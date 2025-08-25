Rodičům a lékařům Fakultní nemocnice se podařilo dosáhnout toho, že z maličkých dvojčátek vyrostly zdravé ženy.
Po devětadvaceti letech se do stejné porodnice vrátily. Tentokrát už jako prvorodičky. A to ve stejném čase a obě porodily jen několik dnů po sobě, nedlouho před vlastními narozeninami.
„Říkaly jsme si, že to vypadá, jako by se kruh uzavřel,“ usmívá se Helena. Ta se svého syna Vojtěcha dočkala 15. srpna v 8:11.
„Narodil se o víc než dva kilogramy těžší, než jsem měla já sama při narození. Když jsem ho poprvé držela, došlo mi, jak obrovskou cestu jsme prošly,“ říká dojatě.
Její sestra Olga pak o tři dny později, 18. srpna ve 20:42, porodila dceru Hanu. „Měřila 51 centimetrů a vážila 3 260 gramů – to je skoro o dva a půl kilogramu víc, než kolik jsem měla já. Je to krásný pocit, když si člověk uvědomí, odkud jsme začínaly,“ dodává Olga.
Žijí ve stejné obci, mají stejné povolání
Obě sestry žijí ve Stříteži nad Ludinou, malé obci s devíti sty obyvateli, a pracují jako vychovatelky. Přestože to mají do Olomouce přes padesát kilometrů, volbu porodnice měly jasnou.
„Naše maminka měla s místní nemocnicí jen ty nejlepší zkušenosti. A i my jsme se s týmem zdravotníků setkaly. Třeba na Setkání maličkých, kde se potkávají rodiny, jejichž děti kdysi vážily sotva pár set gramů. Věděly jsme, že právě tady se budeme cítit nejvíc v bezpečí,“ vysvětluje Helena.
Obě si péči pochvalují. „Byly jsme obklopeny neskutečně laskavými a profesionálními lidmi. Pro mě byl porod krásným a silným zážitkem, především díky týmu, který se o nás staral,“ říká Olga.
Primář novorozeneckého oddělení Jan Hálek si vybavil, jak se před 29 lety ženy narodily. „Když se nám tehdy narodila dvě miminka s váhou pod jeden kilogram, nedalo se stoprocentně mluvit o bezproblémovém vývoji,“ říká.
Návrat pod 29 letech
„Nyní se tyto holčičky vrátily jako zdravé ženy a samy přivedly na svět vlastní zdravé děti. To je důkaz, že i z velmi neoptimistické prognózy může vzniknout šťastný příběh. Pro nás zdravotníky je to ta největší odměna,“ doplňuje primář.
Příběh Heleny a Olgy není ojedinělý. Před časem přišla ve fakultní nemocnici na svět maličká Viktorka, která se narodila s váhou 386 gramů. Dnes váží už přes tři kilogramy.
Takových zázraků je ale podle primáře Hálka na oddělení více, než by si lidé mysleli. „A nemusejí se týkat jen miminek, která se narodí s rekordně nízkou váhou,“ dodává primář.
A právě proto se každý rok pořádá akce Setkání maličkých, která letos v září opět přivítá rodiny s dětmi, jimž olomoučtí zdravotníci pomohli na začátku jejich životní cesty.
„Je nádherné sledovat, jak z těch droboučkých bojovníků vyrůstají školáci, studenti nebo jako v tomto případě už i dospělí lidé zakládající rodiny,“ uzavírá Jan Hálek.