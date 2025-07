Odborníci varují před novými syntetickými opioidy, v kraji přibývá fentanylu

„Lidé zkoušejí neznámé látky a doslova hazardují se životem. Hudební festivaly jsou plné lidí, kterým ‚to nesedlo‘ a jsou odkázáni na pomoc druhých,“ upozorňuje terapeut a lektor Jiří Klimeš z olomouckého P-centra.

U opioidů je podle něho obrovské riziko smrtelného předávkování a vzniku závislosti. Bez rizik nejsou ani známé rekreační drogy, které mohou obsahovat nebezpečné příměsi, o nichž nemusí mít konečný uživatel ponětí.

„Před drogovými experimenty důrazně varuji. Ačkoliv samotný experiment nemusí vést ke vzniku závislosti, na druhou stranu každá závislost začala nějakým experimentem. Navíc bezpečný experiment je svým způsobem protimluv, protože nic takového neexistuje,“ varuje Klimeš.

Závislých rekordně přibylo

Lidí, kterým se drogy vymkly z rukou, každoročně přibývá. Výjimkou není ani Olomoucký kraj, podle aktuálních statistik o závislosti mladistvých Čechů hlásí společnost Podané ruce v regionu 1 600 uživatelů drog v nízkoprahových službách, v celé republice jich loni bylo bezmála 15 000, z toho asi 1 700 mladistvých.

„V posledních letech jsme každoročně posunovali historická maxima v počtu klientů, návštěv i vydaných injekčních stříkaček. Ukazuje to, že poptávka po službách roste a také že s každým rokem jsme schopni dostávat se k širšímu okruhu klientů,“ vysvětluje oblastní ředitel společnosti Podané ruce pro Olomoucký a Zlínský kraj David Bezdomnikov.

Experti častěji dojíždějí do různých částí regionu a menších měst a obcí, kam se drogově závislí uchylují. „Dává to smysl, protože je tam levnější nájem, větší klid, často i menší a uzavřenější komunita. Dává to možnost být ‚mimo radar‘ represe,“ vysvětluje Bezdomnikov.

Na Šumpersku tak kromě velkých měst experti zajíždějí za klienty do Mohelnice, Hanušovic, Postřelmova či Libiny, na Olomoucku do Litovle, Moravského Berouna či Uničova a na Prostějovsku do Konice.

„Jinak na vyžádání klientů pokrýváme celý okres, naši terénní pracovníci jsou schopni dojet kamkoliv,“ ubezpečuje Jakub Babnič z Podaných rukou.

V kraji tradičně kraluje pervitin. „U našich klientů se v drtivé většině jedná o uživatele pervitinu, z toho zhruba 85 procent užívá drogu nitrožilně. Pervitin má v kraji dlouhodobou tradici a dostupnost, s uživateli heroinu a jiných opiátů se setkáváme pouze okrajově – jak v Olomouci, ale spíše na Prostějovsku, kde je užívání spojeno s komunitou olašských Romů,“ přibližuje Bezdomnikov.

Epidemie zombie drogy nehrozí

Situace se ve větších městech může lišit a obecně tam narůstá počet uživatelů opiátů, mimo jiné právě i zombie drogy fentanylu, také v regionu se množí počty předávkovaní.

„Riziko fentanylu vnímáme a určitě jej nepodceňujeme. V České republice však zatím nějaká epidemie fentanylu nehrozí,“ uklidňuje Bezdomnikov.

Je to podle něj dáno tím, že v tuzemsku existuje možnost legální náhrady, například méně škodlivým polysyntetickým buprenorfinem, který lze získat i na předpis lékaře a nehrozí u něj tak vysoké riziko předávkování.

Podle předsedy správní rady Podaných rukou Jindřicha Vobořila není Česko ani atraktivní pro distributory.

„Celkově je tu totiž velmi málo uživatelů heroinu, což jsou právě ti lidé, kteří nejčastěji přecházejí na fentanyl, a je tak nejjednodušší jim ho prodat. Už v roce 2010 se strašilo, že přijde rozmach, ale nic takového se nestalo. Nepředpokládám, že se to nyní změní, ale zároveň úplně vyloučit to nelze,“ říká Vobořil, který působil jako národní protidrogový koordinátor.

Návykové látky fungují podle odborníků jako instantní forma útěku před tlakem nebo jako řešení složitých situací.

„Souvisí s tím covid, inflace, válka v Evropě, stále se zrychlující společnost. Vrací se k nám klienti z minulých let a objevují se i noví,“ přibližuje Bezdomnikov.

Trendem poslední doby je, že pomoc odborníků vyhledávají lidé, kteří běžně fungují, ale závislost jim jejich život narušuje. Dále pak stárnutí populace uživatelů drog, do kontaktních center průměrně chodí lidé kolem 36 let, výjimkou však nejsou ani uživatelé pervitinu v seniorském věku.

Mladí i staří na kratomu

Pomoc také čím dál více žádají mladiství, u nichž roste popularita látek zvyšujících výkonnost, jako jsou energetické nápoje, steroidy nebo kratom, který je velmi populární například u sportovců.

„U teenagerů je užívání kratomu častým jevem a odhadujeme, že s ním má zkušenost více než třetina z nich. Z mnoha zdrojů však máme potvrzeno, že se jedná o látku užívanou napříč generacemi a různými profesemi,“ upozorňuje Bezdomnikov.

Při delším užívání může kratom způsobovat závislost, a dokonce se u něj mohou objevit abstinenční příznaky, které se podobají těm u opioidů, například morfinu.

Riziko představují i nové syntetické kanabinoidy, jejichž užívání, distribuce a prodej nejsou aktuálně regulované, jejich omezení se však plánuje. Účinkují podobně jako zakázané HHC, které se od března 2024 přesunulo na černý trh.