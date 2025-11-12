Droždín opravil raritní lokalitu se vzácnými živočichy, nyní slouží k rekreaci

Velmi ohrožené druhy živočichů mohou nově spatřit lidé v olomoucké městské části Droždín. Tamní komisi městské části se podařilo ve spolupráci s městem zvelebit lokalitu mezi zástavbou rodinných domků. Jde o raritní místo s pestrou druhovou rozmanitostí bezobratlých i obratlovců s výskytem zvláště chráněných druhů. Nově prostor bude sloužit i k rekreaci.
Droždín má raritní lokalitu, kde žijí vzácní živočichové. Nyní bude sloužit i rekreaci.

Kuňka žlutobřichá je v Česku ohroženým druhem.
Mezi nejhojnější obojživelníky vodních ploch v území dolů patří čolek obecný.
„Lokalitě zároveň zůstal zachován její přírodní ráz a funkce domova pro vzácné živočichy,“ ubezpečila mluvčí olomouckého magistrátu Lenka Jedličková.

V loňském roce se zástupci komise městské části Droždín obrátili na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství s požadavkem na pořízení návrhu péče pro jihozápadní část zastavěného území Droždína. Revitalizace uzavřeného prostoru mezi zástavbou rodinných domků se zahrádkami i bytovými domy nakonec dospěla ke zdárnému konci.

„Svažitý reliéf řešené plochy i přilehlého území je výsledkem těžby cihlářských hlín v minulosti, s centrální vodní plochou, tůňkami a porostem dřevin. Území bylo poměrně hustě zarostlé málo hodnotnými dřevinami, zejména ořešáky a třešněmi ptačími. V lokalitě se nachází také sousedský sad spravovaný spolkem,“ popsala Helena Přibylová z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství magistrátu.

Kuňka žlutobřichá je v Česku ohroženým druhem.
Mezi nejhojnější obojživelníky vodních ploch v území dolů patří čolek obecný.
Z výsledků biologických průzkumů, které nechal olomoucký magistrát vypracovat jako podklad pro návrh péče, vyplývá, že jde o velmi raritní lokalitu s pestrou druhovou rozmanitostí bezobratlých i obratlovců s výskytem zvláště chráněných druhů.

„Bylo proto nezbytné zajistit jejich ochranu zejména důsledným chráněním jejich biotopu, případně rozšířením nabídky úkrytů i potravy,“ uvedla Jedličková.

Výskyt kuňky i čolka byl překvapením

„Výskyt chráněných druhů živočichů nebyl na první pohled zřejmý, to že se zde najde biotop kuňky žlutobřiché a čolka obecného bylo velkým překvapením,“ poznamenala Přibylová.

Kuňka žlutobřichá je evropským druhem, v Česku je v současnosti rozšířena jen ve třech vzájemně oddělených oblastech: Jeseníky a karpatská pohoří, střední a západní Čechy. V České republice je chráněna zákonem jako silně ohrožený druh.

Kuňka žlutobřichá je zařazena také do programu Natura 2000,což znamená, že v zemích Evropské unie jsou chráněny nejen kuňky jako takové, ale především jejich biotop.

Naopak čolci obecní upřednostňují menší až drobné vodní plochy, více osluněné, zásadní je na místě rozmnožování dostatek potravy a žádná nebo jen menší rybí osádka. Ohrožení pro ně představují zarůstající mokřady, zanedbaná péče o vodní plochy, příliš intenzivní péče o krajinu či vysoké rybí obsádky v rybnících, vysazené kachny, nedostatek vhodných menších vodních ploch.

Komise městské části Droždín zde nechala ze svých financí vytvořit centrální pěšinu zpřístupňující území k procházkám, provedla nezbytné probírky dřevin, které zajistily prosvětlení lokality a zvýšení kvality biotopu, postavit kamennou zídku a plochu pro plazy, vybudovala plazník a plánuje na základě aktualizace návrhu péče další úpravy, jako třeba zřízení mělkých tůněk.

„Už od začátku byla KMČ Droždín aktivní, a to i v získání pozemku vodní plochy do majetku města. Hledání kompromisu mezi rekreační a přírodní funkci přineslo své ovoce. Díky vstřícnému přístupu komise městské části došlo k nastavení takového režimu, který je přínosný jak pro vzácné obojživelníky, tak pro rekreaci obyvatel Droždína,“ komentovala Eva Škodová z odboru kanceláře architekta města.

Vstoupit do diskuse

