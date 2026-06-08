Rachot motorů nevadí ani místním. Jak vypadal 121. ročník ikonického Ecce Homo?

Zatímco v pátek a sobotu doprovodný program na náměstí obohatily koncerty, Železný Zekon a další show, v neděli se všichni plně soustředí na samotný závod. Ecce Homo je takzvaný závod do vrchu a v této disciplíně patří mezi nejstarší v Evropě.
Závod do vrchu je motoristická disciplína, ve které závodníci startují jeden po druhém a snaží se projet trať vedoucí do kopce v co nejkratším čase. Nezávodí tedy přímo proti sobě na trati, ale proti stopkám
S osmi kilometry je zároveň nejdelší českou dráhou tohoto typu, na které se poprvé závodilo před 121 lety. Od roku 1981 závod na šternberské trati získal status části seriálu Mistrovství Evropy a začal ještě více nabírat na své prestiži. Od té doby se tradičně řadí mezi evropské podniky. Nejel se jen jeden ročník kvůli pandemii koronaviru.
„V rámci mistrovství Evropy je to nejdelší a říká se, že i nejnáročnější trať. Je to kvůli tomu, že na dvoukilometrových tratích není tolik možností. Zatímco tady na osmi kilometrech jsou technické i rychlé pasáže. Jezdci se shodují, že naše trať má všechno,“ líčí hlavní organizátorka závodu Milena Schärferová.
Krátce po půl deváté vyjíždějí na trať první jezdci, kteří soutěží souběžně v několika kategoriích. Vůně pohonných hmot je cítit na několik metrů daleko.
„Závodí se o českou trofej, to jsou poloprofíci, další kategorií je Mistrovství republiky historických automobilů a soudobých automobilů. Evropa se jezdí bez poloprofíků, jinak je to stejné. Když závodníci chtějí a splní kritéria, můžou jet v obou skupinách. Jedou jeden závod, ale jsou přihlášení do obou kategorií. Ještě se tady jede mistrovství Rakouska,“ vysvětluje Schärferová.
Rychlý spád první poloviny závodu bohužel narušují pauzy zaviněné problémy dvou jezdců, jimž se sice nic vážného nestalo, ale jejich vozy jsou na tom hůř. Jednomu dokonce upadlo kolo. Ve druhé skupině prvních jízd se závod zastavuje dvakrát na delší dobu a nabírá zpoždění.
V pauzách zaviněných defekty a nehodami mají volnější režim návštěvníci. Přesto musí přibližně dvacet tisíc diváků dodržovat pokyny organizátorů a trať přecházet jen v určitých místech a pod dohledem.
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„Moje práce jako vedoucí startu je především řadit vozy na startu, ale samozřejmě se staráme také o bezpečnost diváků, i když na to máme jiný tým. Jde hlavně o to, aby se pohybovali v prostorech, jež jsou pro ně vyhrazené. A uvědomili si, že jsou na startovním poli, a ne v parku. Není to úplně prostor pro procházku,“ směje se jedna z organizátorek.
Na dodržování bezpečnosti a především na to, aby diváci nestáli v blízkosti svodidel, upozorňuje také hlasatel.
„Na vlastní bezpečnost dbám, ale dvakrát jsem už málem na závodech zůstal,“ říká do mikrofonu.
Rozhodly necelé dvě vteřiny
Diváci na startu jsou naštěstí ukáznění a závod si užívají. V největší fanzóně Lipina však selhala pokladna, kvůli čemuž se vytvořila fronta. Někteří si stěžují rovněž na horší ozvučení. Hezké počasí a rachot motorů nicméně náladu přítomných zvedají.
A jak na závody nahlíží místní? „Jsem odsud a na Ecce Homo chodím odmala. Myslím, že většina Šternberáků má závod ráda a vadí to jen menšině. Maximálně těm, kteří bydlí přímo u trati a nemůžou se autem dostat z domu,“ uvažuje jeden z diváků.
Opodál stojí rodinka se dvěma malými dětmi. „Narodila jsem se tady, ale už bydlím jinde. Když je Ecce Homo, jezdíme sem tradičně za mamkou,“ vypráví divačka. Jejího syna nejvíce zaujala rychlá auta. „Ale trošičku se bojím toho hluku,“ přiznává.
Také on sledoval návrat českého jezdce Petra Trnky po přestávce v závodění. Po první jízdě ztrácel pouhou půlvteřinu, ale v konečném součtu obou jízd zaostal za vítězem Christianem Merlim z Itálie o jednu sekundu a sedm desetin. O vítězi evropské kategorie rozhodla odpoledne druhá série jízd.
„Jsem tady poprvé a kromě dlouhých pauz je to super. Chyběla jen korunka v podobě českého vítězství v Evropě,“ hodnotí akci další z diváků.
Ecce Homo Šterberk 2026
European Hill Climb Championship (mistrovství Evropy)
1. Christian Merli, Itálie, celkový čas 5:28.468
9. Dan Michl, ČR, 6:15.875