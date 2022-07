Proti komárům vzlétnou drony, kalamitu ohásí i senzory v tůních

Olomoučtí vědci ve spolupráci s Litovlí a menšími obcemi bude na území Litovelského Pomoraví monitorovat počet komárů pomocí dronů, leteckých snímků a senzorů v tůních a s předstihem předvídat kalamitní stavy.

Přemnožení bodavého hmyzu zabrání včasné postřiky. „Chceme vytvořit soubor opatření, která berou v potaz ekologicky šetrné prostředky a povedou k nalezení dlouhodobě udržitelného řešení, jak účinně předcházet komářím kalamitám,“ informoval Jan Brus z katedry geoinformatiky přírodovědecké fakulty. Projekt podpořil grant z Norských fondů.

Impulzem k vytvoření projektu byl podle starosty Litovle Viktora Kohouta právě rok 2020.

„Měli jsme tu třetí povodňový stupeň, voda se na jaře rozlila do lagun v lužních lesích, panovalo i extrémní teplo. Co se tu dělo, jsem nikdy nezažil. Hygienici naměřili 145 náletů komárů za minutu na osobu. Kdo bydlel blízko lesů, nemohl chodit ven, pracovat na zahrádkách. To byla kalamita,“ připomněl.

Pomohou i pasti

Ve vytipovaných tůních proto odborníci nainstalují několik desítek bezdrátových senzorů s čidly k měření výšky hladiny, teploty vody a vzduchu.

V oblasti umístí i speciální pasti, pomocí kterých zjistí informace o stavu komáří populace.

„Tato data v kombinaci s informacemi například o dešťových srážkách, výšce hladiny ve vodních tocích a předpovědi počasí poslouží odborníkům jako základ pro odhad dalšího vývoje počtu komárů, od kterého se bude odvíjet rozhodnutí o aplikaci chemického postřiku,“ vysvětlil mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant.

Odborníci k monitoringu využijí i letecké skenování v kombinaci se skenováním z dronů. Zemědělské drony poté cíleně aplikují chemický postřik, který hubí komáří larvy v tůních.

„Drony budeme používat pro aplikaci postřiku v oblastech bez stromů, především na zaplavených loukách,“ upřesnil Jakub Miřijovský z katedry geoinformatiky Univerzity Palackého.

Obce v okolí lužních lesů se s přemnoženými komáry potýkají téměř každoročně, bojují proti nim postřiky aplikovanými na základě mapových podkladů. Podle odborníků to je náročné a komplikované.

Laguny jsou nyní vyschlé

Komáří kalamita v sídlech lemujících Litovelské Pomoraví letos zatím nehrozí. „Laguny jsou vyschlé. Komáři sice jsou, ale není to žádná hrůza,“ řekl starosta Litovle.

Ani ve Střeni zatím komáři ve velkém neútočí. „Situace je zatím dobrá. Komáří larvy nevidíme ani na líhništích. Na konci června jsme po výraznějších deštích aplikovali preventivní postřik kolem obce,“ konstatoval starosta Střeně Jiří Nevima.

Nejhorší situace bývá v okrajových částech Litovle, které sousedí s lužními lesy. „Problémem je, když taje voda z hor a naplní se všechny meandry. Voda se tam drží hrozně dlouho,“ uzavřel starosta Kohout.