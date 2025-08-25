Sestry se po narození vešly do dlaně. Teď chtěly ve stejné nemocnici samy rodit

Rostislav Hányš
  10:34
Když se 26. srpna 1996 v olomoucké porodnici narodila dvojčata Helena a Olga, vážila tolik, že se vešla do dlaně. Olga přišla na svět jako první s porodní váhou 900 gramů, Helena ji následovala s pouhými 800 gramy. Před několika dny obě ve stejné porodnici porodily zdravé potomky.
Dvojčata Olga (vlevo) a Helena se vrátily do olomoucké porodnice, aby zde...

Dvojčata Olga (vlevo) a Helena se vrátily do olomoucké porodnice, aby zde přivedly na svět své děti. | foto: FN Olomouc

Dvojčata Helena a Olga na archivním snímku
Dvojčata Helena a Olga
Dvojče Olga se svým dítětem a partnerem
Dvojče Helena se svým dítětem a partnerem
7 fotografií

Rodičům a lékařům Fakultní nemocnice se podařilo dosáhnout toho, že z maličkých dvojčátek vyrostly zdravé ženy.

Dvojčata Helena a Olga na archivním snímku

Fotogalerie

zobrazit 7 fotografií

Po devětadvaceti letech se do stejné porodnice vrátily. Tentokrát už jako prvorodičky. A to ve stejném čase a obě porodily jen několik dnů po sobě, nedlouho před vlastními narozeninami.

„Říkaly jsme si, že to vypadá, jako by se kruh uzavřel,“ usmívá se Helena. Ta se svého syna Vojtěcha dočkala 15. srpna v 8:11.

„Narodil se o víc než dva kilogramy těžší, než jsem měla já sama při narození. Když jsem ho poprvé držela, došlo mi, jak obrovskou cestu jsme prošly,“ říká dojatě.

Při narození se vešla do dlaně. Po sto dnech mohla holčička z nemocnice domů

Její sestra Olga pak o tři dny později, 18. srpna ve 20:42, porodila dceru Hanu. „Měřila 51 centimetrů a vážila 3 260 gramů – to je skoro o dva a půl kilogramu víc, než kolik jsem měla já. Je to krásný pocit, když si člověk uvědomí, odkud jsme začínaly,“ dodává Olga.

Žijí ve stejné obci, mají stejné povolání

Obě sestry žijí ve Stříteži nad Ludinou, malé obci s devíti sty obyvateli, a pracují jako vychovatelky. Přestože to mají do Olomouce přes padesát kilometrů, volbu porodnice měly jasnou.

Porod na přání. Nemocnice vycházejí rodičům vstříc, zváží laskavý císařský řez

„Naše maminka měla s místní nemocnicí jen ty nejlepší zkušenosti. A i my jsme se s týmem zdravotníků setkaly. Třeba na Setkání maličkých, kde se potkávají rodiny, jejichž děti kdysi vážily sotva pár set gramů. Věděly jsme, že právě tady se budeme cítit nejvíc v bezpečí,“ vysvětluje Helena.

Obě si péči pochvalují. „Byly jsme obklopeny neskutečně laskavými a profesionálními lidmi. Pro mě byl porod krásným a silným zážitkem, především díky týmu, který se o nás staral,“ říká Olga.

Primář novorozeneckého oddělení Jan Hálek si vybavil, jak se před 29 lety ženy narodily. „Když se nám tehdy narodila dvě miminka s váhou pod jeden kilogram, nedalo se stoprocentně mluvit o bezproblémovém vývoji,“ říká.

Návrat pod 29 letech

„Nyní se tyto holčičky vrátily jako zdravé ženy a samy přivedly na svět vlastní zdravé děti. To je důkaz, že i z velmi neoptimistické prognózy může vzniknout šťastný příběh. Pro nás zdravotníky je to ta největší odměna,“ doplňuje primář.

Jeseník zažil unikátní porod. Dítě přišlo na svět v neporušeném plodovém vaku

Příběh Heleny a Olgy není ojedinělý. Před časem přišla ve fakultní nemocnici na svět maličká Viktorka, která se narodila s váhou 386 gramů. Dnes váží už přes tři kilogramy.

Takových zázraků je ale podle primáře Hálka na oddělení více, než by si lidé mysleli. „A nemusejí se týkat jen miminek, která se narodí s rekordně nízkou váhou,“ dodává primář.

A právě proto se každý rok pořádá akce Setkání maličkých, která letos v září opět přivítá rodiny s dětmi, jimž olomoučtí zdravotníci pomohli na začátku jejich životní cesty.

„Je nádherné sledovat, jak z těch droboučkých bojovníků vyrůstají školáci, studenti nebo jako v tomto případě už i dospělí lidé zakládající rodiny,“ uzavírá Jan Hálek.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

VIDEO: Zběsilá honička na Olomoucku. Šofér pod drogami vletěl přímo před vlak

Policisté zveřejnili záběry zběsilé honičky, která se strhla v pátek ve Šternberku na Olomoucku. Řidič octavie tam začal ujížděl poté, co ho hlídka chtěla zkontrolovat. Zhruba po kilometru vjel...

