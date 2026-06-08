Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rachot motorů nevadí ani místním. Jak vypadal 121. ročník ikonického Ecce Homo?

Lukáš Jakubíček
  10:59
Už v ranním svozovém autobusu panuje natěšená atmosféra. Skupinky lidí se domlouvají, jestli si kolem jedenácté hodiny zajdou na oběd, či to dnes vydrží s nakoupenou svačinou, popřípadě párkem v rohlíku nebo langošem. Závod Ecce Homo 2026 jde totiž v neděli do svého finále a nikdo nechce přijít o něco podstatného. Na místo vyrazil o víkendu také reportér iDNES.cz.

Zatímco v pátek a sobotu doprovodný program na náměstí obohatily koncerty, Železný Zekon a další show, v neděli se všichni plně soustředí na samotný závod. Ecce Homo je takzvaný závod do vrchu a v této disciplíně patří mezi nejstarší v Evropě.

Závod do vrchu je motoristická disciplína, ve které závodníci startují jeden po druhém a snaží se projet trať vedoucí do kopce v co nejkratším čase. Nezávodí tedy přímo proti sobě na trati, ale proti stopkám

S osmi kilometry je zároveň nejdelší českou dráhou tohoto typu, na které se poprvé závodilo před 121 lety. Od roku 1981 závod na šternberské trati získal status části seriálu Mistrovství Evropy a začal ještě více nabírat na své prestiži. Od té doby se tradičně řadí mezi evropské podniky. Nejel se jen jeden ročník kvůli pandemii koronaviru.

Český závodník Jindřich Křístek se chystá odstartovat. (červen 2026)
Pohled na start závodu Ecce Homo. (červen 2026)
Letošní ročník Ecce Homo narušovaly časté pauzy. Jezdci je trávili společně venku z vozů, nebo ve stínu. (červen 2026)
Závodník Josef Šedivý se chystá ke startu na Ecce Homo 2026.
Vozy na startu závodu Ecce Homo se tradičně těší velkému diváckému zájmu. (červen 2026)
15 fotografií

„V rámci mistrovství Evropy je to nejdelší a říká se, že i nejnáročnější trať. Je to kvůli tomu, že na dvoukilometrových tratích není tolik možností. Zatímco tady na osmi kilometrech jsou technické i rychlé pasáže. Jezdci se shodují, že naše trať má všechno,“ líčí hlavní organizátorka závodu Milena Schärferová.

Krátce po půl deváté vyjíždějí na trať první jezdci, kteří soutěží souběžně v několika kategoriích. Vůně pohonných hmot je cítit na několik metrů daleko.

„Závodí se o českou trofej, to jsou poloprofíci, další kategorií je Mistrovství republiky historických automobilů a soudobých automobilů. Evropa se jezdí bez poloprofíků, jinak je to stejné. Když závodníci chtějí a splní kritéria, můžou jet v obou skupinách. Jedou jeden závod, ale jsou přihlášení do obou kategorií. Ještě se tady jede mistrovství Rakouska,“ vysvětluje Schärferová.

Rychlý spád první poloviny závodu bohužel narušují pauzy zaviněné problémy dvou jezdců, jimž se sice nic vážného nestalo, ale jejich vozy jsou na tom hůř. Jednomu dokonce upadlo kolo. Ve druhé skupině prvních jízd se závod zastavuje dvakrát na delší dobu a nabírá zpoždění.

V pauzách zaviněných defekty a nehodami mají volnější režim návštěvníci. Přesto musí přibližně dvacet tisíc diváků dodržovat pokyny organizátorů a trať přecházet jen v určitých místech a pod dohledem.

OBRAZEM: Italský závodník Merli překonal rekord na zkrácené Ecce Homo

„Moje práce jako vedoucí startu je především řadit vozy na startu, ale samozřejmě se staráme také o bezpečnost diváků, i když na to máme jiný tým. Jde hlavně o to, aby se pohybovali v prostorech, jež jsou pro ně vyhrazené. A uvědomili si, že jsou na startovním poli, a ne v parku. Není to úplně prostor pro procházku,“ směje se jedna z organizátorek.

Na dodržování bezpečnosti a především na to, aby diváci nestáli v blízkosti svodidel, upozorňuje také hlasatel.

„Na vlastní bezpečnost dbám, ale dvakrát jsem už málem na závodech zůstal,“ říká do mikrofonu.

Rozhodly necelé dvě vteřiny

Diváci na startu jsou naštěstí ukáznění a závod si užívají. V největší fanzóně Lipina však selhala pokladna, kvůli čemuž se vytvořila fronta. Někteří si stěžují rovněž na horší ozvučení. Hezké počasí a rachot motorů nicméně náladu přítomných zvedají.

