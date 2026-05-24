Co vedlo armádu k tomu, že založila vlastní dronový prapor?
Myslím, že hlavním důvodem je, že to v tu dobu bylo namístě. Už historicky u 102. průzkumného praporu byla budovaná rota bezpilotních průzkumných prostředků, ze které tento prapor následně vznikl. Jednalo se víceméně o to, že se rozšiřovaly počty praporu a armáda chtěla nabýt další schopnosti v oblasti vzdušného průzkumu.
Váš prapor je součástí 53. pluku průzkumu a elektronického boje. K čemu tedy drony především používáte?
Většina naší práce je spojená s průzkumem a sledováním, takže drony používáme primárně k tomuto účelu. Potom samozřejmě poskytujeme součinnost při navádění dělostřeleckých nebo leteckých paleb. Snažíme se připravovat na co nejširší spektrum úkolů, které nás můžou v této oblasti potkat.
Když mluvíme o bezpilotních systémech, jde u vás jen o letecké drony, nebo pracujete i s pozemními systémy?
Pozemní bezosádkové systémy u našeho praporu nevyužíváme, je to samostatná kategorie. My jsme součástí zpravodajského zabezpečení armády. K naší činnosti využíváme jednak multikoptéry (dron s několika vrtulemi – pozn. red.), naší hlavní doménou jsou však drony s pevnými křídly.
