Jeseníky dostanou Dům přírody, vedle expozice nabídne i bohatý program

Projekt Domu přírody se začíná připravovat v Karlově Studánce. „Oblast Pradědu ročně navštíví téměř půl milionu lidí. Jeseníky jsou jedinečné pohoří a to, že doposud nemají místo, kde by se návštěvníci mohli seznámit s jeho krásami, považuji za dluh vůči turistům i místním lidem,“ uvedl ministr.

Dům přírody nenabídne jen expozici. „Ale také ekovýchovné programy, tematické přednášky, výstavy, projekce a tvůrčí dílny, a to jak pro veřejnost, tak i pro školy,“ vysvětlil Petr Hladík.

Zájem na vybudování moderního návštěvnického střediska potvrdili i Jan Krkoška, hejtman Moravskoslezského kraje, na kterém Karlova Studánka leží, s Janem Poštulkou, ředitelem Horských Lázní Karlova Studánka, a ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františkem Pelcem.

Model, který funguje ve světě

„Program Dům přírody jsme koncipovali podle modelu, který funguje i jinde ve světě. Domy přírody orientují návštěvníky v území, poskytují jim základní informace a zázemí. Návštěvníkům chceme představit Jeseníky nejrůznějšího charakteru. Lidé by si měli odnášet hlavně to, co máme dělat pro to, aby nám přírodní hodnoty zůstaly i do budoucna,“ podotkl František Pelc.

Dům přírody Na provozu Domu přírody se podílí státní ochrana přírody ve spolupráci s místními provozovateli. Musí splnit náročná kritéria, aby byla práce s návštěvníky systematická a navazovala na další aktivity v území, připravují se pro chráněné krajinné oblasti koncepce práce s návštěvnickou veřejností. V republice je nyní v provozu devět návštěvnických a devět menších informačních středisek ve 14 chráněných krajinných oblastech a jedné národní přírodní rezervaci. V letošním roce by měly být otevřeny čtyři další Domy přírody – Českého krasu, Pálavy, Bílých Karpat a Hodonínské Doubravy.

„Karlova Studánka je průsečíkem oblíbených turistických tras, je to jedna z nejvíce navštěvovaných lokací, která ročně láká statisíce výletníků. Je to ideální místo pro vybudování Domu přírody Jeseníků,“ poznamenal k místu sídla hejtman Krkoška.

Hlavním posláním Domu přírody bude podle něho seznámit s bohatstvím místní krajiny a přírody. „A taky osvěta, jak se máme při výletech chovat, aby zde byl turismus udržitelný, aby krajina netrpěla a byla tu ve své kráse dál i pro příští generace,“ řekl Krkoška s tím, že kraj je připraven na projektu spolupracovat při marketingu a propagaci a v rámci možností přispívat i na jeho provoz.

Dům přírody Jeseníků získá partnera i v podniku Horské lázně Karlova Studánka, který se snaží provádět udržitelnou správu a ochranu přírodních léčivých zdrojů a zachovávat ekosystém okolo lázeňského místa.

„Minimalizujeme negativní dopady na přírodní prostředí s cílem zajistit tyto přírodní zdroje pro budoucí generace. Ochrana přírody je naším zájmem a Dům přírody nabízí možnost společně podporovat environmentální vzdělávání, osvětu a propagaci udržitelných praktik vedoucí k většímu povědomí o potřebě ochrany přírody a podpoře udržitelného cestovního ruchu,“ poznamenal Jan Poštulka.

Investorem Domu přírody Jeseníků bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, provozovatelem Horské Lázně Karlova Studánka. Financování se předpokládá ze státního rozpočtu a takzvaných Švýcarských fondů.

„Dům přírody vznikne na státním pozemku, místo bylo vybráno po dohodě s obcí, Státními léčebnými lázněmi, neziskovými organizacemi a dalšími aktéry,“ uvedla Lucie Ješátková, mluvčí ministerstva.

„Dům přírody Jeseníků zahrnuje nejen vybudování nového moderního návštěvnického střediska, ale i doplnění dalších prvků návštěvnické infrastruktury v oblasti Karlova Studánka - Bílá Opava - Ovčárna - Praděd - Hvězda (parkoviště),“ doplnila.

Cesta na Šumpersko

Při návštěvě Jesenicka ministr Hladík zavítal také do sušárny čistírenských kalů v Šumperku a do bioplynové stanice v Rapotíně.

„Nová technologie na sušení čistírenských kalů zpracovává na bázi nízkoteplotního sušení čistírenský kal. Tím, že ho zahříváme, odstraňujeme z něj nežádoucí prvky v podobě bakterií, organických prvků, vody a farmaceutických reziduí. Na základě tohoto procesu vytváříme meziprodukt, který se může uplatnit v procesu recyklace. Ať už vývozem na zemědělskou půdu, kde může sloužit jako hnojivo, nebo pro spalování ve spalovnách, cementárnách a teplárnách, protože dobře hoří,“ představil nejmodernější sušárnu čistírenských kalů výkonný ředitel Vodohospodářských zařízení Šumperk Martin Budiš.