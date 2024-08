Vlastní jsou drahé, na naše mít budete. Hanušovice lákají na družstevní byty

Mladší a střední generace Hanušovice dlouhodobě opouští kvůli nižší nabídce pracovních příležitostí a lepší perspektivě jinde, starší lidé zase s ohledem na dostupnější péči ve větších centrech. Horské město pět let hledalo řešení, vedení zvažovalo nájemní byty nebo developerský projekt k rozprodání.

„Nájemní bydlení by tu ale nefungovalo. Důležité je pro nás trvalé bydlení, což znamená osobní vlastnictví. Nakonec nabízíme formu družstevního bydlení,“ přiblížil model starosta Marek Kostka (nez.).

„Lidé budou 25 let splácet fixní částku, která bude garantovaná po celou dobu. Poté budou byty jejich,“ popsal, Přinejmenším na Moravě jde v podání samosprávy o výjimečný projekt.

Nedávno založené bytové družstvo H-blok Hanušovice už nabírá členy. Nynější výzva poběží do konce října, třetina bytů už je zarezervovaná.

První etapa je už v nabídce

Z celkového počtu naplánovaných 119 jednotek v sedmi nízkoenergetických domech v areálu bývalé textilky Moravolen je teď v nabídce prvních 34 ve dvou blocích. Jejich stavba má začít letos na podzim, první majitelé by se měli stěhovat v roce 2026.

„Každého družstevníka čeká zároveň s podáním přihlášky platba základního vkladu deset tisíc korun. Následně dojde k podpisu smlouvy s družstvem o platbě vkladu 25 procent ceny bytu,“ objasnil předseda představenstva družstva a hanušovický radní Ondřej Vilček (nez).

Důležitá podle něj bude vysoutěžená cena stavby, která vzejde z výběrového řízení na dodavatele.

Byty mají výměru od malometrážních jednopokojových po osmdesátimetrové se čtyřmi pokoji. Všechny jsou s balkonem či terasou, parkováním před domem, sklepní kóji a vybavenou kuchyní i koupelnou. Podle Kostky se tak lze v uvozovkách nastěhovat jen s igelitkou.

Metr čtvereční vychází zhruba na 58 tisíc korun včetně fondu oprav. Ceny bytů, které jsou zatím orientační, se nejčastěji pohybují od tří do pěti milionů. Při čtvrtinové první splátce jsou však relativně dostupné.

Příležitost pro ty, kteří by jinak na vlastní bydlení nedosáhli

„Základní vklad družstevníků je nyní asi od 600 tisíc do 1,2 milionu. Nikdo vás při první platbě neprověřuje, není to proces jako u hypotéky. Nastěhovat se je pro mladé mnohem jednodušší,“ podotkl starosta. Měsíční splátky vycházejí v příkladech přibližně od 12 tisíc za 1+kk do 23 tisíc korun za 4+kk.

Na zbylé tři čtvrtiny nákladů na výstavbu si půjčí celé bytové družstvo, ručit bude výstavbou.

„Nejdřív se profinancuje pětadvacet procent od družstevníků, následně se začne čerpat domluvený úvěr na dobu 25 let. Úrok máme zatím napočítaný kolem čtyř procent,“ doplnil Kostka s tím, že družstvo nemůže vytvářet zisk.

Část bytového fondu si město nechá pro sebe, zejména jednopokojové bezbariérové jednotky. Využít je chce do doby, než postaví v komplexu i dům pro seniory, v němž budou lidé splácet delší dobu, a tedy po menších částkách.

Aby radnice zabránila tomu, že by některé byty skoupili takzvaní obchodníci s chudobou vydělávající na doplatcích na bydlení, zakazují stanovy družstva pronajímat byty v H-bloku třetím osobám. Výjimky budou mít jen firmy, jež tak budou moci využít bydlení například jako zaměstnanecký benefit.

Městečko se rozroste o stovky obyvatel

Radnice spočítala, že pokud se podaří mít na konci pěti etap výstavby všechny byty prodané, mohlo by ve městě přibýt asi 350 obyvatel.

„S odlivem lidí se ve specifických oblastech potýká mnoho menších měst a obcí. Hanušovice našly recept, jak počet obyvatel nejen stabilizovat, ale i zvýšit. A to je něco, co Olomoucký kraj plně podporuje a čím se mohou inspirovat i jinde,“ komentoval projekt hejtman Josef Suchánek (STAN).

Kraj slíbil podpořit část projektu věnovanou seniorskému bydlení. Jeho vedení by se podle Suchánka mělo zabývat otázkou, jak H-blok jako příklad dobré praxe podpořit.

Jde to i bez dotací

Město projekt za zhruba půl miliardy korun nastartovalo a rozpohybovalo bez dotací. Ve výsledku to na jeho hospodaření však podle Kostky nebude mít velký dopad a investice nejsou ohrožené.

Ostatně radnice už ve druhé části areálu plánuje, jak družstevně podpořit podnikání, například v podobě pronájmu haly, skladu, garáže či kanceláře.

„Nevymysleli jsme nic nového, ale když se nebojíte, jde jít i do zdánlivě megalomanských nápadů. Ke zlepšení bytové situace by pomohlo, kdyby se stát zamyslel nad podporou podobných projektů. Stačily by záruky u bank, třeba na deset let, než se projekt rozjede,“ míní Kostka.

V Jeseníku o podobném kroku uvažovali, v únoru ovšem zastupitelstvo veřejnou soutěž na dostupné bydlení zrušilo kvůli dopadu ruské invaze na Ukrajinu na investiční trhy. K myšlence se radnice nicméně chce v budoucnu vrátit.

Průměrná tržní cena metru čtverečního bytu v kraji byla v prvním čtvrtletí letošního roku podle realitních serverů 74 tisíc korun, na Šumpersku zhruba 64 tisíc. Přímo v Hanušovicích jsou pak starší byty nabízeny za méně peněz.

H-blok se snaží lákat na severský design novostaveb a bydlení v zeleni. Družstevní bydlení však může oslovit zejména ty zájemce, pro které je hypoteční financování nedostupné nebo složité.

„Základní výhodou tohoto typu bydlení je, že bytové družstvo vyřizuje všechny záležitosti s financováním, tedy se získáním úvěru, a nezatěžuje tím členy,“ vyzdvihl předseda České společnosti pro rozvoj bydlení Martin Kroh.