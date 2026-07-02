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Řidič předjížděl navzdory autům v protisměru. Jedno naboural, další skončilo v poli

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  17:20

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Nebezpečné předjíždění řidiče peugeotu skončilo u Dubu nad Moravou na Olomoucku jedním nabouraným vozem (v popředí) a dalším v poli. | foto: Policie ČR

Nehodou tří aut skončil ve středu předjížděcí manévr, jímž na Olomoucku šofér ohrozil hned dvě auta v protisměru. S jedním se bokem srazil, řidič druhého musel strhnout řízení a vjel do pole.

Osmadvacetiletý šofér Peugeotu 206 jedoucí ve směru z obce Charváty do Dubu nad Moravou začal předjíždět auto jedoucí ve stejném směru právě ve chvíli, kdy se v protisměru blížil Renault Clio řízený devětatřicetiletou řidičku, s níž v autě cestovali ještě další dva lidé.

„Žena zabránila čelní srážce strhnutím řízení vpravo, ale přesto došlo ke střetu levými stranami vozů. Renault následně vyjel mimo silnici, zatímco peugeot pokračoval v jízdě v protisměru a prudkým bržděním se snažil zastavit,“ popsal policejní mluvčí Jaroslav Herzán.

Nebezpečné předjíždění řidiče peugeotu skončilo u Dubu nad Moravou na Olomoucku jedním nabouraným vozem (v popředí) a dalším v poli.
Nebezpečné předjíždění řidiče peugeotu (v dálce) skončilo u Dubu nad Moravou na Olomoucku jedním nabouraným vozem (vlevo) a dalším v poli.
Nebezpečné předjíždění řidiče peugeotu (na snímku) skončilo u Dubu nad Moravou na Olomoucku jedním nabouraným vozem a dalším v poli.
Nebezpečné předjíždění řidiče peugeotu skončilo u Dubu nad Moravou na Olomoucku jedním nabouraným vozem a dalším v poli. Jednoho ze zraněných přepravil do nemocnice vrtulník.
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„V tu chvíli došlo i k ohrožení devětatřicetiletého řidiče Hyundai I10, který jel za renaultem. Ten zabránil střetu úhybným manévrem vpravo, po němž skončil v poli, kde vůz bezpečně zastavil,“ dodal.

Výsledkem nehody byli tři zranění. Jednoho do nemocnice transportoval přivolaný vrtulník, zbylé přepravily sanitky. Dechové zkoušky vyloučily u obou šoférů i řidičky jízdu pod vlivem alkoholu.

„Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření. Souhrnná hmotná škoda na vozech byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun,“ uzavřel Herzán.

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