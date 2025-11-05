Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Soud jim uložil peněžité tresty, Šulové jej dnes snížil z 60 tisíc na 40 tisíc korun, Pochylovi potvrdil 30 tisíc korun.
Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve vedlejší větvi kauzy otravy Bečvy ze září 2020, kterým vsetínský okresní soud nepravomocně uložil peněžité tresty. Vpravo úřednice Věra Šulová, (5. listopadu 2025

Úhyn ryb na řece Bečvě (21. září 2020)
Uhynulé ryby v Bečvě (21. září 2020)
Pochyla byl jako velitel zásahu v den havárie odsouzen za nečinnost při řízení záchranných prací, úřednice Šulová za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun ve firmě Energoaqua, která byla již dříve soudy označena za viníka ekologické havárie.

Pochyla s Šulovou jsou tak jediní, kdo byli v kauze potrestáni, za samotnou otravu Bečvy nikdo odsouzen nebyl.

Je to amatérská práce, tepe inspekce poslance za zprávu k havárii na Bečvě

Podle pravomocného rozhodnutí způsobila otravu rožnovská společnost Energoaqua, potrestána ale nebyla. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba podle soudů trestně odpovědná.

Případ byl postoupen České inspekci životního prostředí (ČIŽP) jako možný přestupek. Inspekce zatím ve věci nerozhodla. „Řízení zatím nebylo ukončeno,“ řekla dnes mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Úhyn ryb na řece Bečvě (21. září 2020)
Ředitele podniku Energoaqua Oldřicha Havelku soud obžaloby zprostil.

Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje. Podle odborníků řeku otrávil kyanid, který zasáhl zhruba 40 kilometrů toku a otrávil víc než 40 tun ryb.

22. října 2020
Obce regionu musí doplácet na platy kuchařek i uklízeček. Přijdou o miliony

Platy kuchařek, školníků a uklízeček, ale i učebnice a pomůcky pro žáky nově místo škol zaplatí obce a kraje. Změna ve financování nepedagogických pracovníků začne platit od ledna příštího roku a má...

3. listopadu 2025  14:21

Olomoucký bek Černý: Co je u obránce víc, než že se na něj můžete spolehnout

V extrémně turbulentní tabulce hokejové extraligy Olomouc kvůli minimálním bodovým rozdílům fluktuuje mezi nejlepší trojkou a desátým místem. Po nedělním jednadvacátém jsou Kohouti osmí, v Ostravě...

3. listopadu 2025  8:40

