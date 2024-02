Dron laserem najde hroby z pravěku, pomůže i proti komáří kalamitě

Střední průmyslová škola Jeseník patří mezi průkopníky v zapojení dronů do výuky. Už před třemi lety otevřela kurz pro piloty dronů. Teď finišuje jedenáctimilionový projekt, v němž chce pro svoje účely ověřit využití 5G sítí pomocí dronů pro ochranu zdraví, majetku a dalších možností.

„Kvůli externím vlivům, jako bylo zpoždění ministerstva nebo válka na Ukrajině, se projekt táhne snad dva nebo tři roky. Plánujeme dodávku tří dronů, pomohou nám ve výuce IT, v údržbě budov, v kroužcích a podobně,“ nastínil ředitel školy Jiří Viterna.

První dron bude s termovizí. Díky němu bude možné monitorovat tepelné úniky z budov a lépe plánovat investice do majetku. Pracovat s ním mají hlavně studenti oborů stavebnictví a IT.

Druhý dron bude vybavený nádrží, s níž bude schopný čistit fasádu od řas. „Potýkáme se s napadením řasou, chceme si vyzkoušet ve výuce možnost odstraňovat řasy. Tento dron bude hlavně pro studenty IT a také ho bude využívat úsek údržby,“ dodal Viterna.

Třetí stroj chce škola zaměřit na bezpečnost v okolí, kde má monitorovat pohyb. Bude na něj napojen i systém čidel.

Kromě hodin IT se má po akreditaci dostat také do rozvrhu nově vznikajícího oboru bezpečnostně právní činnosti.

„Všechny drony budou využity primárně nejdříve ve výuce IT, posléze plánujeme širší uplatnění ve spolupráci s firmami. V tuto chvíli má škola dvanáct dronů a deset simulátorů dronů ze Španělska. Drony využíváme i pro podporu polytechnického vzdělávání pro základní školy Jesenicka,“ doplnil ředitel jesenické průmyslovky.

Od listopadu se jejích patnáct studentů už v druhém cyklu učí pod vedením firmy Elmontex Air na profesionální piloty dronů. Po jeho dokončení si odnesou pilotní licence a prověření Úřadem pro civilní letectví.

Laserem zmapuje prostor výzkumu

Pořízení speciálního dronu chystá i Archeologické centrum Olomouc. Zařízení vybavené metodou dálkového měření vzdálenosti využívající laserový paprsek LIDAR poslouží pro mapování, analýzu i vizualizaci prostorových dat.

Půjde o přípravu ploch pro plánované a stávající archeologické výzkumy, případně na známých lokalitách, kde jsou různé výšky terénu, například hradiště či mohylníky.

Přístroj dokáže prozkoumat, rozpoznat a zdokumentovat i nová naleziště například v zalesněném terénu. S pomocí zvláštních online map se zvládne zorientovat i v dostatečně prostorných interiérech.

„Využitelnost spatřujeme také v 3D dokumentaci, modelaci a rekonstrukci dávné krajiny. Dobře se uplatní při podrobné geodetické dokumentaci, jako jsou probíhající záchranné výzkumy. S jeho využitím počítáme u nás i při zahraničních expedicích,“ řekl ředitel archeocentra Jaroslav Peška. Dron se má dostat do provozu ve druhé polovině roku.

Vzlétne také proti komárům v Litovelském Pomoraví. Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci spolu se samosprávami už takovou techniku využili k monitorování líhnišť, teď chtějí za krajskou dotaci pořídit bezpilotní letoun i na rozprašování larvicidních přípravků, jak upozornil Český rozhlas.

„V létě je vývoj komárů překotný. Takže se chceme připravit. V řádech hektarů je dron výkonný. Má integrovanou nádrž, do které můžeme nalít naředěný přípravek VectoBac. Je to klasický postřik ve volné ploše. Nemůže to být v lese, protože tam je spousta překážek, hrozí, že bychom stroj zničili. Další varianta je, že bychom k dronu pořídili i rozmetadlo. A je i varianta VectoBacu granulovaného,“ řekl rozhlasu starosta Střeně Jiří Nevima (nez.).

Drony, moderní techniku a digitální technologie se rozhodlo podpořit i ministerstvo zemědělství, které dá v příštích pěti letech na zemědělské školství 350 milionů korun.

„Dotace jsou pro centra odborné přípravy, čerpáme z toho sedm let, v nových podmínkách jsou ale chytré technologie, takže dáváme dohromady seznam,“ řekl ředitel Střední školy zemědělské a zahradnické v Olomouci Petr Sklenář.