlásit se k odběru obecního zpravodaje. Na webu mohou zatím zájemci vyplnit stručný anonymní dotazník, kde například uvedou běžnou roční spotřebu objektu nebo odhad přetoků z výroby zdroje pro sdílení.

Společenství uspořádalo v půlce září i workshopy. „Šel jsem sem ze zvědavosti, protože celý náš dům s 26 bytovými jednotkami je komplet na elektriku,“ řekl Televizi Přerov Jiří Pospíšil z Kosmákovy ulice.

„Takže mě docela zajímá, jak bychom mohli uspořit, popřípadě jestli má význam si dát na střechu fotovoltaiku,“ doplnil.

Účastníci workshopů zmiňovali jako motivaci kromě úspor i čistší ovzduší Přerova. „Energetické společenství umožnil novelizovaný energetický zákon. Přerov je jedním z prvních měst v České republice, aby takto nové podmínky testoval v praxi,“ sdělil na workshopu k představení neziskového projektu jeden z jeho garantů Jan Závěšický.

„Je to velká příležitost pro firmy, obyvatele, neziskovky,“ zdůraznil. Přidat se tak mohou třeba i místní obchody nebo restaurace.

Úspora ve stovkách až tisících korun

Do systému můžou zatím vstupovat jen bytové domy jako celky, domácnosti z rodinných domů to mají jednodušší. Jednotlivé byty v bytových domech přijdou na řadu zřejmě později.

Kolik rodina uspoří, bude záviset hlavně na tom, jak bude spotřebovávat energie v momentě její výroby, tedy zejména přes den, když svítí slunce. U běžné domácnosti to může být podle města deset až dvacet procent roční spotřeby, u škol, úřadů nebo firem i více.

Dohromady může jít o stovky až tisíce korun ročně. Záleží na spotřebičích i provozním režimu. Víc teď uspoří ti, kteří mají velkou spotřebu a o ceny energií se dosud tolik nestarali. Údaje sledují v reálném čase takzvané chytré elektroměry.

Lidé budou svítit, vařit, topit či nabíjet stejně jako dosud, půjde však o místní elektřinu spravedlivě dělenou mezi členy společenství. Členové také mohou ovlivňovat další směr spolku.

Dodavatele není třeba měnit

Dodavatel zůstane stejný. „Sdílení elektřiny z lokálních obnovitelných zdrojů funguje jako doplněk ke stávající dodávce,“ uvedl Vrána s tím, že změna smluv není nutná.

Sdílení energie rozjíždí rovněž například Senice na Hané na Olomoucku nebo Olomouc. Zatím ale bez zapojení domácností. „Výhodou je, že průměrná cena vyrobené zelené energie by měla být nižší než standardní burzovní cena elektřiny,“ oznámil náměstek olomouckého primátora Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

Olomouc postupně přidává solární panely zejména na střechy škol, má nabídky i na využití energie z větru. Fotovoltaiku mají na sběrném dvoře i technické služby, kde také slouží bateriové úložiště.

Ve Slatinicích plánují i přečerpávací elektrárnu

V kontejnerovém provedení zvažují akumulovat energii i Slatinice na Olomoucku, kde se chystají také k instalaci solárních panelů a založení energetického společenství, v první vlně nejspíš ještě bez domácností a firem.

Tak by měla vypadat energetická soběstačnost Slatinic.

Později by vlastní výroba mohla podle starosty Ondřeje Mikmeka (KDU-ČSL) utáhnout při slunečném dni i provoz tamní čističky odpadních vod.

Obec zároveň dál pracuje na své vizi vybudovat přečerpávací elektrárnu. Jelikož zatím není v distribuční soustavě dostupná kapacita, projektuje alespoň spodní nádrž, která bude mít i protipovodňovou funkci.

„Jestli se nám podaří přečerpávací elektrárnu dokončit, mohla by sama o sobě plnit funkci baterky. Nebo by byla součástí mixu, fungovala by samostatně a vydělávala,“ nastínil Mikmek.

