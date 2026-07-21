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Šumperský Džemfest opět provokuje plakátem, tvůrci se oproti loňsku mírnili

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  13:54
Plakát pro letošní ročník šumperského Džemfestu (2026)

Plakát pro letošní ročník šumperského Džemfestu (2026) | foto: dzemfest.cz

Festival Džemfest opět způsobil pozdvižení, když na letošní ročník, který se...
Plakát na jeden z minulých ročníků festivalu, který pořádá šumperská skupina O5...
Plakát na jeden z minulých ročníků festivalu, který pořádá šumperská skupina O5...
Plakát na jeden z minulých ročníků festivalu, který pořádá šumperská skupina O5...
6 fotografií
Šumperská hudební přehlídka Džemfest letos zve návštěvníky na výročí tří kapel, které se postarají o vyvrcholení festivalu. Posluchači uslyší Davida Kollera s kapelou, skupinu Buty nebo Brixtn. Akce s šestadvacetiletou tradicí bude v Šumperku 23. října a i letos zvolila k propagaci provokativní plakát. Kromě koncertů festival chystá doprovodné akce po celém městě.

Přehlídka na sebe již několik let upozorňuje provokativními plakáty, jež si můžete připomenout v galerii níže. Letos má na propagačních materiálech hlavní roli exprezident USA Bill Clinton.

„Letošní plakát reaguje zaprvé na současné dění ve společnosti, respektive v politice, odkud se vytrácí nadhled, smysl pro humor, zdravá soutěživost a určitá bonmot noblesa z dob soupeření například Zeman – Klaus, a zůstala už jen nenávist a urážky,“ řekl k plakátu jeden z organizátorů Džemfestu Ondřej Polák, který je zároveň hudebníkem kapely O5 a Radeček.

Plakát pro letošní ročník šumperského Džemfestu (2026)
Festival Džemfest opět způsobil pozdvižení, když na letošní ročník, který se koná 17. října 2025 v šumperském kulturáku, vyrobil lechtivou upoutávku. (2025)
Plakát na jeden z minulých ročníků festivalu, který pořádá šumperská skupina O5 a Radeček.
Plakát na jeden z minulých ročníků festivalu, který pořádá šumperská skupina O5 a Radeček.
6 fotografií

V minulosti mívaly plakáty kupříkladu lascivní nádech a budily kontroverze. Jako například loni, kdy je pořadatelé nemohli kvůli jejich obsahu vylepit na oficiálních místech. Letos taková omezení nemají.

Podle Poláka se pořadatelé Džemfestu s plakáty snaží návštěvníky bavit, byť mohou některé urazit či pobouřit. „Ale stojíme si za tím, že plakáty na Džemfest nejsou kontroverzní za každou cenu, není to bavení sprostotou, nejdeme za hranu a pořád si stojíme za tím, že naše plakáty jsou i tak trochu grafické umění,“ podotkl Polák.

Především ovšem Džemfest láká na hudební vystoupení. „David Koller si připomíná 20 let s Kollerbandem, Buty oslaví 40 let od vzniku kapely a Brixtn mají desáté výročí. Tolik oslav promění Džemfest v pořádnou párty,“ uvedl Polák.

Kdo by nechtěl mít doma zakázaný plakát, říká člen kapely O5 a Radeček o Džemfestu

V programu vystoupí i další hudebníci. „Na Džemfestu dostanou šanci i talentovaní mladí umělci, kteří uspěli v naší vyhledávací soutěži Radiotalent. Výsledky ale v tuto chvíli ještě neznáme,“ řekl Polák. Dodal, že další vystupující budou zveřejněni v září.

Džemfest nabídne také doprovodné akce. Příkladem je Džem Up Party se soutěžemi v John Baru, kde letos vystoupí DJs sestava v čele s DJ Orbithem. V hotelu Perk vystaví snímky fotograf Jadran Šetlík, na Disco 1 bude After Džem a v kině Oko zase filmová scéna.

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