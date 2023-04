Nejen rozdávání stříkaček. Z pomoci drogově závislým těží i společnost

„Jde o koncept nazvaný harm reduction. To znamená, že pokud někdo bere drogy, my se snažíme, aby jejich užívání mělo co nejmenší dopady jak na závislé, tak na jejich okolí a celou společnost,“ popisuje vedoucí olomouckého oddělení společnosti Podané ruce David Bezdomnikov.

„Opravdu už dávno neplatí, že drogově závislí jsou jen ti, kteří se válí někde na ulici nebo pod mostem. My respektujeme, že lidé drogy berou, a snažíme se minimalizovat rizika, ať už zdravotní či bezpečnostní. A samozřejmě pokud chtějí, nasměrujeme je i k léčbě, ale není to náš primární cíl,“ dodává.

Výsledkem přesto je, že přibližně osmdesát procent klientů Podaných rukou za podpory společnosti nakonec k drogové abstinenci vlastními silami dojde.

Dvacet stříkaček za čtyři hodiny

Jak taková pomoc vypadá v praxi? Ve slunečném dopoledni se vydáváme s terénními pracovníky Adrianem a Sabinou do olomouckých ulic. Začínáme na Dolním náměstí a míříme na hlavní nádraží, jehož okolí je podle Adriana nejexponovanější místo drogového holdování ve městě.

V povinné výbavě, asi desetikilové krosně, nechybí nové injekční stříkačky, dezinfekční ubrousky, reakční testy na HIV či žloutenku, prezervativy a drobné papírové filtry.

„Dneska se často drogy míchají například s omítkou, solí nebo alavisem,“ vysvětluje Sabina. Filtry nežádoucí složky zastaví, což značně eliminuje rizika zánětů a nemocí.

16. června 2020

Do batohu přijde také malý žlutý kontejner, který slouží pro odkládání nalezených použitých injekčních stříkaček. V kanceláři společnosti je ve zvláštní lednici takových kontejnerů asi šedesát, všechny naplněné a čekající na odvoz firmou, která zajišťuje jejich likvidaci.

„Většinu stříkaček, asi sedmdesát procent, nám vracejí naší klienti. Domluví si s námi schůzku a použité jehly nám předají,“ přibližuje Sabina. Na ulici nachází terénní pracovníci méně než procento vydaných stříkaček.

„Což je však i tak problém,“ podotýká Sabina. Někteří drogově závislí stříkačky likvidují sami, například spálením v kamnech nebo je vracejí jiným, podobným službám.

Podané ruce vznikly již v 90. letech. Za rok 2022 ve svém terénním programu vydaly přes 62 tisíc čistých injekčních setů. Momentálně je v programu evidovaných 340 klientů, kteří alespoň jednou využili některou ze služeb – ať už testy na infekce či poskytnutí čistého náčiní. Dvě třetiny současných klientů tvoří muži.

Zrovna se prodíráme houštím za hlavním nádražím, když Sabina objeví hned čtyři stříkačky vedle sebe. V keřích je také hromada odpadků a například obaly od prezervativů. „Slušný, dneska je toho dost,“ prohodí Adrian.

Za necelé čtyři hodiny máme nasbíráno kolem dvaceti použitých a odhozených stříkaček. Normálně to prý bývá mnohem méně. Třeba loni jich Podané ruce našly celkem na osm set.

Někteří si musí dát dávku i v práci

Na žádného drogově závislého během naší pochůzky olomouckými ulicemi dlouho nenarážíme, nakonec v jednom z podchodů potkáváme Zuzanu. Pervitin bere už několik let a nedávno se přestěhovala poblíž Olomouce. Podává nám vzorně zavřený kontejner s jehlami ze stříkaček a přidává další sáček, protože jí kontejner nevystačil.

Žádné dezinfekční pomůcky dnes nechce, požádá jen o nové stříkačky. „Asi šedesát mi jich dej, prosím,“ řekne nad batohem sklánějící se Sabině a ohlíží se. Pak odchází.

„Takhle to běžně funguje,“ krčí rameny Sabina. Klienti terénní pracovníky Podaných rukou kontaktují často přes Facebook.

Kromě Zuzany holduje pervitinu dalších 309 klientů terénního programu, z celkových 340, přičemž 274 jich drogy bere injekčně. Kromě nových stříkaček nabízejí pracovníci také filtry či kapsle, aby závislí mohli drogy kouřit či užívat orálně. „To dělají především ti, kteří si potřebují dát i v práci,“ přibližuje Adrian.

Ten do sebe po skončení obchůzky v kanceláři rychle hodí espresso a sedá do auta. Šichta v Olomouci mu skončila, teď míří do Šternberka. „Tam se nám moc nedaří navázat kontakty, jednou tam byl policejní zátah a od té doby se všichni ukrývají,“ krčí rameny.

V další dny pak přichází do kontaktu s drogově závislými na Šumpersku či Litovelsku.