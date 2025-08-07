Když chceš zábavu více než dvě minuty. Džemfest opět provokuje plakátem

Festival Džemfest opět způsobil pozdvižení, když na letošní ročník vyrobil tradičně lechtivou upoutávku. Akce je spojena s kapelou O5 a Radeček a už po pětadvacáté se letos 17. října koná v šumperském kulturáku.
Festival Džemfest pořádaný na podzim šumperskou kapelou O5 a Radeček je stejně jako v minulých letech přetřásán už nyní. Nejde ani tak o to, že na něm vedle „Radečků“ vystoupí MIG 21 nebo komik Lukáš Pavlásek. Spíš jde o festivalový plakát, který je jako každý rok značně kontroverzní. Možná ještě víc než v minulých letech.

Nahá žena se na něm zlobí, že jí její partner neposkytne tolik zábavy jako Džemfest.

Kontroverzní plakát k festivalu v Šumperku budí emoce. Nechutné, míní opozice

Zatím nejvíc rozvířili Radečci stojaté vody reklamy v roce 2023, kdy jejich plakát se dvěma muži, z jichž jeden nabízí sexuální služby málem přivodil odebrání dotace na slavný festival.

Letos politici ve městě vyložili jiný trumf: Kapela nemohla vylepit plakáty na oficiálních plakátovacích plochách města.

„Podle mě je to normální plakát, nic výjimečného. Je to životní realita, ale jako každý rok slyším, že jsme to už opravdu přehnali. Hodně lidí a hlavně politiků prudí, jiným se zase líbí,“ říká baskytarista kapely Ondřej Polák.

„Dřív jsme ukázali na plakátech odhalené ňadro, těhotnou ženu, dostávali jsme ceny Sexistické prasátečko za sexistickou reklamu, ale vždycky to politici nějak zvládli,“ posteskl si Polák.

Negativní reklama taky reklama

Zákazy jsou ale podle něho tou nejlepší reklamou. „Když se naši kamarádi a známí dozvěděli, že v Šumperku není možné vylepovat naše plakáty, tak nám pomáhají s roznosem po různých místech, za což jim moc děkujeme. A o plakáty je velký zájem i jako o sbírkové předměty. Kdo by nechtěl mít doma zakázaný plakát?“ doplňuje Polák.

Plakátovací plochy města má pod sebou Dům kultury, kde se shodou okolností Džemfest každoročně koná. Šéfka Domu kultury Hana Písková odmítla, že by padl jakýkoli zákaz.

„My jsme se rozhodli nevylepit plakáty na Džemfest kvůli tomu, že se lepily plakáty na dětské příměstské tábory a festivalový plakát by byl vedle nich velmi nevhodný. Pak taky jde neustálé vysvětlování, proč jsme takový plakát vylepili, takže jsem se rozhodla jinak,“ objasnila Písková.

Koná se po pětadvacáté

Festivalové jubileum nabízí podle pořadatelů nabitý hlavní program i zajímavé doprovodné akce. „Událost vyvrcholí v pátek, kdy vystoupí kapely MIG 21, O5 a Radeček, anebo známý komik Lukáš Pavlásek, který bude celý festival nejen moderovat, ale také zde zahraje se svou kapelou Předkapela Teambuilding.“

„Džemfest slaví čtvrtstoletí a to už je důvod na pořádnou párty. Věříme, že se fanoušci dobré muziky rádi přijdou pobavit a taky si zazpívat známé hity, kterých na Džemfestu zazní fakt hodně,“ uvedl za pořadatele Ondřej Polák z kapely O5 a Radeček.

Děti z domovů

Na festivalu vystoupí také vycházející hvězda Šimon Opp, který je hercem známým z televizních obrazovek. „Na Džemfestu dostanou šanci i další talentovaní mladí umělci, kteří uspěli v naší vyhledávací soutěži Radiotalent,“ doplnil za pořadatele Ondřej Polák.

Neznají program, ale lístky už mizí. Fanoušci Džemfestu čekají i na nový plakát

Džemfest nabídne také oblíbenou Džem Up Party se soutěžemi v Art Clubu, After Džem na Disco 1 nebo atraktivní filmovou scénu v kině Oko.

Akce bude mít tradičně také charitativní rozměr. Pořadatelé pozvou do Šumperka na celý festivalový víkend dvacet dětí z dětských domovů z celé Moravy v rámci „džemfestového“ projektu Můj první fesťák.

