O případu informovala televize CNN Prima NEWS. Rodina se v červnu rekreovala v egyptském letovisku Marsa Alam v hotelu Jaz Grand. Tam také muže v noci na 22. června viděli příbuzní naposledy. Na ubytování přijeli den předtím.
Jeho dcera uvedla, že po půlnoci ho měly natočit tři kamery. „Jak vychází z terasy, jako kdyby z našeho hotelového pokoje, směrem do prostor areálu. Bylo to u živého plotu, tam byl viděn údajně naposledy,“ řekla redakci.
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Sdělila také, že jeden z členů rodiny měl vidět záběry, které se měly po několika dnech ztratit a egyptská policie jejich existenci údajně popřela. Objevit se na nich měl i neznámý muž.
„A šlo vidět, že velmi spěchal – bylo to stejným směrem, jako mířil tatínek. Šel nejspíše do svého pokoje, kde byl asi minutu a půl. Poté se vrátil zpátky, ale policie ho neprověřila. Když jsme se na to dotazovali, absolutně to neřešila,“ popsala dcera.
Rodina ještě v noci spolu s personálem bezvýsledně prohledávala areál hotelu i přilehlou pláž. Posun nastal další den.
„Dopoledne přijela policie. A asi po dvaceti hodinách se najednou našly věci pod lehátkem schované na pláži – jeho osobní věci. Telefon, elektronická cigareta a našly se tam jeho ‚šupáky‘ s tričkem,“ podotkla dcera zmizelého Čecha. Pomoc následně nabídlo i ministerstvo zahraničí.
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Že by mohl otec zmizet v moři, jeho dcera odmítá. „Určitě by si v ten den nešel zaplavat, protože si zaplavat nebyl ani odpoledne. Byl unavený. Platila červená vlajka, takže nikdo z rodiny v moři nebyl,“ zdůraznila.
Podle informací, které zveřejnila krátce po zmizení na sociální síti, se manželka kolem půlnoci vzbudila a tehdy její muž už v posteli nebyl.
Osobní věci včetně peněženky zůstaly na pokoji. Telefon byl pryč, ale hlásil se jako nedostupný.
Alkohol muž podle rodiny nepil a několik dní předtím působil sklesle, neměl ani psychické nebo jiné problémy, případě důvod zmizet nebo utéct.
Rodina se tak z dovolené v Egyptě vrátila bez svého nejbližšího. Pětačtyřicetiletý Jiří Kovář je už měsíc nezvěstný a policie ho od 1. července vede v pátrání po osobách.