A jak na závody nahlíží místní? „Jsem odsud a na Ecce Homo chodím odmala. Myslím, že většina Šternberáků má závod ráda a vadí to jen menšině. Maximálně těm, kteří bydlí přímo u trati a nemůžou se autem dostat z domu,“ uvažuje jeden z diváků.

Opodál stojí rodinka se dvěma malými dětmi. „Narodila jsem se tady, ale už bydlím jinde. Když je Ecce Homo, jezdíme sem tradičně za mamkou,“ vypráví divačka. Jejího syna nejvíce zaujala rychlá auta. „Ale trošičku se bojím toho hluku,“ přiznává.

Závodů dovrchu se účastní i ženy, rakouská závodnice Victoria Schütz budiž toho důkazem. (červen 2026)

Také on sledoval návrat českého jezdce Petra Trnky po přestávce v závodění. Po první jízdě ztrácel pouhou půlvteřinu, ale v konečném součtu obou jízd zaostal za vítězem Christianem Merlim z Itálie o jednu sekundu a sedm desetin. O vítězi evropské kategorie rozhodla odpoledne druhá série jízd.

„Jsem tady poprvé a kromě dlouhých pauz je to super. Chyběla jen korunka v podobě českého vítězství v Evropě,“ hodnotí akci další z diváků.

Ecce Homo Šterberk 2026

European Hill Climb Championship (mistrovství Evropy)

1. Christian Merli, Itálie, celkový čas 5:28.468
2. Petr Trnka, ČR, 5:30.209
3. Joseba Iraola Lanzagorta, Španěl., 5:31.341
4. Kevin Petit, Francie, 5:34.884
5. Alexander Hin, Německo, 5:36.359
6. Fausto Bormolini, Itálie, 6:05.103

9. Dan Michl, ČR, 6:15.875
13. Marek Rybníček, ČR, 6:28.418
15. David Dědek, ČR, 6:28.977
16. Jiří Mičánek, ČR, 6:31.108
17. Karel Berger, ČR, 6.31.301
19. Lukáš Studený, ČR, 6:34.516

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podnikatel si u Svatého Kopečku postavil k pozemku štěrkovou cestu, hrozí mu pokuta

Zpevněná cesta, kterou v ochranném pásmu olomoucké baziliky na Svatém Kopečku...

Pokuta až dva miliony korun hrozí olomouckému podnikateli a developerovi Josefu Tesaříkovi kvůli stavbě zpevněné cesty nedaleko poutního místa Svatý Kopeček. Podle magistrátu porušil pravidla pro...

Paraglidista narazil do skály, na pomoc mu přispěchal prezident Pavel

Nešťastný pád paraglidisty, na pomoc mu přispěchal prezident Pavel s jeho týmem

Jedno špatné rozhodnutí, prudký pád a náraz do skály. Takové neštěstí zažil paraglidista, který si z nepříjemného incidentu odnesl četná poranění. Krátce po jeho pádu místem projížděl prezident Petr...

„Lituju, že jsem si nad obětí nezapálil.“ Dle znalců nelze vraždícího mladíka napravit

Premium
Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z...

Na 17 let poslal olomoucký krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou teprve devatenáctiletého Martina Vítka, který loni vraždil v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Za obětí vyrazil do tamního opuštěného...

U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem. Vykolejil vagon, osm zraněných

Na přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil vlak do kamionu....

Na železničním přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil v pátek ráno osobní motorový vlak do kamionu a jeho přední vůz při tom vykolejil. Ve vlaku cestovaly necelé tři desítky lidí, osm...

Ikonické Miminko výtvarníka Černého odhalili v Šumperku, leze po fasádě hotelu

Na budově Hotelu Perk v Šumperku byla slavnostně odhalena ikonická socha...

Fasádu šumperského hotelu Perk nově zdobí obří laminátové Miminko ze série soch výtvarníka Davida Černého. Stopadesátikilové batole dlouhé tři a půl metru dostalo jméno Karolína. Výtvarník známý...

Rachot motorů nevadí ani místním. Jak vypadal 121. ročník ikonického Ecce Homo?

Pohled na start závodu Ecce Homo. (červen 2026)

Už v ranním svozovém autobusu panuje natěšená atmosféra. Skupinky lidí se domlouvají, jestli si kolem jedenácté hodiny zajdou na oběd, či to dnes vydrží s nakoupenou svačinou, popřípadě párkem v...

