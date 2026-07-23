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Přerovan zmizel na dovolené v Egyptě. V noci odešel z pokoje jen s mobilem

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  15:50
Dovolená v Egyptě se pro rodinu z Přerova změnila v neštěstí. Z hotelového pokoje zmizel manžel a otec dvou dětí. Muž nejspíš v noci odešel jen s telefonem a pouze v tričku, kraťasech a pantoflích. Blízcí ho hledají už měsíc. Pohřešovaný je také v policejním pátrání.

O případu informovala televize CNN Prima NEWS. Rodina se v červnu rekreovala v egyptském letovisku Marsa Alam v hotelu Jaz Grand. Tam také muže v noci na 22. června viděli příbuzní naposledy. Na ubytování přijeli den předtím.

Jeho dcera uvedla, že po půlnoci ho měly natočit tři kamery. „Jak vychází z terasy, jako kdyby z našeho hotelového pokoje, směrem do prostor areálu. Bylo to u živého plotu, tam byl viděn údajně naposledy,“ řekla redakci.

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Sdělila také, že jeden z členů rodiny měl vidět záběry, které se měly po několika dnech ztratit a egyptská policie jejich existenci údajně popřela. Objevit se na nich měl i neznámý muž.

„A šlo vidět, že velmi spěchal – bylo to stejným směrem, jako mířil tatínek. Šel nejspíše do svého pokoje, kde byl asi minutu a půl. Poté se vrátil zpátky, ale policie ho neprověřila. Když jsme se na to dotazovali, absolutně to neřešila,“ popsala dcera.

Rodina ještě v noci spolu s personálem bezvýsledně prohledávala areál hotelu i přilehlou pláž. Posun nastal další den.

„Dopoledne přijela policie. A asi po dvaceti hodinách se najednou našly věci pod lehátkem schované na pláži – jeho osobní věci. Telefon, elektronická cigareta a našly se tam jeho ‚šupáky‘ s tričkem,“ podotkla dcera zmizelého Čecha. Pomoc následně nabídlo i ministerstvo zahraničí.

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Že by mohl otec zmizet v moři, jeho dcera odmítá. „Určitě by si v ten den nešel zaplavat, protože si zaplavat nebyl ani odpoledne. Byl unavený. Platila červená vlajka, takže nikdo z rodiny v moři nebyl,“ zdůraznila.

Podle informací, které zveřejnila krátce po zmizení na sociální síti, se manželka kolem půlnoci vzbudila a tehdy její muž už v posteli nebyl.

Osobní věci včetně peněženky zůstaly na pokoji. Telefon byl pryč, ale hlásil se jako nedostupný.

Alkohol muž podle rodiny nepil a několik dní předtím působil sklesle, neměl ani psychické nebo jiné problémy, případě důvod zmizet nebo utéct.

Rodina se tak z dovolené v Egyptě vrátila bez svého nejbližšího. Pětačtyřicetiletý Jiří Kovář je už měsíc nezvěstný a policie ho od 1. července vede v pátrání po osobách.

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