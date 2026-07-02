Osmadvacetiletý šofér Peugeotu 206 jedoucí ve směru z obce Charváty do Dubu nad Moravou začal předjíždět auto jedoucí ve stejném směru právě ve chvíli, kdy se v protisměru blížil Renault Clio řízený devětatřicetiletou řidičku, s níž v autě cestovali ještě další dva lidé.
„Žena zabránila čelní srážce strhnutím řízení vpravo, ale přesto došlo ke střetu levými stranami vozů. Renault následně vyjel mimo silnici, zatímco peugeot pokračoval v jízdě v protisměru a prudkým bržděním se snažil zastavit,“ popsal policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
„V tu chvíli došlo i k ohrožení devětatřicetiletého řidiče Hyundai I10, který jel za renaultem. Ten zabránil střetu úhybným manévrem vpravo, po němž skončil v poli, kde vůz bezpečně zastavil,“ dodal.
Výsledkem nehody byli tři zranění. Jednoho do nemocnice transportoval přivolaný vrtulník, zbylé přepravily sanitky. Dechové zkoušky vyloučily u obou šoférů i řidičky jízdu pod vlivem alkoholu.
„Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření. Souhrnná hmotná škoda na vozech byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun,“ uzavřel Herzán.