8. června 2026  10:59

Jedenáct let ho věznili nezákonně. Soud rehabilitoval arcibiskupa Matochu

Arcibiskup Josef Karel Matocha na archivním snímku

Olomoucký okresní soud v pondělí rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu (1889-1961), který byl od Velikonoc 1950 až do své smrti bez právního podkladu vězněn v rezidenci...

8. června 2026  9:35,  aktualizováno  10:06

Ghana nás přehrála. Nový formát? Hrát by měli jen ti nejlepší. Rozehnal o MS i Sigmě

Premium
David Rozehnal - bývalý reprezentační fotbalový obránce s bohatou kariérou v...

Když vidíte, jak v pětačtyřiceti dovede kopat šestou ligu a dirigovat družstvo Kožušan z Olomoucka, hned si vzpomenete, jaký bombarďák to v dobách své aktivní kariéry byl. David Rozehnal v sobě...

7. června 2026

Franz Josef před nástupem na trůn zvracel, Olomouc byla krátce centrem monarchie

Premium
Mladého Františka Josefa a jeho předchůdce Ferdinanda I. při převzetí moci dne...

Z pohledu dějin šlo o zásadní událost. Když ale František Josef převzal v Olomouci 2. prosince 1848 ráno rakouský trůn, o změně vědělo jen pár zasvěcených. Vládnout ohromné habsburské říši bylo pro...

7. června 2026

Olomoucké výstaviště naposledy láká na krásu masožravých rostlin včetně českých

Olomoucké výstaviště opět láká na výstavu masožravých rostlin Živé pasti.

Už jen tento víkend mají botaničtí nadšenci na to, aby si vyrazili prohlédnout výstavu stovek masožravých rostlin s názvem Živé pasti, která je k vidění ve sbírkových sklenících olomouckého...

6. června 2026  6:56

Horské svahy kolem Pradědu zachraňuje stovka ovcí, doplní je koně a skot

V okolí Petrových kamenů a Pradědu se od začátku června opět pase přibližně 100...

Na jesenické svahy mezi Ovčárnou, Pradědem a Petrovými kameny se 1. června vrátilo stádo stovky ovcí z Rýmařovska, které budou až do září pomáhat s obnovou vzácných alpinských trávníků. Tradiční...

6. června 2026  6:32

U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem. Vykolejil vagon, osm zraněných

Na přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil vlak do kamionu....

Na železničním přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil v pátek ráno osobní motorový vlak do kamionu a jeho přední vůz při tom vykolejil. Ve vlaku cestovaly necelé tři desítky lidí, osm...

5. června 2026  10:10,  aktualizováno  16:39

Uprchlou opici lapil starosta, levharta unesli oknem. Olomoucká zoo slaví 70 let

Snímek z roku 1980 zachycující nové pokladny olomoucké zoo po jejich dokončení

Olomoucká zoo na Svatém Kopečku si letos připomíná významné jubileum, od slavnostního otevření uplynulo 70 let. Z provizorního zookoutku ve Smetanových sadech, v němž bylo k vidění jen pár běžných...

5. června 2026  16:19

Odvoz kadmiových kalů ze Šumperska dál nabírá zpoždění. Teď se čeká na povolení

Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů...

Loni v květnu zahájený odvoz více než tisíce tun nebezpečných kadmiových kalů ze skladu ve Vikanticích na Šumpersku má oproti plánu už desetiměsíční skluz. Další zpoždění zřejmě nabere. Firma AHV...

5. června 2026  15:03

Ikonické Miminko výtvarníka Černého odhalili v Šumperku, leze po fasádě hotelu

Na budově Hotelu Perk v Šumperku byla slavnostně odhalena ikonická socha...

Fasádu šumperského hotelu Perk nově zdobí obří laminátové Miminko ze série soch výtvarníka Davida Černého. Stopadesátikilové batole dlouhé tři a půl metru dostalo jméno Karolína. Výtvarník známý...

5. června 2026

Jak Prostějov formuje šampiona Menšíka? Jsme evropské město tenisu, říká primátor

Jakub Menšík během osmifinále Roland Garros

Tak schválně: Kolikrát jste v posledních dnech slyšeli jméno Jakub Menšík? Dvacetiletý tenista z Prostějova prožívá největší turnaj svého života. Má sice titul z prestižního podniku kategorie masters...

5. června 2026  11:57

Vše pro Tour: horská dřina i výškový stan. Vacek se chystá na velkou premiéru

Český cyklista Mathias Vacek

Nedávno se vrátil z vysokohorského soustředění ve španělské Sieře Nevadě. Jeho efekt nyní doma podporuje ještě spaním v hypoxickém stanu, který simuluje právě prostředí s nižší koncentrací kyslíku. V...

5. června 2026  9:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.