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

Výsledky jako z jiných kontinentů. Jak si vede váš okres ve vzdělávání?

Průměrný pražský maturant získal v testu z češtiny v uplynulých třech letech až o devět bodů více než jeho vrstevník z Chebu. Podobné rozdíly nachází Česká školní inspekce mezi žáky a studenty z...

Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

Ve Švédsku to téměř před čtyřiceti lety začalo a ve stejné zemi to ve čtvrtek pokračovalo. Fotbalová Olomouc v pohárech! Kdo jiný by měl zavzpomínat na časy, ve kterých Sigma pod vizionářským...

„Dotace? Co to je?“ Vietnamští obchodníci zachraňují malé vesnice a poradí si

Premium

Ještě před několika lety byly v rozlehlých Supíkovicích na Jesenicku tři obchody potravin a smíšeného zboží. Jeden na dolním konci, druhý na horním a třetí v centru. Jenže všichni majitelé postupně...

Olomouc? Hodně běhá, málo střílí. Byli jsme sterilní, uznal Janotka po Hradci

Už před sezonou hlásil sportovní manažer fotbalové Sigmy Ladislav Minář: „Budeme přepínat z evropských pohárů na ligu a na rovinu – na to nejsme vůbec zvyklí.“ Někdejší dlouholetý předseda...

25. srpna 2025  9:15

Věřím, že příroda lidi niterně proměňuje, říká ekolog a otec Sluňákova Bartoš

Je pojítkem mezi ekologií, uměním, filozofií i vědou a nechává přírodu promlouvat do duše lidí. Pod jeho vedením vzniklo centrum ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov, unikátní galerie Dům...

25. srpna 2025  5:33

Hradec Králové - Olomouc 1:0. První výhru v sezoně vystřelil Darida

Fotbalisté Hradce Králové porazili v 6. kole první ligy Olomouc 1:0. Výhru domácím vystřelil ve 32. minutě Vladimír Darida. „Votroci“ poprvé v sezoně nejvyšší soutěže zvítězili a v neúplné tabulce se...

24. srpna 2025  16:54,  aktualizováno  17:11

Nutrie ničí břehy i parky, v Olomouci začal jejich odchyt

V Olomouci začal odchyt nutrií. Tento v naší přírodě nepůvodní býložravec znečišťuje a ničí břehy Moravy, Mlýnského potoka i Bystřice a poškozuje také trávníky v parcích. Lidé navíc nutrie krmí, čímž...

24. srpna 2025  6:37

Na radnici v Hranicích vyroste lešení, její věž dostane novou korouhev

Protože v Hranicích na Přerovsku začíná oprava věže Staré radnice, musí dělníci kolem stavby postavit lešení. Akce potrvá od pondělí 25. srpna do 5. září. „Po tuto dobu bude od 7 do 17 hodin z...

23. srpna 2025  6:41

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  22.8 16:44

Trojice lupičů brutálně zbila chataře, dostali až 8,5 roku vězení

Vězením od pěti let a pěti měsíců do 8,5 roku potrestal dnes olomoucký krajský soud trojici mužů ze Slovenska obžalovaných z loupežného přepadení seniora v chatové oblasti v Olomouci-Radíkově, které...

22. srpna 2025  16:29

Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

Ve Švédsku to téměř před čtyřiceti lety začalo a ve stejné zemi to ve čtvrtek pokračovalo. Fotbalová Olomouc v pohárech! Kdo jiný by měl zavzpomínat na časy, ve kterých Sigma pod vizionářským...

22. srpna 2025  16:05

Olomoučtí vědci testují geneticky upravený ječmen. Má být odolnější a výnosnější

Jako vůbec první v Evropské unii zahájili vědci z Univerzity Palackého polní pokus s ječmenem, při jehož vývoji použili metodu úpravy genomu CRISPR. Jarní ječmen se zkráceným stéblem získali pomocí...

22. srpna 2025  12:08

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

22. srpna 2025  11:13

Posílení centrálního dispečinku v Přerově umožní dálkově řídit dvojnásobek tratí

V areálu Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově vyroste nová budova, která umožní zavést dálkové řízení provozu na dalších tratích ve východní části republiky. V tendru na zhotovitele vybrala...

22. srpna 2025

Olomoucký kraj představil své vize. Jsou odfláknuté, kritizuje opozice

Moderní kamery ve školách schopné odhalit u člověka zbraně, podpora výstavby multifunkční haly v Olomouci nebo více vozidel pro cestující se zhoršenou pohyblivostí a orientací ve veřejné dopravě. Ale...

22. srpna 2025  5:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.