Možnost sdílení elektřiny v Česku zavedla předloňská novela energetického zákona. Společenství může mít až tisíc členů, mohou být i z okolních obcí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Graubner se tvrdě opřel do Stačilo!. Ať se zastává chudých, reaguje Maláčová

Pražský arcibiskup Jan Graubner se ostře vymezil proti hnutí Stačilo!. Čechy vyzval, aby se při volbách rozhodovali odpovědně. Podle jeho vyjádření pro Aktuálně.cz není možné přehlížet, že toto...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

Agresivní výrostci šíří na hřišti strach. Děti hlídají rodiče, strážníci i kamery

Premium

Na hřišti na panelákovém sídlišti mezi ulicemi Fibichova a Sládkova v Šumperku na Olomoucku bývá v těchto dnech víc rodičů, než bylo dříve obvyklé. Menší děti, které už si jinak hrají samy bez...

Pro Moravu jsou charakteristické meandry a černé zbarvení, říká kapitán výletní lodi

Jako by se všechno zastavilo, přibližuje Olomouc pohledem z hladiny řeky Moravy kapitán výletní lodi Šimon Pelikán. Protože řeka byla dlouhou stranou pozornosti, rozhodl se z ní udělat zážitek. Teď...

29. září 2025  14:43

Obchodní centrum Olympia Olomouc koupila skupina Redstone miliardáře Morávka

Investiční a developerská skupina Redstone miliardáře Richarda Morávka koupila obchodní centrum Olympia Olomouc. Prodávalo ho společnost CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a...

29. září 2025  14:09

Desítky hrobů v Olomouci poškodil několikrát trestaný muž, patrně hledal cennosti

Kriminalistům se podařilo vypátrat a zadržet vandala, který zneuctil místo posledního odpočinku. Během noci na čtvrtek 11. září poničil na padesát hrobů v areálu Ústředního hřbitova v Olomouci....

29. září 2025  11:16,  aktualizováno  11:42

Nenápadný pracant Čacho se Olomouci vyplácí. Dovedu ještě víc, říká

Nenápadný ale důležitý. Nová akvizice olomouckých hokejistů Viliam Čacho zatím nepatří k nejvytěžovanějším hráčům svého týmu, ale kohoutům se vyplácí dost možná nejvíc ze všech letních příchodů.

29. září 2025  10:26

Tijani? Mrhá potenciálem. Janotka i o krizi, která není, a zraněných hráčích

Že by se fotbalistům Olomouce povedlo odčinit úterní blamáž, kdy coby obhájci vypadli z Českého poháru na úkor týmu ze čtvrté ligy? To ani zdaleka.

29. září 2025  9:56

Do školy autem, pohyb minimální. Olomoucké děti prosedí půlku dne, ukázal průzkum

Průměrný olomoucký osmák nedosáhne ani na hodinu intenzivního pohybu denně, naopak celých 11 hodin prosedí. Alarmující zjištění přinesl nejnovější výzkum odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci....

29. září 2025  4:54

Olomoucká nemocnice nabízí nový test, potravinové intolerance odhalí z dechu

Olomoucká fakultní nemocnice nedávno zahrnula do prováděných vyšetření nový test. Ten umožňuje odhalit potravinové intolerance, tedy nesnášenlivost například mléčného nebo ovocného cukru či umělých...

28. září 2025  5:57

Bohemians - Olomouc 2:2, Júsuf ukončil dvouměsíční půst, dvakrát se trefil Vašulín

Olomoučtí fotbalisté po ostudném vystoupení v domácím poháru, kdy nestačili na tým až ze čtvrté nejvyšší soutěže, remizovali na půdě Bohemians 2:2. Za hosty se dvakrát trefil Daniel Vašulín, o půli...

27. září 2025  14:40

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

27. září 2025  12:14,  aktualizováno  13:58

Katedrála svatého Václava v novém světle. Modernizace osvětlení ušetří energii

Jedna z největších dominant Olomouce katedrála svatého Václava a její věže dostaly novou noční vizáž. Technické služby města Olomouce totiž provedly kompletní modernizaci osvětlovací soustavy....

27. září 2025  6:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nováček zaskočil držitele bronzu. Chatman dotáhl basketbalisty Hradce k vítězství

Sezona ligy basketbalistů začala vítězstvím nováčka Hradce Králové 70:65 na hřišti obhájce bronzu Olomoucka. Východočechy táhl Kameron Chatman, jenž měl původně hrát za Brno, ale vicemistr jeho...

26. září 2025  22:20

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.