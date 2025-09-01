Senior s elektrovozíkem zabloudil na dálnici do protisměru, pomohli mu celníci

  12:50
Seniora s elektrickým vozíkem na dálnici D35 v protisměru si všimla hlídka celníků na Olomoucku. Byla to scéna jako vystřižená z akční komedie, přiblížil okolnosti jejich mluvčí David Kubenz. Celníci muže zastavili a doprovodili z dálnice do bezpečí.

Celníci po zaregistrování vozítka v protisměru okamžitě zasáhli. „Zajistili bezpečnost provozu a seniora doprovodili z dálnice do bezpečí. Díky rychlé reakci se podařilo předejít nehodě a celá epizoda skončila šťastně,“ konstatoval David Kubenz, tiskový mluvčí Celní správy České republiky pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.

„K situaci došlo 5. srpna ve 14:00. Senior na elektrickém vozíku najížděl na dálnici D35 u Nasobůrek, místní části Litovle. Kolegové se za ním ihned se zapnutými majáky rozjeli a snažili se navázat komunikaci,“ přiblížil Kubenz.

„Při výstupu celníků z vozidla však pán zpanikařil a přejel přes celou dálnici do protisměru. Kolegové k němu tedy ihned zacouvali vozidlo tak, aby jej chránilo před případným střetem s auty,“ uvedl.

Zmatený senior na elektrovozíku se proháněl po dálnici u Českého Těšína

„Když se nám pána podařilo dostat z dálnice, řekl, že se vydal za kamarádem do Mohelnice, ale asi si spletl cestu. Na místě jsme pána předali policii,“ doplnil.

Podle Novinek.cz policisté zjistili, že senior jel z Litovle, kde navštívil kamaráda, a vracel se domů směrem na Mohelnici. U Nasobůrek si při jízdě po kruhovém objezdu spletl výjezd a najížděl na dálnici.

„Uvědomil si však chybu a zastavil na nájezdu. Nebyl zmatený, orientoval se. Proto jsme ho nasměrovali správným směrem a on pak odjel už sám domů. Pokutu nedostal,“ řekl Novinkám krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

