„Repatriační lety byly zatím údajně jen z Ománu. Pro lidi, kteří uvázli v Dubaji, zatím neexistuje žádné řešení,“ líčí Pospíšil pro iDNES.cz. S manželkou sem odletěli na líbánky, brali se na podzim. Redakce požádala o jejich fotografie, novomanželé si však přáli zachovat soukromí.
Jak sám podotýká, informovat je téměř nulová. „Všichni tady máme doporučení nahlásit se do systému Drozd, ale žádné konkrétní informace, jak postupovat, jestli se něco plánuje, nebo jestli pro nás z Česka něco přiletí, nemáme,“ podotýká Pospíšil.
Systém Drozd je služba Ministerstva zahraničních věcí, která umožňuje Čechům registrovat se před cestou do ciziny. V případě krizové situace, jako je přírodní katastrofa, nepokoje nebo ozbrojený konflikt, mohou úřady registrované lidi rychle kontaktovat a poskytnout jim důležité informace či pomoc.
V Praze přistálo druhé letadlo s turisty z Ománu. V systému Drozd jsou tisíce Čechů
První letadlo s turisty z Blízkého východu od začátku americko-izraelského útoku na Írán přistálo v Praze v úterý krátce po 02:00 ráno. Spoj z ománského Maskatu přepravil rovněž přibližně 200 lidí. Někteří cestující byli na dovolené přímo v Ománu, další cestovali třeba z Thajska.
V ohroženém regionu je podle systému Drozd k úternímu dopoledni zhruba 6400 Čechů, asi o 300 méně než v pondělí. Nejvíce z nich je právě ve Spojených arabských emirátech. Společnost Smartwings vypraví podle mluvčí společnosti Vladimíry Dufkové v úterý čtyři lety do Ománu. Do Spojených arabských emirátů poletí dva lety, pravidelná linka do Dubaje a mimořádná do Rás al-Chajma. Spoj z Dubaje by se měl vracet v úterý večer. „Vyprodáno,“ konstatuje Pospíšil.
„My ale nic nevíme, veškeré informace zjišťujeme sami, například z médií,“ povídá Pospíšil během úterního poledne (středoevropského času).
Jaká je teď v Dubaji situace?
Taková, že stále nic nevíme a stále čekáme. Všechny aerolinky každý den posouvají své lety o čtyřiadvacet hodin. Přebookování letu je problém, termíny jsou obsazené na několik dní dopředu a ceny neustále letí nahoru.
Jste přihlášený do systému Drozd, máte alespoň nějaké pokyny, jak postupovat?
Zatím ne. Systém by nás měl kontaktovat přímo s daným řešením. Ale jinak informace vyhledáváme sami v médiích, na ministerstvech, někdo volá na ambasádu.
Útok na Dubaj: seděli jsme na terase a náhle prosvištěl Šáhed, popsali Češi
Takže jste nejistotě a jen čekáte? Co ubytování a strava? Vše si musíte hradit ze svého?
Přesně tak, je to nejistota a čekání. Údajně cestující v Abú Zabí mají vše hrazené, ale v Dubaji tato informace není potvrzená a zatím si tak hotely i jídla platíme sami.
Jak vás situace zastihla? Někteří Češi ve Spojených arabských emirátech mluvili o tom, že viděli letět rakety.
Když to začalo, slyšeli jsme přes den dvě zadunění, potom k večeru, když jsme byli na hotelu, tak další. Šli jsme spát kolem desáté hodiny večer a byl vyhlášen poplach. Teď jsou poslední dva dny přes den klidné, nic neslyšíme, místní normálně pracují. Jen Evropani jsou v nejistotě a čekají co bude, kdy se rozvolní lety a jestli vlády jednotlivých zemí vyšlou nějaká letadla. Nikdo zatím nic neví.
Museli jste se jít schovat do krytu?
Když byl poplach, šli jsme na požární schodiště a do zázemí pod zem místního hotelu. Počkali jsme do odvolání a potom šli spát, byť spánku moc nebylo.
Panuje v Dubaji strach?
My o bezpečnost jako takovou asi strach nemáme. Spojené emiráty jsou vybaveny nejlepší protivzdušnou technikou. Téměř vše, co sem letělo, bylo sestřeleno. Čili v tomto ohledu to není tak hrozné. U nás konkrétně panuje nejistota, kdy se vrátíme domů. Do Dubaje už nikdy nepoletím. Příště radši autem do Itálie a nazdar!
Jste v kontaktu s ostatními Čechy?
Někteří jsou na našem hotelu, nebo se díváme na skupiny na sociálních sítích.
Mluvil jste o tom, že místní normálně pracují. Turisté jsou nějak omezení?
Třeba zákaz vycházení tu není, ale je doporučeno držet se v místě pobytu a vyhýbat se rušným místům.