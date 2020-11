Vězněný pěstitel konopí Dvořák vyhrožoval soudcům, dostal další trest

Podle webových stránek Cannabis war is over! se Okresní soud v Blansku zabýval e-maily z let 2018 až 2019, v nichž Dvořák nevybíravými slovy vyhrožoval některým představitelům prostějovského soudu, ale i dalším lidem z české justice.

„Obžalovaný se u hlavního líčení doznal ke spáchání žalovaných skutků a souhlasil s jejich popisem. Odsuzuje se k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců. Pro výkon uloženého trestu se obžalovaný zařazuje do věznice s ostrahou,“ uvedla v rozsudku, který má MF DNES k dispozici, samosoudkyně Helena Frantelová.

Dvořák se u soudu v Blansku hájil tím, že šlo o jeho zoufalou reakci na mnohaleté šikanování ze strany státu, konkrétně policie a justice, a že oslovení se na tomto šikanování a souvisejícím psychickém teroru přímo či nepřímo, ale vždy významným způsobem podíleli.

Dvořák, označovaný příznivci jako Jan Hus české konopné scény, doplatil na to, že se odmítl podřídit pravidlům, která v České republice pěstování léčebného konopí upravují.

Ačkoliv mu justice nikdy neprokázala, že by prodal jediný gram marihuany nějakému dealerovi nebo narkomanovi, u soudu opakovaně čelí paragrafům s drogovým kontextem.

Ani po rozsudku s pěstováním konopí nepřestal

Nedávno ho dohnala obžaloba z nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami z roku 2017. Za to, že konopí zasel na zahradě své chalupy v Ospělově na Prostějovsku, ho prostějovský soud potrestal tříletou podmínkou se zkušební dobou na čtyři roky.

Vzhledem k tomu, že Dvořák s pěstováním léčebného konopí nepřestal, loni mu za to soud uložil další trest a muž skončil ve vězení.

„Soud konstatuje, že se ve zkušební době, kdy měl vést řádný život, neosvědčil, a proto vykoná trest 36 měsíců vězení ve věznici s ostrahou. Je zjevné, že ve zkušební době spáchal další trestný čin, za který byl pravomocně odsouzen,“ řekla předsedkyně senátu Okresního soudu v Prostějově Adéla Pluskalová.

Podle soudkyně Dvořák velmi dobře věděl, jak jeho počínání může skončit. „Byl opakovaně varován, a nepoučil se. Soud neměl jinou možnost,“ zdůvodnila předsedkyně senátu.

Dvořákovi se tak oba tresty sečetly. Až si odsedí první tři roky, přijdou na řadu další tři roky z původně podmíněného trestu. Pak bude následovat nynějších osm měsíců za výhrůžky.