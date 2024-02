Výrobce pervitinu si odsedí 13 let. Komplic dostal o čtyři více než původně

Nejvíce za mřížemi stráví zmíněný Karel Směšný, jemuž nejprve krajský soud vyměřil dvanáct let odnětí svobody. Vrchní soud však loni případ vrátil a až ve čtvrtek se s verdiktem soudu nižší instance ztotožnil.

Nový rozsudek si vyslechl i komplic Radoslav Žák, jenž z původních dvou let stráví za mřížemi nakonec až šest roků. Odsouzen byl nejen za distribuci drog a nález chemikálií při domovní prohlídce, ale i za předání téměř 21 kilogramů jódu a bezmála šesti kilogramů fosforu na nádraží v Zábřehu.

Krajský soud jej původně v této části zprostil obžaloby a uložil mu dva roky vězení, po vrácení případu rozhodl o tom, že si odsouzený byl vědom, co a komu předává, a trest mu znatelně zvýšil.

„Původně uložený trest u Směšného byl nepřiměřeně mírný, my nyní nemáme do rozhodnutí nalézacího soudu důvod zasahovat. Naopak u Žáka byl nalézací soud velmi shovívavý, když shledal podmínky pro uložení trestu pod hranici trestní sazby,“ uvedla soudkyně Renáta Sobalová. Doplnila však, že do trestu soud zasahovat nemohl, státní zástupce se neodvolal.

Zbylé šestici uznal Krajský soud v červnu 2022 jejich dohodu o vině a trestu, pěti obžalovaným, z toho jedné ženě, uložil tresty v rozmezí od 6,5 do 8,5 roku, jeden vyvázl s trestem podmíněným.

Drogový gang působil od roku 2020 do poloviny následujícího roku na Šumpersku. Podle policie skupina obstarávala přes kontakty v Polsku léčiva a chemikálie k výrobě pervitinu. Strážci zákona odhalili při prohlídce množství, které by stačilo na výrobu více než sto kilogramů této drogy.

Na odhalení skupiny pracovali kriminalisté několik měsíců, dopadli ji v červnu 2021, zásah označili tehdy za jednu z nejrozsáhlejších akcí v historii kraje, podíleli se na ní i celníci, vojenští policisté a zásahová jednotka.

Směšný podle obžaloby jako člen organizované zločinecké skupiny působící ve více státech obstarával velké množství léků a chemikálií pro výrobu drog. Drogu v několika případech také sám vyráběl v dílně v Šumperku a pak ji prodával v obci Sudkov.

Nákupy látek pro výrobu drog se odehrávaly například v Horní Lipce na Ústeckoorlicku, v Přáslavicích na Olomoucku, v areálu zemědělského družstva v obci Chromeč na Šumpersku či na hřišti v Sudkově na Šumpersku.

Další členové drogu vyráběli a prodávali. Na základě tohoto případu odkryla policie o rok později i další organizovanou skupinu sedmi výrobců a distributorů pervitinu z Šumperska.