Duhový jarmark v Olomouci řešil i církev. Policisté zasahovali kvůli pokřikům

  10:15
Na olomouckém Dolním náměstí se v sobotu uskutečnil vůbec první duhový jarmark. Akce zaměřená na podporu LGBTQ+ komunity přilákala desítky návštěvníků a otevřela hned několik témat, která se týkala například sexuálních menšin v církvi, podpory a poradenství pro trans osoby nebo situace sexuálních menšin mezi Romy.

Akce navíc nabídla dvanáct stánků s rukodělnými výrobky, šperky nebo tematickými doplňky. Během dne se náměstí zaplnilo lidmi všech generací. Organizátoři akci představují nejen jako tržiště, ale také jako prostor pro otevřenost, setkávání a větší viditelnost LGBTQ+ komunity ve veřejném prostoru.

Podle nich je důležité ukazovat, že podobné události mohou být běžnou součástí kulturního života města. Do Olomouce dorazili také lokální prodejci, kteří nabízeli originální ruční výrobu od šperků přes textil až po drobné dekorace v duhových barvách nebo s motivy spojenými s queer kulturou. Někteří návštěvníci si odnášeli vybrané výrobky, jiní se zastavili spíše ze zvědavosti.

„Stánky na jarmarku nabídly především prezentaci vlastní činnosti. Všechny zúčastněné organizace fungují dlouhodobě a nabízí podporu lidem, kteří ji potřebují, nebo jen hledají informace,“ uvedla organizátorka Alžběta Kvapilová.

Sobotní program doprovázela panelová diskuse se zástupci organizací, které se zaměřují na pomoc a podporu sexuálních menšin. „Šlo o představení celé škály věcí, se kterými se LGBTQ+ lidé potýkají, ať už ze strany své vlastní rodiny, školních či pracovních kolektivů, ale i ze strany státu. Mluvilo se o tom, jaká je medicínská a právní podpora, jaké proběhly změny a co by bylo potřeba ještě změnit,“ přiblížila Kvapilová.

Organizátoři vypíchli skutečnost, že se vedle organizací jako Transparent, která se zaměřuje na trans osoby, a Ara Art, která se zabývá homosexualitou mezi Romy, představil také stánek Olomoucké arcidiecéze, který otevřel téma menšin v církvi.

„Je super vidět, že církev a homosexualita nemusí jít proti sobě, ale naopak ruku v ruce,“ podotkl za organizátorský tým Alois Přibyl. Kvapilová připustila, že před jarmarkem se organizátoři setkávali s negativními ohlasy, nicméně atmosféru na Dolním náměstí hodnotila kladně. Akci narušily jen pokřiky menší skupiny, které vyvolaly zásah policistů.

